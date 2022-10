Grande Fratello Vip 2022, 8a puntata/ Diretta ed eliminato: sorprese per Luca Salatino e Cristina Quaranta

Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni e diretta ottava puntata 13 ottobre

Giovedì 13 ottobre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022. Ottava puntata per la settima edizione del reality show con Alfonso Signorini che, insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti, regalerà una serata ricca di emozioni, colpi di scena, ma anche di confronti. Al centro della serata ci sarà nuovamente Pamela Prati. La showgirl, nella scorsa puntata, ha raccontato la propria verità sul caso Mark Caltagirone. Le parole di Pamela hanno scatenato non solo la reazione del web, ma anche quella degli altri concorrenti.

George Ciupilan, Grande Fratello Vip da stratega o è riservato?/ Daniele e Amaurys, intervengono...

Ci sono, infatti, quelli che credono alla Prati e quelli che, invece, nutrono ancora dubbi sulla sua versione. Come ha annunciato Signorini nelle anticipazioni della puntata, nel corso della serata, ci saranno nuovi colpi di scena su Pamela Prati con nuove dichiarazioni e rivelazione da parte dei concorrenti.

Confronto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, sorprese per Luca Salatino e Cristina Quaranta

Gelosie, confronti e sorprese nel corso dell’ottava puntata del Grande Fratello vip 2022. Signorini metterà a confronto Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Il rapporto tra il volto di Forum e l’ex schermitrice continua tra alti e bassi. Edoardo è sempre più geloso di Antonella che ha accettato di fare un massaggio al fondoschiena di Antonino Spinalbese. Un massaggio che ha fatto infuriare Donnamaria che ha chiesto alla Fiordelisi si capire cosa vuole realmente. Nel corso della serata, Edoardo, Antonella e Antonino avranno la possibilità di confrontarsi.

Cristina Quaranta, depressione e perchè ha lasciato la televisione/ "Mia mamma fondamentale"

Spazio, poi, alle soprese. Luca Salatino e Cristina Quaranta racconteranno la loro vita e riceveranno due sorprese che emozioneranno non solo loro, ma anche tutti i telespettatori. Nella casa di Cinecittà arriveranno la mamma di Luca e la figlia di Cristina Quaranta?

Nomination ed eliminato ottava puntata Grande Fratello Vip 2022

Nuovo eliminato nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Al televoto ci sono Nikita, Giaele De Donà, Charlie Gnocchi, Gegia e Attilio Fontana. Stando ai sondaggi del web, l’eliminato potrebbe essere uno tra Charlie e Gegia. Sarà davvero così o ci sarà un clamoroso colpo di scena?

Cristina Quaranta "Gianni Boncompagni si era innamorato di me"/ E su Non è la Rai...

Spazio, poi, alle nomination. A rischiare potrebbero essere ancora Charlie Gnocchi e Gegia qualora dovessero superare il televoto di questa sera, ma anche Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Patrizia Rossetti. Tuttavia, tra i nominati di questa sera, il pubblico dovrebbe scegliere il preferito che nella prossima puntata godrà dell’immunità. Saranno davvero questi i nuovi nominati? Lo scopriremo al termine della puntata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA