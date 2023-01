Grande Fratello Vip 2022/ Diretta e nomination: sorprese per Micol e Oriana

Grande Fratello Vip 2022, ventisettesima puntata

Questa sera, lunedì 9 gennaio, va in onda in prima serata su Canale 5 la ventisettesima puntata in diretta del Grande Fratello Vip 2022, condotto da Alfonso Signorini. Il reality show continua a registrare ottimi risultati: settimana scorsa è stato il programma più visto della serata di lunedì 2 gennaio con il 21.91% di share (22.01% sul target 15-64 anni) e 2.951.000 spettatori totali, raggiungendo picchi del 37%.

Oggi tornerà in studio l’opinionista Sonia Bruganelli, assente da un paio di settimane. La produttrice è partita per gli Stati Uniti con la famiglia per andare a conoscere Sebastiano, figlio di Stefano Bonolis primo figlio del noto conduttore. In queste settimane Sonia è stata sostituita da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, conduttori del GF Vip Party. Immancabile Orietta Berti.

Grande Fratello Vip 2022: chi sarà il preferito?

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2022 di questa sera, lunedì 9 gennaio, non dovrebbero esserci eliminazioni. Al televoto ci sono Dana Saber, Davide Donadei e Oriana Marzoli: il pubblico da casa decreterà il “preferito” tra loro tre.

Il concorrente che vincerà il televoto conquisterà l’immunità per l’eliminazione, che dovrebbe arrivare nella puntata del 16 gennaio, e deciderà chi tra gli altri due vip, andrà direttamente in nomination. Stando al sondaggio del sito Grande Fratello Forum Free la preferita del pubblico è Oriana Marzoli con il 44,27%, seguita da Dana Saber con il 32,58% e da Davide Donadei con il 23,15%. Se Oriana risulterà davvero la preferita del pubblico, chi manderà in nomination? Visti i loro trascorsi, la più a rischio sembra essere la modella marocchina.

Sorprese per Micol Incorvaia e Oriana Marzoli

Grande attesa per il ritorno di Antonino Spinalbese, che settimana scorsa si è connesso con la casa e lo studio del Grande Fratello Vip 2022. L’hairstylist ha lasciato la casa di Cinecittà l’ultimo giorno del 2022 per accertamenti medici ed è ancora ricoverato all’ospedale Padeia a Roma. “Ci sarà un collegamento con Antonino, sta molto meglio e presto rientrerà nella casa del Grande Fratello VIP”, ha detto Federica Panicucci a Mattino 5, confermando che Spinalbese non rientrerà in gioco durante la ventisettesima puntata. Ma non è tutto, la conduttrice ha anticipato qualche altro spoiler sulla puntata di questa sera: il Grande Fratello ha riservato due sorprese speciali per Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Per Micol arrivano la sorella Clizia e il padre Salvatore, mentre Oriana riceverà al visita della madre Cristina.

