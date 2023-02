Grande Fratello Vip 2022/ Diretta ed eliminato: van-gate. Sorpresa per Antonella

Grande Fratello Vip 2022, trentasettesima puntata

Questa sera, lunedì 27 febbraio, su Canale 5 va in onda il trentasettesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022, condotto da Alfonso Signorini. In studio ritroveremo le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, mentre Giulia Salemi analizza il sentiment sui social nel corso della puntata.

Daniele Dal Moro, sfogo dopo lite con Donnamaria/ "Gli interessa solo Antonella"

Qualche settimana fa, sono entrati nella Casa gli ex di alcuni concorrenti: Martina Nasoni (ex di Daniele Dal Moro e ultima vincitrice del GF versione nip), Matteo Diamante (ex fidanzato di Nikita Pelizon) e Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini). È arrivato il momento di scoprire la decisione di Grande Fratello in merito alla loro presenza nella casa di Cinecittà: resteranno in qualità di ospiti? usciranno? qualcuno diventerà concorrente? Ma non è tutto.

Donnamaria punge Daniele Dal Moro: "Dopo Attilio è il più rosicone del GF Vip"/ Scoppia la lite!

Grande Fratello Vip 2022: cosa è successo tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia?

Nelle ultime ore, dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia si sono avvicinati molto: sui social, e non solo, non sono passate inosservate le effusioni tra i due concorrenti. È successo qualcosa tra loro? Nelle ultime ore Nicole ha confidato a Giaele De Donà che Edoardo ha provato a baciarla nel van, dove si sono rifugiati lontano dalle telecamere e staccando i microfoni.

Quella di Donnamaria è una strategia per far ingelosire Antonella Fiordelisi, con cui sembra esserci stato un riavvicinamento, o il volto di Forum ha deciso di spostare la sua attenzione sull’attrice? Come reagirà Antonella vedendo gli abbracci e le carezze tra Nicole ed Edoardo? Questa sera Antonella Fiordelisi, dopo giorni particolarmente faticosi e intensi, riceverà una bella sorpresa.

Oriana e Daniele, lite e scenata di gelosia per Martina/ Marzoli furiosa: "Vogliono mandarmi fuori di testa!"

Chi sarà eliminato dal Grande Fratello Vip 2022?

Nel corso della puntata si tornerà a parlare del “Van-gate”: cosa è successo nella lunga notte in cui i vippone hanno trasgredito il regolamento? Infine questa sera, lunedì 27 febbraio, ci sarà una nuova eliminazione dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022, dopo l’uscita di scena di Antonino Spinalbese. Grande attesa quindi per l’esito del televoto che vede in nomination Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi. Chi tra loro abbandonerà definitivamente il gioco? Appuntamento alle 21.45 su Canale con la trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA