Grande Fratello Vip 2022 in arrivo tre nuovi concorrenti/ I possibili nomi

Grande Fratello Vip 2022 annuncia tre nuovi concorrenti: ecco chi sono

Il Grande Fratello Vip 2022 è pronto per accogliere altri tre concorrenti nella Casa più spaiata d’Italia. I nuovi vipponi che dovrebbero sconvolgere gli equilibri del reality show, verranno annunciati quasi sicuramente nella puntata di lunedì sera.

Ginevra Lamborghini "tradisce" Antonino Spinalbese/ "Sto uscendo con un altro"

L’annuncio è arrivato direttamente dalla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip 2022: “ANTEPRIMA: A partire da sabato 17 e lunedì 19 dicembre entreranno nella casa più spiata d’Italia 3 nuovi ingressi!“. Nell’immagine ci sono tre sagome di cui si vede chiaramente che due sono donne e una è un uomo. Pipol Gossip aveva ipotizzato che ad entrare nel reality si sarebbero aggiunte Milena Miconi e Manuela Villa. La prima è un volto televisivo molto noto degli anni’80, mentre l’altra è la secondogenita del grande Claudio Villa. Saranno loro a varcare la porta rossa di Cinecittà? Del presunto nuovo concorrente, invece, non si sa davvero nulla per ora.

Edoardo Tavassi proposta hot a Micol/ "Facciamo se**o, ti voglio bomb**e"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GRANDE FRATELLO VIP (@gfvipnews)

Taylor Mega entra nella Casa del Grande Fratello Vip 2022? L’indiscrezione

Taylor Mega, ex fidanzata di Alberto De Pisis e amica di Giaele De Donà, è entrata per pochi minuti in studio solo per fare una sorpresa al gieffino. In verità, secondo le indiscrezioni che circolano sul web, la bella influencer potrebbe entrare a gennaio come concorrente del Grande Fratello Vip 2022.

Non ci sono dubbi che i vipponi, soprattutto gli uomini, sarebbero molto contenti della presenza della presenza di Taylor nella Casa. Antonino Spinalbese, in confessionale, ha dichiarato: “Quand’è che arriva più o meno? Lunedì? Martedì? Sicuramente mi divertirei a stuzzicarla, questo è ovvio, è più che scontato”. Anche Alberto De Pisis ha commentato la possibilità che la sua ex entri al Grande Fratello Vip 2022: “Se Taylor entra nella casa non mi trattengo più”. Sarà lei una delle new entry di queste edizione del reality show?

Antonino choc al GF Vip/ "Con Ginevra era diverso, se avessimo avuto tempo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA