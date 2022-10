Grande Fratello vip 2022, nomination e pagelle 8a puntata/ Luca Salatino commuove, Gegia eliminata

Grande Fratello vip 2022, ottava puntata e pagelle: Pamela Prati é una vittima del caso Mark Caltagirone?

La nuova e ottava puntata del Grande Fratello vip 2022, in onda su Canale 5 il 13 ottobre, può dirsi all’insegna di novità e colpi di scena, con annessi sentiment e pagelle, che segnano up & down nelle dinamiche sempre più complesse del reality. La diretta del Grande Fratello vip 7 si apre con Pamela Prati, che finisce di nuovo al centro dell’attenzione mediatica per il caso storico del famigerato promesso sposo , Mark Caltagirone, tutt’ora oggetto di inchiesta. L’ex primadonna del Bagaglino torna a dichiararsi vittima di una truffa, per cui le avrebbero fatto credere dell’esistenza di un tale di nome Mark Caltagirone, di cui lei si sarebbe perdutamente innamorata. Questo, fino al punto di voler condividere con il mondo intero la notizia delle nozze. Il 10 aprile 2019 arrivava lo scoop di Dagospia: “Mark Caltagirone non esiste”. La gogna mediatica che travolge la showgirl è irrefrenabile. “Lo hanno fatto per distruggermi, volevo suicidarmi, mi trattavano come se avessi la lebbra”, racconta la Prati. In attesa di scoprire di più del caso, intanto, gli inquilini vip della Casa si dicono divisi, facendo da specchio del sentiment dei telespettatori.

In particolare fa rumore tra i vipponi, Charlie Gnocchi, il quale comincia a credere che Pamela sia complice del caso Mark Caltagirone, in quanto vittima della sua solitudine. Voto: 6, le lacrime non bastano a convincere l’occhio pubblico circa la veridicità della sua versione. Ma il caso continua a catalizzare l’attenzione mediatica con dei particolari inediti, che si preannunciano all’orizzonte.

Spazio, poi, a Elenoire Ferruzzi, che a differenza di Pamela Prati – che all’attacco di chi la taccia di manie di divismo si dichiara umile- non nasconde di sentirsi una diva vera e propria: “Ma dice si nasce”. La transgender del Grande Fratello vip lancia così una sfida alla mora soubrette, assicurando dinamismo alla diretta. Voto: 8.

Luca Salatino, ex tronista di Uomini e donne, finisce in lacrime al ricordo del periodo buio vissuto in passato, per il tumore della madre e i due interventi subiti alla schiena per cui ha rinunciato al sogno di fare pugilato. Al di là dei sorrisi inarrestabili, Luca nasconde una profonda sofferenza che lo ha forgiato come un vero combattente, con il fuoco di dure battaglie. Voto: 9, Luca sembra essere giunto al momento del riscatto.

I nominati del Grande Fratello vip 2022 sono …

Gegia attende impaziente notizie del fidanzato turco Mehmet, che ad oggi non le ha riservato alcuna sorpresa al Grande Fratello vip 2022. Che l’amore dell’attrice sia ufficialmente in crisi o inesistente? Il sentiment web non crede al sedicente amore, di 10 anni più giovane, di Gegia, tanto che si rivela essere la nuova eliminata dal gioco. Voto: 5, Mehmet Is the new Mark Caltagirone?

Antonino Spinalbese conferma il titolo di uomo più seducente e desiderato dalle donne, tra i vipponi concorrenti al Grande Fratello vip: tutte le vippone pretendono da lui il servizio di almeno un’acconciatura. Nel frattempo sembra che il suo interesse sia conteso tra l’ex coinquilina Ginevra e la coinquilina sposata, Giaele. Voto: 8, Antonino é pronto a dare il via alla nuova appassionante lovestory del GFvip per la gioia dei telespettatori, dopo la rottura con Belen Rodriguez.

Gli immuni del Grande Fratello vip 7 sono Wilma Goich, Carolina Marconi, Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro, in quanto preferiti della Casa. Mentre in nomination al Grande Fratello vip 2022 abbiamo Antonino, Nikita e Giaele.











