Grande Fratello Vip 2022 oggi non va in onda?/ Appuntamento a lunedì con Oriana…

Grande Fratello Vip 2022 oggi non va in onda: la prossima puntata in onda il 21 novembre

Dopo il doppio appuntamento settimanale in onda sin dalla prima settimana di programmazione, oggi 17 novembre, il Grande Fratello Vip 2022 non va in onda. Mediaset ha deciso di interrompere il doppio appuntamento settimanale con il reality fino a gennaio. Da questa settimana, dunque, il GF Vip 2022 andrà in onda solo una vola a settimana. Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Orietta Berti torneranno in onda con la nuova puntata per commentare le varie dinamiche lunedì 21 novembre, in prima serata su canale 5.

Elenoire Ferruzzi perdona Daniele Dal Moro/ La dedica d'amore: "Vuoi proteggere il nostro rapporto"

Saranno tanti gli argomenti che saranno affrontati nel corso della serata tra cui l’esito del televoto. Dopo l’annullamento dello scorso televoto, sarà decretato il preferito del pubblico tra Luca Onestini, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Luca Salatino, Edoardo Tavassi e Sarah Altobello. Gli argomenti della prossima puntata, tuttavia, saranno davvero tanti per la presenza delle numerose discussioni che hanno scosso la casa.

Gegia "Ho detto che Marco Bellavia voleva fare cose a letto con me”/ “Ma era per ridere. Oggi mi bacia…”

Luciano Punzo contro Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria e la lite tra Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi

Tra gli argomenti della prossima puntata del Grande Fratello Vip 2022 ci sarà sicuramente la lite tra Luciano Punzo e Antonella Fiordelisi. In confessionale, Luciano si è scagliato anche contro Edoardo Donnamaria accusandolo di essere “un cane, un maggiordomo” di Antonella e di fare tutto ciò che vuole lei. Come reagirà Edoardo di fronte al confessionale di Luciano? Altra discussione durissima che ha scosso la casa di Cinecittà è quella tra Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi.

Micol Incorvaia, la mamma Corinna contro Antonella Fiordelisi e Oriana/ "Le sorellastre di Cenerentola…"

Tra l’influencer venezuelana e il fratello di Guendalina Tavassi sono volate parole durissime. Alfonso Signorini chiederà alla casa di schierarsi? In attesa della nuova puntata, gli animi all’interno della casa si rassereneranno?

© RIPRODUZIONE RISERVATA