Grande Fratello vip 2022, pagelle 10a puntata/ Marco Bellavia e Pamela Parti in love, Cristina Quaranta fuori

Grande Fratello vip 2022, decima puntata e pagelle: Marco Bellavia da una lezione sul bullismo

Prosegue l’appuntamento TV del Grande Fratello vip 2022 in corso, con la decima puntata datata 20 ottobre che, in onda su Canale 5, é all’insegna dei momenti TV e colpi di scena tra i più disparati con annesse pagelle. La diretta vede registrarsi in apertura il ritorno di Marco Bellavia al reality, con l’apparizione TV dell’ex Grande Fratello vip nello studio del format dopo il suo ritiro dovuto alla condotta a sfondo di bullismo assunta dai più degli ex coinquilini vip nella Casa più spiata d’Italia.

Marco Bellavia analizza con il conduttore le luci e le ombre del suo breve ma intenso soggiorno al GFVIP: se da una parte emerge l’impermeabilità che i più nella Casa hanno dimostrato al suo grido di aiuto lanciato nel gioco, volto all’unione di un gruppo per la lotta del male di vivere anche di un singolo, dall’altra parte le clip della regia mostrano l’importanza del messaggio nel gioco dell’ex GFvip. Ovvero l’invito generale a non lasciarsi andare qualora si sia affetti da un disturbo mentale come il male di vivere che accomuna Marco a tanti, nonché a non emarginare chiunque sia in preda ad una condizione psicologica come la depressione. “Loro non si chiedevano perché io soffrissi nella Casa, questo é il muro che ho trovato”, replica quindi Marco Bellavia a chi si é mostrato intollerante verso di lui nella Casa, giudicandolo come malato o falso in quanto intento a condurre una strategia volta alla visibilità e al business. Voto al vincitore morale del Grande Fratello vip 2022, per l’importanza dell’analisi TV dei disagi della psiche: 10.

Per gli amanti del romanticismo da reality, al Grande Fratello vip 2022, in studio, arriva dalla Casa Pamela Prati che viene quindi sorpresa da Marco Bellavia. I due si erano palesati molto vicini al Grande Fratello vip 7, e tra parole dolci e gesti di vicinanza e trasporto anche fisici avevano lasciato sperare ai fan in un inizio di una loro liaison amorosa. E dinanzi a Pamela, in studio, Marco non nasconde più di essere interessato a lei, togliendo ogni dubbio sulla veridicità della loro frequentazione intima sul nascere: “Vorrei recuperare e darti un bacio”, le dice lui facendo mea culpa sul ritiro dal gioco che lo ha allontanato dalla showgirl, che quindi replica speranzosa: “Possiamo recuperare quando uscirò”. Anche se nel sentiment web c’é la quota dei critici che non credono nel sedicente legame che vincolerebbe i due protagonisti del Grande Fratello vip, i più tra i telespettatori si dicono entusiasti della vicinanza che si palesa in TV tra i vip. Voto a Pamela Prati: 8, la sua immagine é rivalutata in positivo dopo il caso Mark Caltagirone che l’ha coinvolta e la vedeva complice di una strategia mediatica con illeciti per sostituzione di persona.

Spazio poi alla lite scoppiata al Grande Fratello vip 2022 tra Nikita Pelizon e Cristina Quaranta, per un messaggio aereo di supporto giunto per la prima. Alla visione del messaggio del fandom di Nikita l’ex Non é la Rai si era palesata contrariata, lamentando che a lei non potesse giungere nel cielo della Casa alcuna forma di sostegno dal momento che “non ho nessuno fuori”. Una lamentela a cui Nikita ha replicato invitando la rivale ad abbandonare una condotta egoistica di gioco e ad essere felice del messaggio aereo di supporto per chiunque nella Casa, finendo per indispettire Cristina: “Non é vero che i desideri si avverano…allora io vorrei che mio fratello morto di tumore fosse qui!”. Un battibecco che ha sconvolto i telespettatori, dividendo l’opinione del web a metà, tra chi taccia Nikita di saccienza e menefreghismo verso Cristina e chi accusa quest’ultima di mancata empatia e egoismo verso i coinquilini della Casa. Voto alle due concorrentti del Grande Fratello vip 2022: 6-, il sentiment dell’occhio pubblico invita le coinquiline alla mediazione per una pacifica e sana convivenza, aldilà delle dinamiche di gioco. Inoltre, a compromettere la posizione di Cristina ci pensa il rimprovero di Alfonso Signorini: “Neanche per scherzo devi dare del ‘mongoloide’, in un’accezione negativa”.

É poi la volta dello scontro tra titani della TV, al Grande Fratello vip 2022, Attilio Romita e Patrizia Rossetti. La querelle tra i due GFvip nasce da una nomination che la regina delle televendite ha inferta all’ex mezzo busto del Tg1 per il rumore roboante delle ciabatte di buon’ora all’alba di ogni giorno. “Il mio contributo al GFvip non é la crisi isterica o la lite per l’accendino, la partita con gli stupidi non la voglio giocare”, é la replica piccata del giornalista all’attacco della Casa. Poi, chiamato al confronto diretto con la rivale, Attilio si scusa con la Rossetti per averle dato dell’imbecille: “é un’adorabile rompiscatole, se lascio la tazzina al mattino non lavata e asciugata bene… Sono guai”. Il sentiment social anche qui si divide, invitando i due GFvip a elevare il livello del loro confronto a dinamiche di gioco più interessanti e d’interesse collettivo: voto: 6-.

Arriva poi il momento più atteso della serata ovvero quello del ritorno di Marco Bellavia nella Casa per un confronto con gli ex coinquilini Grande Fratello vip 2022. Al momento dell’incontro con Marco Bellavia, Attilio Romita si rende portavoce del gruppo GFvip gridando all’ospite “Ciao Marco”, ma Bellavia replica con una sonora lezione di vita ai bulli che viene ampiamente sostenuta nel web contro ogni forza di cattiveria gratuita, come il bullismo: “Ciao Marco? É dura… Me ne avete dette di ogni, io ne sono uscito fuori e non me ne sono accorto di quello che dicevate alle mie spalle. Stasera mi sono messo a piangere per tutte le cattiverie.. hanno fatto un montaggio di tutte le cattiverie che mi avete detto. Vi chiedo di continuare in maniera propositiva, in modo da costruire e non distruggere”. Per il sentiment web Marco ha asfaltato l’intero gruppo di concorrenti al Grande Fratello Vip, consacrandosi così, ancora una volta, come il vincitore morale del gioco: voto : 10.

Il pubblico, poi, stabilisce che a salvarsi dalla nomination settimanale del Grande Fratello vip 2022 sono Attilio Romita, Antonino Spinalbese e George Ciupilan. Antonino é salvo, nonostante la sua posizione sia compromessa, per il triangolo strategico che lo vede contendersi le attenzioni di Antonella Fiordelisi con Edoardo Donnamaria nella Casa, sulla scia degli attacchi di Ginevra Lamborghini, squalificata. “Ti trovi bene con Antonella fate giochini da ragazzini” aveva attaccato Antonino, Ginevra, scaricandolo. “Tu gatta morta io gatta viva, hai perso il fidanzato e Antonino, io quello che voglio me lo prendo” era stata la replica della sportiva che faceva eco alla delusione dell’ex di Belen Rodriguez: “deluso da Ginevra”. Che tra Antonino e Ginevra non ci sia più alcuna possibilità per l’inizio della lovestory tanto sperata dai rispettivi fandom fusi nella crasi “Gintonic”?

Nel frattempo, in un confronto nella Casa tra la squalificata e la sportiva si alza il livello della querelle tra le due dame che si contendono Antonino, con Antonella che invita Ginevra ad esserle riconoscente dal momento che si diletta a promuovere il suo singolo Amami davvero: “Con gli incassi SIAE, Ti invito a risarcire gli aerei ai fan “Gintonic” e che l’hashtag sia solo “Tonic”, perché l’alcol non ci piace”. Il sentiment web favorisce Antonella, voto 8+, ai danni della combattiva Ginevra, che nonostante la squalifica crea dinamica al GFvip, voto: 7.

Si salvano dalla nomination poi Alberto De Pisis e Giaele De Doná, mentre l’eliminato é Cristina Quaranta. In studio, intanto, Gegia rivela il retroscena di un rapporto all’insegna del sesso sfrenato e libero, vissuto nel 1977 con Pupo, e il gossip é servito su un piatto d’oro.

I vip immuni dalle nuove nomination scelti dai concorrenti del Grande Fratello vip sono George Ciupilan, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese. L’immunità si estende anche a Patrizia Rossetti, “la quota pepe del GFvip” su preferenza espressa dall’opinionista Sonia Bruganelli e Alberto De Pisis, che é chic per l’altra opinionista Orietta Berti.

Accende il gossip poi la vicinanza sospetta tra la Gfvip spostata Giaele De Doná e l’ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese. Le clip del Grande Fratello vip mostrano delle immagini compromettenti, che lascerebbero intendere all’occhio pubblico che tra i due coinquilini possa esserci stato un rapporto intimo: “Si sono toccati sotto le coperte”, ipotizza maliziosa la rivale di Giaele, Antonella Fiordelisi. Voto alla presunta coppia: 8, Antonino e Giaele sono una coppia interessante per il sentiment web, in quanto vista come il riflesso degli amori extra-coniugali della realtà, da reality.

Al momento delle nomination palesi, Giaele De Doná e Carolina Marconi si scontrano ancora, con la seconda all’attacco della prima sul rapporto extra-coniugale con Antonino: “É questo l’amore che concepisco, voglio vedere cosa ne pensa tuo marito”. “Pensa al tuo di matrimonio”, replica la De Doná. E il sentiment web si spacca, con un netto margine di di consenso che favorisce Giaele ai danni di Carolina. Voto: 7 e mezzo; 6.

I Grande Fratello vip 2022 nominati al televoto a rischio eliminazione sono, infine: Amaurys Perez, Attilio Romita, Carolina Marconi, Edoardo Donnamaria e Giaele De Doná.











