Grande fratello vip 2022, pagelle 11a puntata e nomination/ Daniele e Nikita, il loro riscatto commuove

Grande Fratello vip 2022, pagelle si aprono con un acceso scontro

La nuova ed undicesima puntata del Grande fratello vip 2022 in corso, in onda il 24 ottobre 2022 su Canale 5, riserva ai telespettatori diversi colpi di scena e momenti molto sentiti anche all’insegna della tensione, con annessi pagelle e sentiment social. La diretta parte con lo scontro esploso nella Casa del Grande fratello vip 2022 tra Amaurys Pérez e Charlie Gnocchi, con il primo tacciato dal secondo di essere un uomo interessato solo allo sport del nuoto al mero fine di tonicità e il pieno di muscoli, ma non solo. Rispetto al caso Marco Bellavia, Charlie esorta il resto dei coinquilini, incluso lo sportivo, a non discolparsi oltremodo rispetto alle accuse di bullismo e a fare mea culpa, cosa non di certo ben vista dagli altri inquilini. Non a caso Attilio Romita dà allo speaker del “primo della classe”, che bacchetterebbe tutti gli altri. Lo screzio tra Amaurys e Charlie sfocia in una sfiorata rissa nella Casa, con i toni che si alzano tra i due gieffini, in particolare da parte dello sportivo che si è lascia andare a più di una espressione colorita. Un momento che si conclude con un sentito abbraccio tra i due litiganti, sempre nella Casa. Il sentiment del pubblico via social si spacca a metà con un comune denominatore: l’occhio-pubblico chiede che il Grande fratello vip dia uno spettacolo più educativo. Voto: 6-.

Spazio, poi, ad Antonino Spinalbese, al centro di un preannunciato poliamore nella Casa del Grande fratello vip 2022. L’ultimo ex di Belen Rodriguez si ritrova protagonista di un faccia a faccia con la squalificata dal Gfvip 6, Ginevra Lamborghini, che nella precedente puntata lo aveva “scaricato” in senso lato. Questo, dal momento che lui etichettasse come una donna dai facili costumi -per la loro vicinanza nella Casa tenuta in parallelo al fidanzamento che l’attendeva fuori dal reality- e al contempo lui fosse però vicino a Giaele De Donà, formalmente sposata. Ginevra, stavolta, entra nella Casa per scusarsi con Antonino, il tentativo di un riavvicinamento? “Ho avuto il bisogno di vederti, ti chiedo scusa, ho capito e ho frainteso delle tue parole, ti ho visto provato, non avrei mai voluto pugnalarti, e quello che è successo non è niente.. ho capito che quella cosa che hai detto era fuori contesto e so che non mi hai voluto mettere in una situazione brutta. Ti direi tante cose belle. non voglio vederti così, ti voglio up e non giù di morale”. I due ex coinquilini al Gfvip sembrano così riavvicinarsi, complici le dinamiche del gioco, e il sentiment del pubblico via social si divide, tra chi si dice ormai stufo dei tira e molla tra i due e chi invece si dichiara un fan della “preannunciata coppia”, tanto da appellarsi con la crasi “Gintonic”. Voto ai due presunti piccioncini: 8, per il pepe del loro rapporto, ingrediente irresistibile nel gioco.

Per l’opinionista Sonia Bruganelli, Antonino non sarebbe più lo stesso e si paleserebbe spento da quando la Lamborghini non è più nella Casa del Grande fratello vip 2022, questo mentre Giaele De Donà potrebbe sostituirsi a Ginevra nel cuore dell’ex di Belen Rodriguez. In sede di confessionale la gieffina sposata non nasconde che con Antonino “è dura, perché devo trattenermi, si sta facendo tutto più complicato… notizie di mio marito che è fuori?”. Cristina Quaranta attacca Giaele, tacciandola di giocare il ruolo di “gatta morta” che ci proverebbe h24 con Antonino e gli uomini in generale, per sentirsi primadonna, nonostante il suo matrimonio: “Antonino viene con me a sfogarsi e tu vai da lui, il nostro è un rapporto vero non il vostro”. Per la serie Antonino si sentire costretto a stare con Giaele che non gli darebbe tregua, con una corte sfrenata. Il sentiment generale del pubblico tv, intanto, taccia Giaele di un gioco condotto intento a riproporre il poliamore, un déjà vu della condotta di Alex Belli registrata anzitempo al Grande fratello vip 6 dello scorso anno. Voto alla gieffina sposata, tenendo conto della mancanza di “originalità” di gioco: 6 e mezzo.

Daniele Dal Moro diventa, poi, protagonista di una clip struggente, che lo vede protagonista di una confidenza delicata al Grande fratello vip 2022. Si tratta del passato segnato dalle dipendenze come l’alcol e le droghe e la lotta ai disordini del comportamento alimentare, come la bulimia e l’anoressia. Problematiche legate al peso dell’assenza dei genitori, che il piccolo Daniele sentiva negli anni dall’infanzia all’adolescenza, con la mamma e il papà che erano presi dal lavoro h24. “I miei genitori non c’erano mai”, dichiara il gieffino in lacrime, dando libero sfogo ad un lato recondito di sé. Nel frattempo, Daniele riceve il sostegno per una rivalsa nella Casa, dei telespettatori e la famiglia, in particolare la mamma: “Daniele che ci importa del giudizio degli altri? Noi siamo felici dell’uomo che sei diventato”. Voto alla forza di volontà del Gf vip che mira al riscatto: 8.

Per un bicchiere di vino sottrattole a tavola, Wilma Goich attacca Nikita Pelizon, dandole della “invasiva”, e a farle eco è Elenoire Ferruzzi, secondo cui la influencer farebbe a gara con altre donne nella Casa pur di conquistarsi le attenzioni maschili. Per l’occhio pubblico Wilma e il resto della Casa esagerano con critiche sparate a zero sulla base delle sole apparenze della Pelizon. Ragion per cui se il voto di Nikita é la sufficienza piena, quello delle detrattrici é un’insufficienza, 4.

A finire al setaccio delle critiche e i pregiudizi del Grande fratello vip 2022 é poi Pamela Prati, tacciata dai più tra gli inquilini nella Casa di voler apparire ad ogni costo come un’intramontabile diva. Insomma la Casa taccia l’ex Bagaglino di mancata autenticità nel reality e manie di protagonismo. Ma l’ex storica di Mark Caltagirone replica alle accuse: “non lo faccio apposta, io sono una diva”. Nel frattempo i toni tra le donne nella Casa si palesano battaglieri. Patrizia Rossetti ci va giù pesante dando a Pamela Prati della “magra come un’acciuga e dal cu*o piatto”. Pamela ribatte al vetriolo: “Il tuo ha la cellulite”. E la voce del popolo é Alberto De Pisis che chiude la guerra sulla fisicità: “Pamela ha un bel dèrriere”.

Il salto di qualità al Grande fratello vip 2022: la dolorosa storia di Nikita Pelizon

Nikita Pelizon alza la media del voto a 8 con una confessione choc del dolore che ora si trova a metabolizzare degli anni segnati dai problemi in famiglia. “Fino ai 16 anni sono stata la figlia perfetta, poi non ce l’ho più fatta”. Per la famiglia testimone di Geova era indicato che lei si sposasse a 16 anni e tenesse una condotta in osservanza dei precetti religiosi, ma la Grande fratello vip 2022 cominciava a sentirsi in forte contrasto tra la sua vera sé e la maschera che si sentiva costretta a indossare, per poi non vedersi scontrare con i familiari. Cominciava a collaborare in giro con le agenzie e in qualità di modella. E nella Casa arrivano i fratelli a sostenerla, stavolta, in una visita inaspettata che emoziona il pubblico. Voto: 9, non é mai troppo tardi per accorciare le distanze.

Per Carolina Marconi, Elenoire Ferruzzi avrebbe dovuto abbracciare Nikita, al di là delle incomprensioni, e la transgender sbotta: “non me la sento e non sono falsa”. Il pubblico si divide via social, anche se la posizione della trans prevale in termini di consensi: voto 7 per Elenoire e 6 per Carolina, che infuocano le dinamiche di gioco. Il preferito del pubblico é Edoardo Donnamaria, che sceglie quindi il primo nominato da mandare dritto al televoto: Amaurys Pérez. Gli immuni dalle nomination, beneficiati dagli stessi inquilini della Casa del Grande fratello vip 2022, sono Luca Salatino, Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Nikita Pelizon, Daniele Dal Moro ed Antonella Fiordelisi. Per le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, l’immune é a unanimità Patrizia Rossetti . In sede di nomination, Pamela Prati attacca Alberto De Pisis al grido di “Non sapevo neanche chi fossi” e Elenoire Ferruzzi vs Attilio Romita taccia il giornalista di giocare una condotta banale per apparire sempre “giusto” e dal bon ton e di non prendere mai posizione. Attacchi che sono contestati dal popolo del web in quanto ritenuto gratuiti. E i nominati al televoto settimanale, a rischio eliminazione, sono quindi ufficialmente Amaurys Perez, George Ciupilan, Giaele De Doná e Pamela Prati. Chi la spunterà?











