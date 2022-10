Grande Fratello vip 2022, pagelle 12a puntata/ Pamela é la diva, Elenoire Ferruzzi ‘bocciata’

Pagelle Grande Fratello vip 2022: 12 puntata segnata dallo spinoso caso Elenoire Ferruzzi

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV del Grande Fratello vip 2022 in corso, con la nuova nonché dodicesima puntata del reality datata 27 ottobre 2022, che riserva al pubblico TV novità infuocate e annessi pagelle e live sentiment. La diretta parte con il nuovo caso Elenoire Ferruzzi. La transgender e sedicente “diva” dall’outfit rosso fuoco viene chiamata al confronto con Nikita Pelizon, per aver dato a quest’ultima della “gatta morta”. Nel dettaglio la trans accusa l’influencer dagli occhi di ghiaccio di provare a sedurre chiunque tra gli uomini della Casa del Grande Fratello vip, non appena questi si avvicini ad una presenza femminile. E il riferimento é a Daniele Dal Moro, nel suo caso? Elenoire Ferruzzi non nasconde di subire il fascino delle attenzioni del bel moro dagli occhi cielo, che le riserva coccole e con cui fa le ore piccole, ma la trans accusa di aver in qualche modo giocato con i suoi sentimenti. Daniele Dal Moro si smacca dalle accuse sul nascere: “Sto cercando anche di non stare sempre con lei e mi sembra sbagliato distaccarmi completamente da lei” é la replica di lui, a chi lo taccerebbe di sfruttare la sua vicinanza alla trans per consensi e business e quindi di giocare con i sentimenti di Elenoire. E per il sentiment del pubblico, Daniele é vittima delle accuse infondate di Elenoire Ferruzzi (voto: 5) così come Nikita Pelizon, reduce da una confessione struggente che fa luce sul peso dei dogmi religiosi imposti dalla famiglia (voto: 8). Ma non solo. Rispetto a quest’ultima Daniele vanta un importante seguito, incluso l’appoggio di chi apprezza del giovane la volontà a non precludersi l’amicizia di Elenoire, nonostante le dinamiche compromettenti nella Casa, mostrando coraggio nel rischiare quindi in prima persona. Voto: 8. E a questo punto interviene il sentiment del tweet di Vladimir Luxuria, che esorta Elenoire Ferruzzi ad accettare il rifiuto in amore di Daniele Dal Moro, come esortato dal pubblico: “Vero é che non tutti gli uomini ammettono di amare una trans. Ma ho conosciuto Daniele al Grande Fratello vip, questo non é il suo caso”.

GF Vip, Carolina Marconi sbugiarda Pamela Prati "dica la verità!"/ Retroscena choc

Spazio, poi, al preannunciato triangolo del Grande Fratello vip 2022, formato da Antonino Spinalbese, Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini. L’ex di Belen Rodriguez avrà fatto la sua scelta tra la single ereditiera Ginevra e la sposata Giaele? Lui fa sapere di non sapere le ragioni del suo cuore: “tutto un macello e quindi non lo so”. Poi, però, il suo pensiero va verso la Lamborghini: “Ginevra si sta sbilanciando sull’amicizia o é seria?”. Insomma, Antonino sembrerebbe nutrire dei dubbi sulla veridicità della vicinanza mostratagli da Ginevra Lamborghini al Grande Fratello vip. E il sentiment del pubblico non crede però al triangolo. Tanto che i 3 protagonisti del preannunciato poliamore si beccano un’insufficienza, voto: 5.

Sonia Bruganelli attacca Pamela Prati "sei diva esasperata"/ "Lo hai pure scritto..."

Edoardo Donnamaria é, poi, chiamato a confrontarsi con Antonella Fiordelisi rispetto alla vicinanza che la sua preda ha con Antonino Spinalbese. Per il pubblico il volto di Forum é vittima dell’interesse top secret che Antonino e Antonella nutrono reciprocamente. Edoardo, così, commenta la posizione della sua amata al Grande Fratello vip 2022: “Non mi interessa come si comporta l’altro, a me interessa Antonella e come si comporta lei. Se lei é interessata a me qui accetto il gioco, ma fuori da qui no”. Insomma, Edoardo si espone dichiarando le sue intenzioni serie a proseguire un amore anche fuori dal Grande Fratello vip 2022 e il pubblico lo apprezza, anche se c’é chi si aspetterebbe una sua messa in discussione di Antonino che possa surriscaldare le dinamiche del gioco. Voto: 7 e mezzo.

Elenoire Ferruzzi squalificata al Grande Fratello Vip 2022/ Signorini: "In questo programma hai fallito!"

Spazio a Pamela Prati, che fa luce sul suo passato turbolento condiviso con una famiglia numerosa e alle prese con l’abbandono del padre: “8 in tutto. Siamo 6 sorelle e due fratelli. Ad un certo punto ci siamo separati. Siamo stati presi perché mio padre é andato via e i vicini hanno messo la firma per portarci via. Loro pensavano che mamma non potesse tenerci da sola”. E a questo punto la diva del Grande Fratello vip riceve la sorpresa del fratello e la sorella, che unitamente alle lacrime di Pamela svelano i sentimenti della diva commuovendo il pubblico: ” Pamela stai tranquilla, continua così, stai andando forte. Ti hanno salvata dal televoto. Stai tranquilla. Qui é tutto virtuale , ma la gente ti ama”. Voto per il riscatto di Pamela Prati, mai iscritta nel registro degli indagati per il caso Mark Caltagirone: 10.

L’eliminato del televoto, stabilito dai voti del pubblico a casa, é invece Amaurys Pérez, seguito poi dall’acceso caso Elenoire Ferruzzi. Il web avanza a unanimità la richiesta di squalifica dal gioco per la trans. E il motivo non sono é il solo contenzioso con Daniele, ma alcuni atteggiamenti riservati da lei alla coinquilina Nikita. Si parla di un’accusa alla persona Pelizon, ovvero di portare sfortuna, e il gesto di uno sputo a terra al passaggio della coinquilina indesiderata. Una condotta quella di Elenoire Ferruzzi che il pubblico condanna e per cui il conduttore Alfonso Signorini indice un televoto flash, che chiama i telespettatori a decidere le sorti della trans. E l’occhio pubblico opta per l’eliminazione immediata della trans dal Grande Fratello vip 2022. E per la quota spensieratezza, spazio poi al balletto inscenato da due coppie di scena: Antonino Spinalbese e Carolina Marconi da una parte e Daniele Dal Moro e Antonella Fiordelisi dall’altra. Ma non solo. Giaele De Donà scende in pista da ballo con Charlie Gnocchi e Nikita Pelizon fa invece coppia con Luca Salatino.

Ma chi sono gli immuni dalle nomination? Gli inquilini del Grande Fratello vip 2022 hanno dei preferiti: Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Wilma Goich e Luca Salatino! A quest’ultimi si aggiungono i preferiti delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti: Edoardo Donnamaria e Giaele De Doná.

Antonella Fiordelisi, intanto, minaccerebbe un ritiro dal Grande Fratello vip 2022, con uno sfogo dove lei paleserebbe del malcontento per la messa in discussione dei suoi sentimenti subita da Edoardo: “Mi piace ridere e scherzare. Ho gli occhi che vorrebbero piovigginare. E ho un sistema nervoso che sta per esplodere”. Ma il pubblico comincia a non credere alla veridicità del suo gioco, tacciandola via social di strategia. Ciò detto, le va dato merito del fatto che assicura una dinamica di gioco interessante. Voto: 7

Pamela Prati é la vera “DIVA” del Grande Fratello vip 2022: l’attacco a Sonia Bruganelli

Pamela Prati si confronta in studio, poi, con l’opinionista in studio Sonia Bruganelli, che accusa la prima di manie di protagonismo. “Eri diversa Sonia, quando ti ho conosciuta e ricordo che eri dolce” é la frecciatina che Pamela Prati sferra contro Sonia Bruganelli, scrollandosi di dosso l’etichetta di sedicente diva. “Ma se porti la scritta DIVA sul collo?” é la pungente replica di Lady Bonolis. Ma Pamela chiude la partita con una mossa da vera Femme fatale e da 10 come VOTO: “é una collana dalla scritta DIVA… un regalo di un’amica…poi sono gli altri che mi chiamano così “.

Dopo la dolorosa confessione di Nikita sulla famiglia, la madre della giovane Grande Fratello vip 2022 la sbugiarda con una serie di post aggreganti su Facebook, tra cui il messaggio: “consolati Pinocchio, in giro c’é tanta gente più bugiarda di te”. Il pubblico comincia a sospettare che la gieffina inventi bugie a fin di share, consensi e visibilità. Voto: 6, Nikita non convince ma fa buon brodo nel gioco.

Prima dell’epilogo la puntata del Grande Fratello vip 2022 vede poi Giaele De Donà infiammare le vibes della Casa destinando un avvertimento infuocato alla rivale in amore e altra pretendente di Antonino, Ginevra, che é in studio da squalificata: “Dite a mio marito di divertirsi a Halloween e io mi divertirò qui dentro. Ginevra mi prenderò io cura di Antonino e spero che tu non stia rosicando troppo”. Voto alla coniugata, per le calde vibes: 8. Ma Ginevra spiazza tutti, annunciando che volerà a New York, dove si trova il marito di Giaele, spegnendo quindi quest’ultima. E la domanda é: Antonino farà ancora parte del triangolo?

Infine, spazio ai nominati della Casa al televoto tutto al femminile : Pamela Prati, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Chi la spunterà?











© RIPRODUZIONE RISERVATA