Grande Fratello vip 2022, pagelle 13a puntata/ La storia toccante di Antonino Spinalbese e poche emozioni…

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV con il Grande Fratello vip 2022, con la 13^ puntata in onda il 31 ottobre 2022 su Canale 5, dalle novità più disparate e annessi sentiment e pagelle di fuoco. La diretta si apre con l’outfit iconic sfoggiato per Halloween, da Catwoman Blondie, della addetta alla Social Room del Grande Fratello vip 2022, Giulia Salemi: e alla luce del sentiment dell’occhio pubblico sui social, spetta un solo voto all’ex Grande Fratello vip 5: 10 e lode! La notte di Halloween quindi prosegue con una grande anticipazione TV lanciata da Alfonso Signorini: nella 14° puntata del Grande Fratello vip 7 sono previste le new-entries di 6 nuovi gieffini, uno spoiler che infiamma il web, da 10 e lode!

Le aspettative sui nuovi ingressi al Grande Fratello vip si fanno alte e, intanto, viene dato spazio ad un preannunciato triangolo amoroso, formato da Antonino Spinalbese e i due conoscenti Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Se Edoardo si dichiara interessato ad Antonella, disposto peraltro a proseguire la frequentazione per un amore serio e duraturo anche a reality concluso, la Fiordelisi si direbbe attratta da Spinalbese quando nella Casa, come emerge da una clip- scommette di piacere all’ultimo ex di Belen Rodriguez. E il pubblico stronca il gossip del triangolo sul nascere , via social, dove spicca il sentiment che taccia i tre di giocare al poliamore ispirati dal triangolo di Soleil Sorge e i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello vip 6. Voto ai 3 gieffini: 6-, il triangolo non convince anche se é molto dibattuto. Nel frattempo, Antonino Spinalbese si palesa sempre più vicino a Giaele De Doná, con il video che immortala i due in un momento di condivisione sotto le coperte, che ai più tra i telespettatori farebbe pensare ad un rapporto carnale consumatosi al Grande Fratello vip, tra l’ultimo ex di Belen Rodriguez e la gieffina consorte di Bradford Beck. “Ci siamo innamorati” dichiara lui tra il serio e il faceto, mentre lei ridimensiona i gossip su un presunto flirt extra-coniugale sulla scia delle foto del marito in dolce compagnia con più di una donna dalla silhouette di modella: “Ci scherzano molto su…”. E il sentiment del pubblico via social é fortemente diviso sul conto di Giaele, mentre ci si aspetterebbe un salto di qualità di Antonino Spinalbese al Grande Fratello vip a dinamiche che non siano riferibili necessariamente solo all’amore. Se da una parte c’é chi a nome di Giaele rivendica il diritto ad un amore libero, dall’altra c’é chi invece non concepisce il poliamore con regista una donna come la De Donà. Voto per la media ponderata tra consensi e critiche a Giaele: 6.

Un racconto doloroso, poi, fa luce sulla sofferenza patita in passato da Antonino Spinalbese. Va in onda la clip del momento vissuto nella Casa dove l’ex di Belen Rodriguez parla di tre momenti bui della sua vita. La separazione dei genitori, una lite con il padre mai risolta e la morte del padre, che si é tolto la vita. Eventi che hanno nel segnato nel profondo il gieffino, tanto che i telespettatori invitano via web a non giudicare sulla base delle sole apparenze Antonino, e in generale chiunque. Il voto della pagella di Antonino, per la forza da lui mostrata nel mettersi in discussione, oltre ciò che lo ha segnato in negativo, sale a 8, con il videomessaggio di una lettera della madre che commuove il pubblico e il figlio gieffino: “La vita per noi non é stata facile ma ci ha resi più forti e più uniti. Tu e le tue sorelle siete la ragione che mi fa andare avanti”.

Spazio, poi, al gossip su Giaele De Donà. Spuntano delle foto di un avvistamento della gieffina con Flavio Briatore a Forte dei Marmi: incalzata sulla paparazzata Giaele non nasconde l’invito ad un soggiorno di “coppia” da parte dell’imprenditore vip, alludendo ad una frequentazione intima intrecciata con lui. Ma cosa dichiara Briatore sulla presunta fiamma? Lui la gela a mezzo media: “Giaele Sofia, chi?”. “Meno male che ci sono le foto” si difende lei, scaricata dall’ex coniuge di Elisabetta Gregoraci. Il voto per la gieffina sale a 7, dato il gossip stellare.

Il Grande Fratello vip poi diventa un “tutti contro uno”, con i più tra gli inquilini della Casa che tacciano Carolina Marconi di fare buon viso a cattivo gioco, di attaccare i coinquilini per poi fingersene amica. Un sentiment che accomuna molti, nella Casa e tra i telespettatori, e che viene fedelmente tradotto da Pamela Prati: “sto notando che con tanti discute e poi é amore amore…”. Voto a Carolina Marconi, 6+: ci si aspetta un gioco più lineare e all’insegna della coerenza da una guerriera che ha lottato per la vita, come lei. E mentre il rapporto tra Carolina e Giaele sembra ormai irrecuperabile, con la prima che accusa la seconda di essersi infischiata di lei mentre stava male, Wilma Goich spiazza tutti indossando un collier stilizzato dalla scritta “DIVA”, quasi a voler soffiare il titolo a Pamela Prati. Voto per il coraggio, a Wilma: 8.

Anche il voto di Antonella Fiordelisi sale , a 7 e mezzo, per la dichiarazione d’amore reciproco di lei e suo padre. Poco prima di ricevere al Grande Fratello vip 2022 la sorpresa del genitore non popolare come lei, “nip”, Antonella Fiordelisi rivela commuovendosi e commuovendo il pubblico TV: “Mio padre é l’unico uomo della mia vita che mi ha spronata in tutto e mi accompagnava tutti i giorni da Salerno a Napoli… Lui ha sostituito il mio allenatore alla mia gara migliore nello sport, dove ho fatto il risultato migliore di sempre”. Ma non é tutto. Con la sorpresa nella Casa per Antonella, il papà Stefano Fiordelisi incanta il pubblico destinando un dolcissimo messaggio alla figlia gieffina, dando inoltre il pieno consenso alla coppia che lei potrebbe formare con Edoardo Donnamaria, volto storico di Forum: “Ti guardo con mamma tutti i pomeriggi e hai un percorso di alti e bassi, qualche basso lo potevi evitare. Devi fidarti di più degli uomini. Ti ho sempre detto di evitare delle persone e alla fine capivi che avevo ragione (allude all’ex di lei, Francesco Chiofalo?). Io e mamma siamo ‘donnalisi’, credici in questa storia…(allude al flirt tra lei e Edoardo Donnamaria, ndr)”. Il papà vip, Stefano Fiordelisi, coglie la palla al balzo poi per complimentarsi con il papabile genero Edoardo, dandogli del compagno ideale per la figlia al grido di “sei un ragazzo di cultura e spessore”. E il giovane si palesa sinceramente interessato verso Antonella, tanto da non temere il confronto con il papà di lei. E il voto per Edoardo sale a 7 e mezzo, con il sentiment social che vuole in tendenza la crasi della coppia approved, #donnalisi coniata da Stefano.

Divide poi la condotta di Charlie Gnocchi, che é accusato dai più tra i protagonisti del gioco di tradimento ad Antonino Spinalbese, per aver nominato quest’ultimo nonostante la loro sedicente amicizia. E dallo studio Amaurys Pérez dà il colpo di grazia a Charlie, rendendosi portavoce del sentimento generale che accusa lo speaker radiofonico di incoerenza nel gioco. Voto per Charlie, che oltre la critica crea dinamica: 6. Un giudizio che sale a 7, poi, quando il gieffino appare commosso e si intenerisce ricordando la madre e la nonna che gli preparavano il caffè con la moka al mattino per dargli energia per lo studio e il lavoro, per poi ricevere in visita nella Casa la primogenita Carolina: “ti ho fatto lo scherzo di Halloween. Vengo qui per portarti il nostro affetto sorprende il papà la giovane-. Ti abbiamo visto che ci hai fatto tenerezza, sono qui per darti la carica. Comunque ascoltami, stai andando alla grande. Sei vulcanico papà “.

Pamela Prati, poi, torna al centro dell’attenzione mediatica con gli attacchi di Patrizia Rossetti e Nikita Pelizon, che la tacciano di volersi a tutti i costi mostrare come la inguaribile diva della Casa più spiata d’Italia. Mentre il pubblico consacra Nikita come preferita, quest’ultima manda al televoto Pamela, che però riceve un elogio da parte dell’opinionista Sonia Bruganelli: “La collana Diva l’hai regalata a Wilma, continua così, a fare la Cenerentola”. Voto al duo Patrizia e Nikita e Pamela: 8, il trio del Grande Fratello vip diverte il pubblico TV.

Gli immuni dalle nomination, per le votazioni dei concorrenti della Casa, sono Wilma Goich, Luca Salatino e Attilio Romita (voto ai preferiti: 6, il gioco dei tre lascia a desiderare, perché carente di dinamica). I preferiti delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono poi rispettivamente Charlie Gnocchi e Giaele De Doná, che confermano la loro più che piena sufficienza in pagella.

Grande Fratello vip 2022 segna il momento nomination al veleno

Poi, arriva il confronto in sede di nomination palesi tra Antonino e Edoardo, che intrattiene i telespettatori su Instagram fino a far salire il voto a 9 per entrambi. Antonino taccia Edoardo di fingersi il bravo ragazzo della Casa tanto da infangarlo e nominarlo inaspettatamente. E Edoardo contrattacca: “Comunque possiamo nominarci anche se ci salutiamo la mattina”. E i telespettatori si dicono divertiti dal botta e risposta di fuoco. Poi, in sede di nomination, George Ciupilan muove l’accusa ad Antonella di sparare critiche gratuite sulla sua persona. Lei le avrebbe dato dell’ignavo e del sessantenne, ma lei smentisce di aver dato del vecchio all’influencer. Nel frattempo il web si divide e se Antonella conferma la più che piena sufficienza in pagella, George si guadagna un 7+ dal momento che i più tra i telespettatori attivi in rete lo reputano un ragazzo a modo e rispettoso nei riguardi di tutti.

Nel frattempo, é duro scontro anche tra Pamela e Carolina, con la prima che nomina la seconda e la Marconi avvisa la “diva”: ‘ non le faccio più le unghie”. La replica di Pamela non si fa attendere di certo ed é altrettanto iconic tanto quanto l’attacco: “per due unghie…”. Lo scontro tra le primedonne infiamma il web e il sentiment fa salire il voto a 8 e 8 e mezzo rispettivamente per Carolina e Pamela.

Giaele De Doná riceve poi il videomessaggio del fratellino Samuele, che augura alla sorella maggiore di restare al Grande Fratello vip 7 il più a lungo possibile. Un momento che emoziona fino alle lacrime la gieffina, che quindi viene rivalutata in positivo dagli internauti. Non a caso il web taccia il Grande Fratello vip 2022 di farla passare solo come la gieffina materialista, superficiale e infedele al marito, tenendo nascosti i valori di lei. Il voto per la rivalutazione di Giaele, motivata nel gioco dal piccolo grande uomo della sua vita, sale a 8.

E infine habemus i nominati del Grande Fratello vip 2022, a rischio eliminazione: Carolina, George, Pamela e Patrizia.











