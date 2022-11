Grande Fratello vip 2022, pagelle 14a puntata/ Carolina eliminata, torna Bellavia?

Grande Fratello vip 2022, 14a puntata: le new entries spettinano i veterani

Prosegue il Grande Fratello vip 2022, con la 14° puntata, che tra le altre novità e colpi di scena inaugura le 6 new-entries con l’accesso nella Casa di un’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, per il malcontento di Antonella Fiordelisi. In apertura della diretta, la regia del Grande Fratello vip 2022 manda in onda la clip che vede il padre di Antonella promuovere a pieni voti Edoardo come papabile genero. A detta del sentiment pubblico, che si rileva via social, lei non sembra corrispondere a Edoardo lo stesso sentimento con la schermitrice che non starebbe facendo luce sull’attrazione fatale che di fatto paleserebbe verso l’altro coinquilino, Antonino Spinalbese. Voto di incoraggiamento a Edoardo, 7. Voto ad Antonella: 6 , urge fare chiarezza nel reality!

Nikita Pelizon è fidanzata con Valerio Tremiterra?/ "Ognuno fa la sua vita ma..."

Dallo studio TV del Grande Fratello vip 2022, Marco Bellavia torna a regalare romanticismo, rivolgendo un tenero saluto alla concorrente mostratasi a lui più vicina nel reality, Pamela Prati: “Indosso la cravatta rosa per te”. La “diva” si palesa entusiasta del pensiero dell’ex gieffino, ritiratosi dal reality in seguito ad episodi di bullismo, e il ritrovato, seppur a distanza, feeling tra loro crea travolgenti dinamiche TV. Voto alla preannunciata coppia: 9, il sogno dei telespettatori di un futuro per la coppia Belprati torna ad imporsi.

Orietta Berti sbotta con Pamela Prati/ "Non sono una diva!", scintille al GF VIP

Nei cieli della Casa spunta un messaggio aereo dei telespettatori che vede Antonino Spinalbese favorito nel cuore di Antonella Fiordelisi, per l’inizio di una nuova https://www.ilsussidiario.net/news/gfvip-soleil-sorge-la-madre-vuota-il-sacco-luca-onestini-solo-un-trofeo/2434264/, con tanto di reazione avversa di Edoardo Donnamaria che si palesa indispettito. Il messaggio al grido di “vivetevi” vede Antonino Spinalbese evitare il confronto con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sul “triangolo” e, agli occhi del sentiment pubblico, é come se l’ex di Belen Rodriguez si stia “sacrificando” in amore e nel gioco, scegliendo di non interferire nella conoscenza tra Antonella e Edoardo . Che Antonino possa farsi avanti e aprire il cuore ad Antonella, in virtù dell’attrazione fatale che si respira tra loro? Voto di incoraggiamento:8.

Grande Fratello Vip 2022, 14a puntata/ Diretta, eliminato: 3 Vipponi in nomination!

Nella Casa, intanto, accede la new-entry Micol Incorvaia. La sorella di Clizia Incorvaia é l’ex fidanzata di Edoardo, forse pronta a riconquistarsi le attenzioni dell’ex e, nell’accendere la competizione agguerrita con Antonella, rende al pepe il reality di Canale 5 con il solo accesso nella Casa: “Io direi a Edoardo di andarci piano e di testare il terreno con Antonella”, dichiara Micol, sgomitando con la rivale annunciata. Micol ha messo like ad un tweet che vedrebbe Antonella interessata ad Antonino, come a voler mettere in guardia Edoardo rispetto ad una possibile presa in giro della schermitrice. Voto per il piccante antipasto nel gioco, alla new-entry: 10. Se il voto di Edoardo resta invariato quello di Antonella, quindi, scende a 5, quando l’opinionista Sonia Bruganelli la esorta a non ergersi a Femme fatale e quindi a primadonna, sgomitando con Micol in una condotta sleale, dal momento che dà alla rivale della “biondina, aspirante opinionista” in replica al preavviso lanciato dall’ex a Donnamaria: “Finché non ci sono rivali, siamo tutti bravi. Ora Antonella devi dimostrare quanto vali come donna e tu non sarai una bambina, ma sei ingiusta”, chiosa Sonia.

Spazio, poi, a Giaele De Doná, che insieme ad Antonino Spinalbese hanno realizzato al Grande Fratello vip 2022 una capanna. Che sia il nido d’amore top secret tra i due? Antonino assicura che trattasi di un rifugio felice dopo poter piangere e sfogarsi in totale libertà, ma il sentiment social dell’occhio pubblico stenterebbe a crederci, esortando Giaele a fare chiarezza sulla sua vicinanza al giovane, in virtù del suo matrimonio con Brad Bradford. Voto alla influencer mora, che sembra giocare tra dinamiche al pepe e la mancata trasparenza: 7 e mezzo .

Spunta poi la querelle Orietta Berti & Pamela Prati, con l’opinionista che blocca l’appellativo di “diva” affibbiato alla gieffina, perché “altrimenti offendiamo le dive. La diva in Italia é Mina”. Ma la Prati si sa difendere, con savoir faire da vera primadonna della TV: “Mi sento una ventenne…e tu l’ironia non sai dov’é di casa”. Il voto per Pamela sale a 10, per il coraggio di contrapporsi all’opinionista!

A fare poi ingresso per la prima volta, nelle vesti di concorrente al Grande Fratello vip 2022, é Sarah Altobello. L’ex naufraga a L’isola dei famosi 2022 porta una ventata di ilarità travolgente nel reality: “Prima ero sosia di Melania Trump, ora sono Melania Trampoli “. Ed é già un tripudio di fragorose risate nella Casa più spiata d’Italia… voto per la coinvolgente new entry: 8.

Carolina Marconi finisce in crisi: gli immuni e l’eliminato del Grande Fratello vip 2022

Dal suo canto, invece, Carolina Marconi vive una profonda tristezza al Grande Fratello vip 2022, dal momento che i più nella Casa le danno della ipocrita e non credono nella veridicità della sua amicizia, in seguito a delle sue nomination. Per Carolina, l’amicizia non si fonda sul gioco e le sue logiche, e una nomination non intaccherebbe un rapporto di amicizia incondizionata: “Mi dimentico che questo é un gioco, non c’é amicizia”, dichiara la gieffina, in un confessionale registrato alle prese con una settimana di gioco tra le lacrime. E il sentiment del pubblico, via social, la esorta a farsi forza per trovare dei veri alleati nel gioco. Voto di incoraggiamento: 7.

Tra le new entries si impone poi come candidato alla vittoria del reality, Edoardo Tavassi. La sola clip di presentazione del nuovo concorrente manda in visibilio il popolo del web. Il fratello di Guendalina Tavassi, tra il serio e il faceto, si presenta come un tutto-fare che nella vita ha svolto tra i lavori più disparati, e agli occhi dei telespettatori sembra palesare la qualità della normalità trasparente, che da vip tanto lo accomuna ai comuni mortali. Voto per la genuinità: 8 e mezzo.

Nella Casa più spiata d’Italia, si fa poi spazio Luciano Punzo, come new-entry, con una clip di presentazione del tutto passionale e con dei rimandi alla sua esperienza di tentatore a Temptation Island: “Mi ero promesso di non fidanzarmi a Temptation Island, ma al cuore non si comanda. Innamorato dell’amore e di mia figlia”. Ma é con le papabile prede della Casa, da lui indicate, che Luciano infiamma il web, aggiudicandosi un 8 come voto per l’intrigo: “Antonella é un peperino? Chissà se pizzica veramente. Nikita? Un’incognita da scoprire”.

Wilma Goich, ormai concorrente veterana, dà libero sfogo al Grande Fratello vip 2022 alla delusione nutrita verso il marito, alla luce della fase terminale della malattia che ha portato via la figlia scomparsa prematuramente, dove lui era assente. “Lui si é fatto anche condizionare dalle donne che ha avuto”, ricorda Wilma in una confidenza nella Casa a Patrizia Rossetti, e il sentiment del pubblico via social esorta la cantante a farsi forza, apprezzando di lei il gesto d’amore universale della condivisione del dolore che l’ha forgiata come donna e madre. Voto per la condivisione: 8.

Che George Ciupilan possa piacere a Nikita Pelizon e viceversa? É l’interrogativo che nasce spontaneo nei telespettatori, dal momento che i due appaiono particolarmente vicini. Non é azzardata l’ipotesi che possa scattare un flirt tra loro, anche se a detta dei più tra i telespettatori si tratterebbe di un’amicizia speciale tra due belle anima, voto per entrambi: 8. Questo mentre Nikita bacia (per gioco?) Daniele Dal Moro, chiamati al gioco nel gioco organizzato dalla produzione. “Chiediamolo a Nikita se era per gioco”, dichiara Daniele, mettendo carne a cuocere nel gossip made in Italy, per poi destare ancor più suspence lasciando a lei l’ultima parola in capitolo: “Per me era un gioco, chiediamo a lei…”. Voto al gieffino: 8+.

L’eliminata al televoto settimanale é Carolina Marconi. Mentre i preferiti della Casa, per i voti dei concorrenti, quindi gli immuni, sono Luca Salatino, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese. Le immuni dal rischio nomination e televoto, per le votazioni delle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, sono invece Giaele De Doná e Antonella Fiordelisi.

Tra le new-entries ha poi un ingresso spumeggiante al Grande Fratello vip 2022, Luca Onestini, alla sua seconda esperienza nel gioco dei vipponi. La sua clip di presentazione piace molto a chi tra i telespettatori subirebbe il suo fascino, dal momento che si dichiara super single: “Sono un inguaribile romantico e credo nell’amore”. Nel frattempo c’è chi tra i telespettatori spera in un suo confronto con l’ex storica, Soleil Sorge, che attualmente conduce il web format parallelo del reality, il GFvip party. Voto: 9, le aspettative sul gioco sono altissime!

Le atmosfere si fanno via via sempre più calde con la richiesta avanzata da Pamela Prati di una re-entry al Grande Fratello vip 2022 di Marco Bellavia. “Sento caldo” dichiara l’ex gieffino ospite in studio, all’ascolto dell’invito dell’ex coinquilina nella Casa. Che i due possano darsi la seconda chance per il prosieguo della loro frequentazione intima? Chissà. Nel frattempo, i due segnano tra le reaction più disparate del web, una gran moltitudine di interazioni, e tra gli internauti c’é chi si direbbe scettico rispetto alla veridicità del rapporto tra i due gieffini e chi invece fa il tifo per la preannunciata coppia. Voto: 10 e lode, nel bene e nel male, la coppia é esplosiva!

Sul finire della puntata, poi, Antonella Fiordelisi fa salire in media il voto al 6+, con un attacco ricevuto dal conduttore Alfonso Signorini mentre lei registra con linguaggio forbito una nomination ai danni di George Ciupilan. “Antonella, sono pieno della tua nomination!”, esclama Signorini, visibilmente steso a terra per l’intolleranza alla Fiordelisi. Una mossa sleale quella del conduttore verso la schermitrice , secondo alcuni tra i telespettatori, mentre c’é chi del pubblico TV fa eco all’affondo dicendosi dello stesso avviso del timoniere.

Infine é la volta della new-entry Oriana Marzoli, che entra al Grande Fratello vip 2022 come neo concorrente caliente: la influencer venezuelana riscalda le atmosfere, mostrando la grande bellezza delle sue curve giunoniche e il magnetico contrasto dei capelli biondi che illuminano gli occhi marroni, facendo breccia nei cuori di molti telespettatori, che via social se ne dicono già innamorati. Voto: 8… per la serie “la bellezza salverà il Grande Fratello vip 2022″…











© RIPRODUZIONE RISERVATA