Grande Fratello vip 2022, pagelle 15a puntata/ Pamela si ritira? Oriana Marzoli show, Antonella in crisi

Grande Fratello vip 2022, pagelle del 7 novembre 2022: le new entries, tra cui Oriana Marzoli, spettinano i veterani

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV del Grande Fratello vip 2022, con la 15a puntata serale che in diretta su Canale 5 si registra tra le novità più disparate, con annessi pagelle e sentiment esclusivi. In apertura della diretta del reality, il gioco fa luce sulla spiccata sintonia che intercorre tra Nikita Pelizon e George Ciupilan. Che possa nascere una lovestory tra i due coinquilini vip? Il conduttore del reality, Alfonso Signorini, benedice la possibile coppia vip riservando alla gieffina l’indiscrezione dello status di single di George e lei riscalda le atmosfere con un sonoro: “Ne ero a conoscenza”. Il sentiment social fa il tifo per l’unione tra i due gieffini in amore. Tanto che il voto ai papabili piccioncini é: 8, per la succulenta quota romanticismo!

Antonella piange per l'ex Gianluca Benincasa chiusa in magazzino con Spinalbese/ Edoardo "Faccio un macello"

Spazio poi alla crepa nel rapporto tra Attilio Romita e Luca Salatino, con il secondo che taccia il primo gieffino di snobismo, di ostentare una certa superbia e superiorità vantando i suoi trent’anni circa di carriera giornalistica, con l’intento di oscurare i rivali. Ma l’ex mezzo busto di Rai Uno non tollera che nei momenti di discussione, nella Casa, vengano usati nei suoi riguardi toni alti: “noto una certa ostilità nei miei riguardi”. E il sentiment social si divide a metà, tra i telespettatori che appoggiano Luca Salatino e chi invece supporta la posizione del giornalista. Voto ad entrambi i gieffini: 7, la dinamica di gioco intrattiene, ma si attende un salto di qualità nella condotta assunta nella Casa dai due, data l’influenza generale esercitata dai diretti interessati.

Mimma Fusca, la compagna di Attilio Romita furiosa dopo bacio con Giaele/ "Non ti vergogni?"

Spazio, poi, a Oriana Marzoli, che seppur straniera sorprende il web con la sua padronanza della lingua italiana e la capacità di sintesi, Incalzata dal conduttore Alfonso Signorini su un retroscena che si cela dietro la querelle che vede Luca e Attilio contrapporsi al Grande Fratello vip 2022, lei spiazza tutti con il suo savoir faire da possibile futura conduttrice del Gfvip: “Per Luca, Attilio ha sbagliato…ha messo le sue scarpe per poi posarle nella valigia di Amaurys Pérez e invece di chiedere scusa non é stato umile”. Voto per i consensi del pubblico per la new-entry con tanto di commento social aggregante: 8, “Oriana parla meglio di Luca Salatino, onestamente”.

Antonella Fiordelisi, lacrime per l'ex fidanzato Gianluca/ "Ho sbagliato l'ho illuso"

Edoardo Tavassi, che come Oriana Marzoli é entrato da poco nella Casa del Grande Fratello vip 2022, poi, passa al centro delle cronache GFVIP con la corte aperta a tutte le gieffine, nessuna esclusa: l’ex naufrago de L’isola dei famosi incanta il web con il suo savoir faire all’insegna dell’auto-ironia: “Qua tra di voi ci sarà la madre dei miei figli” , dichiara Edoardo Tavassi, parlando alle coinquiline nella Casa. E il sentiment pubblico ringrazia la new-entry per lo sketch divertente: voto 8.

Arriva poi ospite nella Casa, a sconvolgere le dinamiche di gioco, l’ultimo ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca, che taccia la gieffina di averlo tradito nella Casa mostrandosi in atteggiamenti intimi con Edoardo Donnamaria e piuttosto attratta da Antonino Spinalbese: “Vergogna, mi dicevi che non mi avresti mai tradito” chiosa l’ospite al Grande Fratello vip 2022 tra le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa contro la gieffina. E in occasione del confronto con l’ex che si direbbe ancora innamorato di lei, Antonella appare visibilmente commossa mentre ammette all’ex di avergli voluto bene come un amico. Una dichiarazione che il web apprezza come un attestato di verità, al netto del contrattacco contro Gianluca, che fa della gieffina una concorrente rivalutata in positivo per la condotta di gioco ad oggi assunta nel bene e nel male. Voto: 8.

Dalla commozione si passa poi all’ilarità del tornado Sarah Altobello. La new-entry intende fare conquista in amore al Grande Fratello vip. Prima tenta di sedurre Attilio Romita in una sessione self-wash da doccia registrata in succinti bikini, dinanzi allo sguardo estasiato del giornali, poi prova a stregare in diretta l’altra new entry Luca Onestini in uno strip-tease. E il sentiment pubblico sui social ringrazia la sosia di Melania Trump per il magic Moment all’insegna della spensieratezza: voto 8.

Spazio, poi, a Giaele De Doná. La gieffina si dichiara al settimo cielo per la conferma dell’amore di Brad Bradford, che a mezzo lettera testimonia di credere ancora nel loro matrimonio dopo essersi sentito mancato di rispetto per gli avvicinamenti fisici e verbali di lei ad Antonino Spinalbese, al Grande Fratello vip 2022. Nel frattempo la gieffina coniugata, a detta di una gran percentuale del sentiment pubblico espresso via social sarebbe un cattivo esempio in TV, dal momento che al gioco della bottiglia, nella Casa, lei ha concesso dei baci passionali a più uomini, Attilio, Antonino e Luca, palesandosi dai “facili costumi”. Che il matrimonio sia per lei la testimonianza di un amore libero o meno, Giaele De Donà é chiamata dal pubblico TV a fare chiarezza sui suoi sentimenti. Voto: 6 si attende la verità della gieffina.

Alberto De Pisis, poi, non nasconde il dolore di non aver avuto la presenza della figura paterna nella vita, a causa della separazione dei genitori. Ma non solo. In giovane età, così come lui stesso fa sapere, gli viene diagnosticato un tumore, per cui deve sottoporsi ad un ciclo di cure per diversi mesi. Una rivelazione che spinge la madre a fare visita al gieffino influencer. La donna appena giunta nella Casa incoraggia Alberto a sbloccarsi e a tirare fuori la sua autenticità. Un momento che commuove il pubblico TV, attivo nel web: voto di incoraggiamento 9.

I nominati e gli immuni al Grande Fratello vip 2022

La preferita del pubblico, intanto, é Nikita Pelizon, che condanna il primo nominato alla nomination, Attilio Romita.

Il sentiment del pubblico poi si fa più infuocato con il voto generale di Antonella Fiordelisi che scende a 7-, per l’attacco gratuito di cui a detta degli internauti la spadista si renderebbe protagonista ai danni di Oriana Marzoli, ex di Edoardo Donnamaria. A detta della Fiordelisi, Oriana ammiccherebbe alle telecamere puntando tutto sulla sua fisicità, “troppo nuda quando si allena..”. Ma per il web la spadista sarebbe la prima a mostrare il suo aspetto fisico per lavoro via social, tanto che piove sulla sportiva l’accusa social di incoerenza e ipocrisia. Il voto per la nuova beniamina social del Grande Fratello vip 2022, Oriana, é quindi 8 e mezzo, in virtù dei larghi consensi.

Dallo studio TV, poi, Sonia Bruganelli taccia Giaele De Doná di preoccuparsi di piacere ad Antonino Spinalbese anziché salvaguardare il matrimonio con Brad Bradford: “Ti preoccupi di chiedere ad Antonino semmai di avrebbe baciata fuori, se non fossi stata sposata… E non ti preoccupi del povero uomo che hai lasciato a casa… É follia!”. Una stoccata che mette d’accordo molti telespettatori, tanto da rendere una insufficienza il voto alla gieffina coniugata: 5-.

A Nikita, tra gli immuni dalle nomination si aggiungono i preferiti dei concorrenti, Luca Salatino, Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese insieme alla preferita delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti: Patrizia Rossetti.

Il consenso del sentiment social per Attilio Romita, che in una lettera viene esortato dalla compagna a divertirsi senza la paura di non piacere nel gioco, fa salire il voto del giornalista a 8 e mezzo. Per gli internauti lui é tra i favoriti alla vittoria del Grande Fratello vip 2022, merito della classe e il bon ton che lo contraddistinguono tra i gieffini. Ma il voto non é l’eccellenza, dal momento che una parte del web gli contesta una certa indifferenza mostrata verso la vittima del caso bullismo esploso nella Casa, Marco Bellavia.

Pamela Prati in sede di nomination minaccia l’addio al programma e sbotta “Non mi avete neanche salutata stasera-dichiara la diva stizzita, infiammando le atmosfere del reality, avete di meglio qui… Quindi spero di andare a casa…e Marco lo rivedo fuori”. Ma il sentiment web si dichiara divertito per la sbroccata della vamp: non a caso, il voto é 10. Pamela poi aumenta la suspence sulle dinamiche del gioco, lanciando un messaggio a distanza a Marco Bellavia dalla Casa del Grande Fratello Vip: “Aspettami”. Ma cosa vorrà dire lei?

Infine, i nominati al televoto settimanale del Grande Fratello vip 2022 sono Attilio Romita, Pamela Prati e Giaele De Doná. Chi la spunterà e chi sarà eliminato?











© RIPRODUZIONE RISERVATA