Grande Fratello vip 2022, pagelle 17a puntata/ Antonino si diverte con Oriana? I triangoli amorosi

La nuova e diciassettesima puntata del Grande Fratello vip 2022, in onda il 14 novembre 2022 su Canale 5, é segnata dalle più disparate novità e annessi sentiment social e pagelle, a partire dall’accesso nella Casa del Coronavirus e i suoi strascichi. Non a caso la diretta da prima serata si apre dal collegamento con i gieffini risultati positivi ai test sul Coronavirus, si tratta di un gruppo di 4 componenti, i tre veterani quali Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Patrizia Rossetti e la new entry Luca Onestini. I contagiati sono ora in isolamento e sembrano non disperarsi rispetto al contagio, che ha segnato le vite di molte persone comuni, anche con la morte. E il sentiment social dei telespettatori non a caso supporta i gieffini, per lo spirito di sano ottimismo che infondono nell’intrattenimento TV: voto ai positivi, 7 di incoraggiamento. Sul caso della positività da Covid-19, se da una parte il professore Andrea Gori sostiene che il contagio possa essersi trasmesso da uno degli ultimi gieffini arrivati nella Casa, Wilma Goich stempera i toni, diventando protagonista di un rvm in cui chiede del vino rosso per tutti i gieffini, che “é un buon disinfettante”. Il pubblico TV apprezza la sana ironia della cantante in tempi difficili, voto 7.

In passerella, fuori la Casa del Grande Fratello vip 2022, appare poi Guendalina Tavassi che, ricordata dai telespettatori per il debutto TV che segnava al Grande Fratello nel 2009 come concorrente nip. E nella nuova apparizione TV regala sorrisi a molti telespettatori, ironizzando sulla singletudine del fratello Edoardo Tavassi. Sul familiare, che entrato da poco nella Casa promette di sposarsi con una tra le donne del Grande Fratello vip 2022, Guendalina così diverte il pubblico: “Sono disperata… Eppure lui é bello, simpatico…”. Ma cosa ne pensa Edoardo del suo status di single? “Ci sono novità… Non é cambiato niente, nessuno me se piglia!”. E sulla scia dei commenti del web, che si divide rispetto alla manifesta solarità dei fratelli -tra chi dà al gieffino del “finto morto di fig*” per visibilità e chi supporta l’ottimismo inarrestabile di fratello e sorella, i Tavassi ottengono un voto ad ex-aequo: 6 e mezzo, c’é dinamica di gioco, ma non si esclude una strategia falsa.

Dopo una travolgente visita nella Casa, dove Guendalina finisce in lacrime dinanzi al fratello, dicendosi tra il serio e il faceto disperata per la sua singletudine, la prima ha un faccia a faccia infuocato con l’altra Grande Fratello vip 2022, Antonella Fiordelisi. Il confronto avviene rispetto alla critica di Antonella, che nella Casa del Grande Fratello vip 2022 ha tacciato Edoardo di condurre un gioco superficiale improntato sulla sola ironia sull’essere single e sul desiderio di accoppiarsi nell’immediato: “C’é bisogno di essere anche profondi”. Una critica a cui replica piccata Guendalina, spaccando a metà il sentiment social dei telespettatori: “Non puoi permetterti di sindacare su mio fratello, quando poco prima di entrare nella Casa ti sei lasciata con il fidanzato Gianluca e qui ti dividi tra Edoardo Donnamaria, Antonino Spinalbese che ha riversato l’attenzione su altre e mio fratello… Forse ti piace anche mio fratello?”. E a fare eco al sentiment social contro la Fiordelisi é la sentenza dell’opinionista TV Sonia Bruganelli, che taccia Antonella di un gioco improntato sulle unioni di circostanze, di unire le forze -al Grande Fratello vip 2022- con Oriana Marzoli solo perché quest’ultima ha “2 milioni di follower”, quindi spinta dall’interesse di potenziare il seguito e il successo online. Voto ad Antonella: 6, la web influencer divide il web tra chi le riconosce il titolo di regina della Casa e chi invece l’accusa di manie di protagonismo e ipocrisia e le rispedisce l’accusa di superficialità nei rapporti.

Spazio, poi, al preannunciato nuovo triangolo del Grande Fratello vip 2022. “Daniele Dal Moro ci prova un po’ -ammette Oriana Marzoli come mostrato in un rvm, dicendosi interessata al gieffino in confidenza con Luca Onestini- io non mi ero resa conto”. Ma la frequentazione tra i due conoscenti intimi sembra essere destinata a finire sul nascere, dal momento che Daniele non vede di buon occhio che Oriana sia sempre più vicina ad Antonino Spinalbese: “Oriana bazzica con tutti, come Antonino bazzica con tutte”. E la replica di Spinalbese al “rivale” é altrettanto spinosa, in quanto taccia Dal Moro di non riuscire a fare la corte ad Oriana come vorrebbe e quindi di una mancanza di virilità: “Magari lui voleva dichiararsi”. Oriana si difende, da chi l’accuserebbe di rappresentare una donna dai facili costumi: “Io non ero fidanzata con Daniele”. Se da una parte c’è chi tra gli internauti promuove il poliamore per dinamismo nel gioco, dall’altra parte c’é chi nel web lo boccia ritenendo il triangolo un dejàùùùùùvu ispirato al poliamore che nasceva al Grande Fratello vip 2021 tra i promessi sposi Delia Duran e Alex Belli e la “terza incomoda”, Soleil Sorge. Voto al neo triangolo: 7+, non convince le papille gustative degli amanti del trash stellare.

Oriana Marzoli, tuttavia, ha registrato nella Casa un bacio stampo con Antonino Spinalbese, palesando quindi una spiccata attrazione fisica verso l’ex Belen Rodriguez, che Daniele Dal Moro, almeno all’apparenza, sembra soffrire non poco. Oriana e Antonino alzano poi il voto, al cospetto del giudizio dei telespettatori e l’opinionista Sonia Bruganelli. “Mi sto divertendo, vediamo dove arriviamo” chiosa Antonino in un confessionale mandato in onda, palesando di voler provocare una reazione di Daniele, e Oriana gli fa eco scegliendo l’ex di Belen una volta chiamata a indicare il gieffino che più l’attira, dinanzi a Daniele.

Spazio, poi, all’altro tanto chiacchierato triangolo del Grande Fratello vip 2022, che vede Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria vivere una crisi d’amore in seguito all’entrata dell’ex di lui, Micol Incorvaia, nella Casa. Antonella ha allontanato Edoardo, dopo alcune verità riprese da Micol sull’amore con Edoardo, come un tentativo recente da parte di lui per un ricongiungimento post-rottura con lei. Che almeno uno tra i tre protagonisti del triangolo stia giocando per mera visibilità? La domanda sorge nel pubblico TV spontanea anche su questa dinamica. Intanto accede nella Casa l’ospite amico di Edoardo, Paolo Ciavarro, che esorta il primo a non fare peggiorare oltremodo i rapporti con la sua cognata, ovvero la sorella della fidanzata Clizia Incorvaia, Micol Incorvaia che é nella Casa, imponendo la sua volontà in modo più incisivo e lineare. E se il voto per Antonella e Edoardo che dividono e con convincono non oscilla, il voto che va a Micol é un 7 e mezzo con gli internauti che immedesimandosi in lei supportano il coraggio mostrato nella voglia di mettersi in gioco, esortandola a lasciare andare l’ex. Voto: 7 e mezzo di incoraggiamento.

Wilma Goich apre il suo cuore a Daniele Dal Moro, svelando la voglia di vedersi coccolata. Una confidenza che se da una parte intenerisce dall’altra invece spazientisce, e c’é chi tra i telespettatori attivi in rete non si capacita di come in’over 60 possa innamorarsi di un giovane che potrebbe essere il nipote di lei. Tuttavia la sufficienza piena resta ad entrambi i gieffini, per la loro vicinanza coinvolgente.

Spazio, poi, alle due super single Sarah Altobello e Nikita Pelizon. Se la prima non si capacita del fatto che nessuno tra gli uomini al Grande Fratello vip 2002 si dimostri interessato a lei, la seconda non nasconde di sentirsi attratta da Luca Onestini. E il sentiment social esorta le due gieffine a non perdersi d’animo, voto : 7.

