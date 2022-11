Grande fratello vip 2022, pagelle 18a puntata e nomination/ Antonella sotto accusa, Oriana in crisi

Grande Fratello vip 2022, 18a puntata in diretta, sentiment e pagelle: alcuni positivi si negativizzano al Coronavirus, come Wilma Goich

Si fa sempre più infuocata la competizione al Grande Fratello vip 2022, con la 18a puntata datata 21 novembre su Canale 5 e gli annessi sentiment e pagelle. L’appuntamento TV si apre con il collegamento dallo studio del reality che vede il conduttore Alfonso Signorini confrontarsi con i concorrenti del reality risultati positivi ai test sul Coronavirus, Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Luc Onestini, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan. I 6 vipponi, nonostante siano momentaneamente sospesi dal gioco, si mostrano sorridenti e quindi speranzosi di fare rientro nella Casa, e la fiamma della loro speranza riscalda i cuori dei telespettatori. Voto di incoraggiamento: 6+. Spazio, poi, a Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, che sembrano protagonisti di un nuovo tira e molla made in TV. Dopo essersi palesati a più riprese attratti l’uno dall’altra, Antonino e Oriana vivrebbero una fase di crisi, dal momento che l’ex di Belen Rodriguez sembra essersi allontanato dalla bionda coinquilina nella Casa e quest’ultima non intenderebbe fare il primo passo per un riavvicinamento. Il sentiment dei telespettatori intanto si divide tra i due. Se da una parte c’é chi fa il tifo per l’ufficializzazione della coppia, dall’altra c’é chi taccia i due di fingere un’attrazione per mera strategia volta al business. Voto: 7, la lovestory non decolla.

Tra i due conoscenti, poi, il rapporto sembra evolvere in un “triangolo infuocato”, con Giaele De Donà che accusa Antonino Spinalbese di avvicinarsi a lei solo in assenza di Oriana Marzoli. Rispetto al triangolo infuocato, il sentiment dell’occhio pubblico sembra bocciare il poliamore sul nascere. Fioccano, infatti, i commenti social dei telespettatori che trovano il preannunciato triangolo come una palese mossa mediatica ispirata al triangolo del Grande Fratello vip 6, che ha avuto successo con protagonisti Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. E la situazione di Giaele De Donà, stando al sentiment generale, si fa ancor più compromettente rispetto a quella di Oriana e Antonino, dal momento che almeno formalmente la prima é sposata. Voto alla terza incomoda: 6, il gioco sembra un déjà vu.

Oriana Marzoli é nel frattempo protagonista anche di un’altra dinamica, che la vede fare da spalla destra al Grande Fratello vip 2022 di Antonella Fiordelisi. La spadista é accusata da Micol Corvaglia, sulla base di alcune voci trapelate nella Casa, di avere un avvicinamento per prenderla in giro e non perché seriamente intenzionata a ricucire i rapporti tra loro. “Io mi sono avvicinata a Micol all’aperitivo time perché era una penitenza di un gioco con Edoardo (allude a Edoardo Tavassi)”, spiega in un confessionale Antonella. E il sentiment dell’occhio pubblico prende le difese di Micol Corvaglia, tacciando Oriana e Antonella di prendersi gioco della sorella di Clizia Incorvaia, assumendo peraltro anche una condotta a sfondo di bullismo, nel tacciare quest’ultima ad esempio di non curare l’igiene tenendo i capelli sporchi. Micol é una sorta di new Marco Bellavia per il pubblico che la sostiene, nella speranza che lei voglia proseguire il gioco a dispetto del “bullismo”. Voto per Micol: 8 di incoraggiamento.

A rubare la scena ai coinquilini é, poi, George Ciupilan, che non riesce a trattenere le lacrime, facendo così commuovere il pubblico attivo online. L’influencer dichiara di non avere dei bei ricordi del padre, che dopo la separazione dalla madre del giovane costringeva l’allora piccolo George a vivere con lui e a non piangere l’assenza della donna in sua presenza, sennò lo avrebbe punito con la violenza. Una tragica storia familiare che il pubblico TV stigmatizza in un invito alla denuncia di un fenomeno diffuso, ovvero quello della violenza in ogni sua forma, inclusa la manipolazione, in famiglia. Voto: George può ora contare sull’amore del pubblico che lo ringrazia per la condivisione del dolore come invito alla denuncia di rapporti familiari insani, 8.

Spazio, poi, a Edoardo Tavassi, che conquista a suon di ironia i telespettatori nel momento in cui Antonino Spinalbese gli racconta dell’inizio della lovestory nata con Belen Rodriguez, quando lui faceva alla diva i capelli, in quanto hairstyler. “Se fossi stato io il parrucchiere, probabilmente io sarei finito a farle i capelli e basta”, é la battuta di Edoardo, che diverte i telespettatori attivi online, con quest’ultimo che indirettamente elogia Antonino per il savoir faire nella conquista dell’argentina. Voto per Edoardo: 7 e mezzo. Ma non é tutto. Nella Casa dei vip, per Tavassi arriva, poi, Taylor Mega. “Va detto che é carino, simpatico”- dichiara l’influencer, mandando in un visibile status di imbarazzo Edoardo. Insomma, Taylor sembra volersi farai avanti al single per l’inizio di una conoscenza. Che per Edoardo possa scoccare la scintilla dell’amore, grazie al Grande Fratello vip 2022?

Taylor Mega, poi, fa una sorpresa speciale all’altra Grande Fratello vip 2022, Giaele De Donà. Tra le due c’é stata una storia d’amore arcobaleno e insieme le dirette interessate sono rimaste in ottimi rapporti interpersonali. Tanto che Taylor ammette a Giaele: “Mi manchi da morire, a volte vorrei chiamarti. Mi concedo a persone che mi coinvolgono davvero. Sei forte. Devi essere questo qua dentro”. Parole che unitamente alla visibile commozione di Giaele emozionano il pubblico, il cui sentiment rivaluta il voto di Giaele in positivo, al voto: 7 e mezzo.

Il confronto tra le due ex assume le sembianze, poi, di un triangolo con l’intromissione nel collegamento con la Casa smart working del positivo al Coronavirus, Alberto De Pisis, che nella speranza di un rientro in gioco rompe il ghiaccio con una battuta. Incalza l’ex fiamma Taylor Mega, a suon di: “Ma dovevi aspettare che finissi in quarantena per entrare nella Casa?”. E il preannunciato triangolo scatena qualche contestazione pungente, come emerge nel seguente commento social aggregante: “Ma solo io trovo questo blocco osceno?”. Insomma da una parte il pubblico TV taccerebbe il Grande Fratello vip 2022 di essere tendente a far emergere i rapporti tra i protagonisti, con dettagli sempre allusivi al sesso o comunque all’orientamento sessuale. Il voto di Giaele De Donà e Alberto De Pisis scende é 5 e mezzo: si può dare di più al reality, al di là delle lovestory e le passioni.

Un annuncio, poi, dona aria di speranza nei cuori dei telespettatori. Wilma Goich e Patrizia Rossetti risultano negativizzate al Coronavirus, motivo per cui possono rientrare a concorrere nel gioco della Casa più spiata d’Italia. La volontà delle due gieffine di restare in corsa verso la finale del gioco, nonostante abbiano contratto il virus, riceve i consensi del pubblico. E la piena sufficienza per loro é garantita, voto: 7-.

Antonella Fiordelisi al centro di molte dinamiche, al Grande Fratello vip 2022…

Antonella Fiordelisi, tacciata da molti sia dentro che fuori dal contesto reality di ipocrisia a fin di visibilità e business, riceve la lettera della madre che invita l’occhio pubblico a non giudicare la schermitrice soffermandosi alle apparenze. “Mia dolcissima Antonella, ti scrivo queste due righe. La tua schiettezza viene spesso scambiata per arroganza. Ti sei sempre impegnata nella scuola e nello sport. La tua é esuberanza e mai volgare”, legge la mamma, le parole destinate alla figlia. Parole che convincono, nel sentiment generale, una parte dei telespettatori a vedere Antonella con altri occhi. Riuscirà la Fiordelisi a convincere i più scettici sul suo conto? Voto di incoraggiamento alla gieffina: 7.

Edoardo Tavassi, poi, attacca Oriana Marzoli accusandola di seminare zizzania tra Antonella Fiordelisi e Micol Corvaia, pur di non vedere quest’ultime fare la pace. E il sentiment del pubblico dà ragione al fratello di Guendalina Tavassi, tanto che é lui a risultare il preferito tra i concorrenti al Grande Fratello vip 2022. Il voto schizza a 8 +.

Tempo di confidenze intimiste, poi, con Luca Onestini e Nikita Pelizon. La gieffina ammette, in una confessione ai coinquilini al Grande Fratello vip 2022, di pensare spesso a Luca Onestini: “Non era previsto che potesse interessarmi. Ho paura che mi possa interessare di più e ho paura di avere una relazione qui”. Nel frattempo, Luca Onestini, dall’alto del suo status di single, sembra non disdegnare le attenzioni della coinquilina, seppur in lontananza da lei, nell’attesa di negativizzarsi dal Coronavirus e rientrare nella Casa dopo la quarantena: “Mi hai pensato?!?” la incalza lui, da un albergo in collegamento con la Casa. Voto alla possibile coppia: 8, la dinamica coinvolge e travolge i telespettatori, anche i non romantici.

E, infine, i nominati al televoto, che chiama il pubblico TV a decretare il proprio preferito, sono: Charlie, Giaele, Luca Salatino e Nikita. Chi avrà la meglio, al Grande Fratello vip 2022?











