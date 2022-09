Grande Fratello vip 2022, pagelle 1a puntata/ Antonino Spinalbese spoilera vincitore, Elenoire Ferruzzi show

Grande Fratello VIP 2022, la prima puntata presenta al pubblico i nuovi inquilini della Casa

Il Grande fratello vip, giunto all’edizione Grande Fratello VIP 2022, ha ufficialmente aperto i battenti nella prima serata del 19 settembre 2022 su Canale 5, con la presentazione del cast dei 24 concorrenti vip che animano il rinnovato gioco della Casa più spiata d’Italia. Il primo appuntamento tv targato Gf vip 2022 vede i neo vipponi della Casa rompere il ghiaccio nel gioco di Canale 5, con una clip di presentazione ciascuno che parli al pubblico di sé.

GRANDE FRATELLO VIP 2022, 1 PUNTATA/ Concorrenti, diretta: chiusura con "finto bacio"

Cristina Quaranta è la prima concorrente Grande Fratello VIP 2022 ad entrare nella Casa dei vipponi, presentandosi come una donna in continua evoluzione, libera da ogni vincolo e quindi indipendente da tutto/i, se non dipendente da se stessa. La gieffina è un’abituée dei reality: a l’Isola dei famosi naufragò nel 2005, e ancor prima é stata velina di Striscia, in origine una delle primedonne di Non è la Rai, ma non chiedetele di ricordare i passi delle storiche choreo. Per lei il Grande fratello vip è una nuova sfida in tv e a detta del web promette grandi novità nel mondo del reality. Voto: 7.

Grande Fratello Vip 2022, chi entra nella prossima puntata?/ Tutti i concorrenti di giovedì 22 settembre

Affascinante, intrigante, misterioso, “il fu ex di Belen Rodriguez”, Antonino Spinalbese è pronto a mostrare il lato più recondito di sé. “Sicuramente io non c’entravo nulla nella sua vita e lei non c’entrava nulla nella mia”, si sbottona sibillino Antonino, incalzato sull’ultima donna della sua vita e mamma della primogenita Luna Marie, Belen Rodriguez. A chi penserà ‘Eccolo è arrivato l’ex di’, lui replica secco e incurante del politically correct: “Solo gli scemi non cambiano idea. Sto bene da solo. Se arriva qualcuno non deve limitarmi”. Poi, nella clip da futuro GFVIP si dichiara disposto a tutto per vincere: ” Se mi applico lo vinco, se non mi applico lo vinco lo stesso il Gf”. Voto: 10!

Grande Fratello Vip dura 7 mesi?/ Spoiler di Orietta Berti e web insorge: "Gaffe..."

Elenoire Ferruzzi si aggiunge al gruppo dei concorrenti Grande Fratello VIP 2022 che animeranno il gioco della Casa, diventando parte integrante della quota influencer Grande Fratello VIP. Ma non solo. Perché l’influencer avvisa le coinquiline nella Casa: “E’ chiaro che la diva del Grande fratello vip 2022 sono io e nessun’altra”. Nella Casa si rende espressione libera della comunità LGBTQ e al contempo delle donne, in quanto vip transgender nota ai più per i messaggi controversi e provocatori che é solita lanciare via social, anche attraverso la sua spiccata femminilità. Il suo ingresso nella Casa sarà volutamente osé. Voto: 9.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Charlie Gnocchi vive ora un trasferimento sofferto, dalla sua casa di sempre, la radio, alla Casa del Grande fratello vip 2022, certo dell’idea che il cambiamento possa aggiungere un nuovo pezzo di esperienza positiva al puzzle della sua vita. Rispetto alla casa natale, però la tv porta a far vivere le emozioni in modo più amplificato, per continua sovraesposizione mediatica, così come accade a tutti gli inquilini vip che abbiano preso parte al reality della Casa. Il fratello del più famoso familiare e celebre volto tv, Gene Gnocchi, è un popolare inviato di Striscia la notizia e speaker radiofonico, e sembra non temere il giudizio al confronto con il fratello vip. Riuscirà a reggere il peso del confronto con Gene? Voto di incoraggiamento: 8 e mezzo.

Anche Amaurys Pérez si é fatto conoscere per il suo essere un irriducibile volto della tv, passando da un format all’altro. Amaurys Pérez intende lanciare un chiaro monito generale con il suo esempio: “Non vi fate mai strappare i sogni, mai”. L’ex pallanuotista, sospinto dalle passioni e il suo spirito combattivo, è passato per Ballando con le stelle, Pechino Express, Si può fare! e L’isola dei famosi, e ora accede al Grande Fratello vip 2022, secondo i suoi piani. Eppure, per lui la cosa più bella nella vita non era prevista, ma è arrivata come un raggio di sole: “La cosa più bella è stata mia moglie”. Che le inquiline vip nella Casa possano indurlo in tentazione, compromettendo il suo matrimonio? Il web esclama: pay attention! Voto: 8

“C’è sempre il tempo di fare nuove avventure e conoscere nuove persone”, è il monito lanciato dall’altra GF VIP, Patrizia Rossetti. La vip dalla fulva chioma si presenta combattiva, pronta a combattere i detrattori che l’etichetterebbero come “nip” anziché “vip”, tanto che ammette che perderebbe le staffe nel caso in cui qualcuno osasse chiederle cosa abbia ad oggi fatto per conquistarsi la popolarità che oggi la rende una inquilina della Casa. Accede al gioco del Grande fratello vip 2022, dopo aver vinto Pechino Express nel 2018 in coppia con Maria Teresa Ruta, dopo aver preso parte nel 2005 a La fattoria. Da ormai volto di punta delle televendite, fieramente dichiara: “A tutti i giornalisti che mi dicono ‘non ti senti sminuita dall’essere in tv la ‘regina delle televendite’? No, prova a farlo tu e vediamo se ne sei capace”. Insomma, Patrizia sa per certo ciò che è e non intende piegarsi al pregiudizio altrui. Voto: 8 e mezzo.

Da una veterana della tv si passa ad un giovane volto televisivo, Antonella Fiordelisi, che anticipa che “sarò un vulcano di energia” nella Casa. L’ex schermitrice, intende dimostrare di saper essere influente anche al netto dei gossip sulle sue storie d’amore, in rappresentanza dell’empowerment di genere. Riuscirà a catalizzare l’attenzione del pubblico TV, oltre che per il noto ultimo ex Temptation Island, Francesco Chiofalo e il due di picche riservato a Higuain Gonzalo? Voto: 7 e mezzo.

Al Grande fratello vip 7 non manca neanche la quota degli ex tronisti di Uomini e donne, con Luca Salatino: “Soraia Ceruti è la donna della mia vita”, dichiara l’ex tronista e ora neo gieffino, confermando in tv di fare coppia fissa con la prescelta al dating-show di Maria De Filippi. Oltre le passioni custodite per il pugilato e la cucina, Salatino ammette di amare la comfort-zone quando si mette comodo sui divani della Casa. Che l’ex tronista riesca a diventare protagonista del nuovo ruolo tv, al netto delle vicende legate alla sua storia d’amore nata a Uomini e donne? I fan sono pronti a sostenerlo. Voto: 7 e mezzo.

Dopo il ritiro dal gioco della Casa, che avveniva al Grande fratello vip con tanto di richiesta di un taxi per il rientro alla sua casa, Pamela Prati ci riprova alla seconda chance tv: “Entro con lo spirito di divertirmi e per cominciare una vita nuova”. Ma il conduttore Alfonso Signorini l’avverte: “Se chiami il taxi, chiamo la croce rossa”. Dopo essersi imposta come una delle showgirl più sexy di sempre, l’ex primadonna del Bagaglino mostra una nuova sé al Grande fratello vip 2o22, sfoggiando una frangia sbarazzina, che rappresenta la sua voglia di rinascita. Questo, dopo il fenomeno “catfishing” di cui lei ha sostenuto di essere stata vittima, che porta il nome di Mark Caltagirone. Il caso sorgeva in un’intervista tv concessa a Domenica live, format condotto da Barbara D’Urso, in cui Pamela annunciava di essere in procinto di sposarsi con il famigerato imprenditore e che i due avrebbero voluto adottare dei bambini, per poi finire sulla copertina di Gente magazine in abiti nuziali con tanto di headline “Mi sposo a 60 anni”. Ma la cerimonia, alla fine, non si è mai tenuta. Pamela annuncia a Verissimo la data delle nozze previste con Mark, per poi dare in pasto ai media la notizia della posticipazione dell’evento. Dagospia avanza l’ipotesi che Mark sia un personaggio frutto della fantasia e che Pamela possa essere coinvolta in una messa in scena mediatica costruita ad arte per visibilità e business, mentre la showgirl rischierebbe il pignoramento della casa per i debiti accumulati. Pamela, poi, in una nuova ospitata tv a Verissimo indicherà le due manager della sua agenzia Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo come fautrici dell’identità falsa e ingannevole creatasi via social di Mark Caltagirone, che l’avrebbe raggirata. Con il ricordo di Mark Caltagirone, Pamela Prati parlerà in tv del catfishing (dall’inglese catfish, in italiano letteralmente pesce gatto), un tipo di attività ingannevole su social network che prevede la creazione e l’utilizzo di un sockpuppet o di un account con falsa identità da parte di una persona, allo scopo di raggirare altri utenti con il nome usato falsamente ;[1] tale persona viene definita “catfish”. Si prevede un gioco di transizione per la Prati, dalla finzione alla realtà segnato dal ritorno in tv dell’invisibile Mark Caltagirone.

George Ciupilan entra nella Casa targata GFVIP 7 per conquistare il cuore dei telespettatori, dopo essersi conquistato un esorbitante numero di follower via social. C’è chi tra i telespettatori lo ricorda per il ruolo di protagonista coperto a Il collegio, dove si è contraddistinto per spirito di ribellione. La sua vita è una scoperta continua e “nulla è come sembra”. “Non so chi sa”, è il sentiment generale del web sul suo ingresso nella Casa, sostenuto a gran voce dall’ex Grande fratello vip Filippo Nardi sul profilo Instagram del gioco. Riuscirà il ventenne a dimostrare di essere un vero e proprio vip? Voto: 7.

Dopo essersi imposto in tv come iconico mezzo busto del Tg1, Attilio Romita torna nel piccolo schermo nelle vesti di vippone della Casa più spiata d’Italia. Lui promette ai telespettatori un sé del tutto inedito nel reality, che non ha nulla a che fare con gli studi Rai. Il web teme che lui non possa superare la prova GFVIP all’insegna del gossip e il trash. Riuscirà Attilio a superare i pregiudizi? Voto: 7.

Poi è la volta di Sara Manfuso, una donna dall’innato sex-appeal e dai capelli biondo shatush, per metà velina e metà donna impegnata. La consorte del deputato Pd Andrea Romano, giornalista, frequenta assiduamente i talk tv, da Otto e mezzo a Agorà, da Dritto e rovescio a Zona bianca. Insomma una donna di rilievo ha appena varcato la porta rossa del gioco GFVIP sul trash stellare. Si preannuncia un gioco spumeggiante. Voto 8.

Nikita Pelizon, primeggia tra i “vipponi” più contestati dal pubblico tv via social, in quanto poco noti agli occhi dei telespettatori. Eppure, in coppia con Helena Prestes ha preso parte a Pechino Express, é stata tentatrice a Temptation Island e anche concorrente di Ex on the beach. Insomma, con il suo arrivo al Grande Fratello Vip 2022 intende mostrare la sua vera sè, confermandosi una temeraria dei reality, nonostante non sia poi così conosciuta al pubblico TV, portando in alto la bandiera della quota rosa del gioco del Biscione. Voto: 7 e mezzo.

Alberto De Pisis si presenta anticipando “sarò il concorrente più tagliente”. E c’è chi, gli replica tra gli utenti del web tacciandolo di imitare la condotta assunta da Tommaso Zorzi al Grande fratello vip 5 fino alla vittoria finale del reality. Si preannuncia chiacchieratissimo il suo ingaggio nel gioco della Casa, dal momento che ha alle spalle una lovestory vissuta con l’influencer Taylor Mega, ed è reduce da un coming-out pubblico della sua omosessualità. Il suo gioco sarà tutto fuorché banale. Voto: 8 e mezzo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA