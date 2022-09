Grande Fratello vip 2022, pagelle 2a puntata/ Pamela Prati regina indiscussa! Ginevra Lamborghini diffidata

Grande fratello vip 2022, le pagelle dei protagonisti della seconda diretta: Pamela Prati torna a regnare in tv

La seconda diretta del Grande fratello vip 2022, in onda il 22 settembre 2022 su Canale 5, suggella gli ultimi ingressi nella Casa che completano il gruppo dei concorrenti vip del gioco di Canale 5 con le relative nuove dinamiche da reality, sulla cui base è possibile stilare un consuntivo in formato pagella a cura de Il.sussidiario.net -che vede primeggiare i “rivali”!, Pamela Prati e Giovanni Ciacci. Ad aprire la seconda diretta del Grande fratello vip 2022 è Giovanni Ciacci, che fa ingresso nella Casa per lanciare un monito generale importante, come rappresentante di tutti coloro che come lui siano risultati sieropositivi. Al momento della passerella da neo concorrente del Grande fratello vip, poco prima di accedere nella Casa, ringrazia chi lo ha voluto al reality guardando oltre la sua malattia: “Ringrazio l’editore Piersilvio Berlusconi, l’azienda televisiva Mediaset e la produzione Endemol, sono il primo sieropositivo che accede ad un reality”.

Poi, spazio alla clip di presentazione che l’opinionista e costumista di diversi programmi tv, nonché trend-setter, ha registrato per il pubblico, dove lui rivela lo scopo del suo gioco: “Quest’esperienza per me ha senso, ho deciso di rivelare la mia sieropositività per abbattere l’ignoranza: nel 2022 l’Hiv non è più mortale se curata nella maniera giusta”. Voto: 9.

L’ingresso di Giovanni Ciacci è un vero trionfo per lo scopo della sensibilizzazione generale su un delicato tema, anche se il gieffino viene ben presto in parte oscurato dalla diva per antonomasia del reality in corso, Pamela Prati, che lui ha in passato tacciato in tv di essere fautrice del fenomeno catfishing, Mark Caltagirone, sulla base di una sua supposizione. Nel 2018 Pamela Prati passava alla storia del gossip anticipando al mondo intero di essere in procinto di convolare a nozze con l’imprenditore di successo Mark Caltagirone, che di lì a poco lei avrebbe poi definito un personaggio inventato dalla agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Si definiva così vittima di una truffa sentimentale, la showgirl sarda, raggirata dall’agenzia per una strategia di marketing e una lovestory dove Pamela Prati si sarebbe innamorata di un’identità inesistente se non esistente nel solo mondo virtuale social, un profilo fake, che ha fatto conoscere al mondo del gossip made in Italy il fenomeno “catfishing”. Catfishing (dall’inglese “catfish”, pesce-gatto”), è un tipo di attività ingannevole sui social network che prevede la creazione e l’utilizzo di un sockpuppet o di un account con falsa identità da parte di una persona, allo scopo di raggirare le vittime per un tornaconto personale e/o economico. Al momento dell’ingresso nella Casa Giovanni Ciacci ritrova Pamela Prati, che dallo sguardo sembra palesare un certo malcontento di rivederlo, dopo che lui si è schierato dalla parte di chi sostiene che lei sia carnefice e non vittima del caso Mark Caltagirone. L’opinionista Sonia Bruganelli incalza Pamela sullo sguardo turbato e il mancato saluto di benvenuto di lei a Ciacci, con la diva che spegne ogni critica sul nascere con vero fare da femme-fatale: “E’ l’uomo che deve fare il primo passo verso una donna e non viceversa”. Ad appoggiare la DIVA, appellativo che stilizza il collier sfoggiato in puntata, è il social sentiment: come ripreso in social room da Giulia Salemi il mondo del web comincia a credere in Pamela Prati e alla sua voglia di riscatto personale in tv, dopo gli anni bui che l’hanno vista protagonista a partire dal 2018. Anche nella Casa, tra i gieffini, c’è chi è convinto che l’ex primadonna del Bagaglino sia in una fase di transizione verso la rinascita, come l’ex Non è la Rai Cristina Quaranta: “C’è il cambiamento, in apertura verso gli altri e la sua voglia di migliorarsi. Ha detto ‘sono qui anche per combattere la claustrofobia’, vuole mettersi in discussione”. Voto: 10 e lode, la Prati regna ancora in tv.

Il neo GF VIP Amaurys Pérez si fa notare ancora una volta per la sua prorompente e caliente fisicità. La regia manda in onda una clip che immortala il pallanuotista mentre sfoggia un fisico scultoreo, sebbene nella Casa del Grande fratello vip 2022, così come è ormai risaputo, è dura per uno sportivo mantenere la tonicità nel tempo, per questioni legate all’alimentazione. Come la scarsità di proteine nobili nella dieta giornaliera prevista nella Casa, dovuta alla gestione del risparmio rispetto costi della spesa settimanale -che spesso vede i gieffini costretti a investire i soldi guadagnati nel gioco sui carboidrati -dai costi più accessibili- a dispetto delle proteine, dai costi più elevati. Voto per la tonicità: 8 e mezzo… Oltre i muscoli ci sarà di più?

Poi, è la volta della new-entry GF VIP al Grande fratello vip 2022, Gegia. L’attrice riesce a suscitare simpatia in molti telespettatori attivi in rete, definendosi la “bomba sexy” del reality, mostrando con fierezza le giunoniche curve in tv per la gioia dei curvy. L’ex collega di Bud Spencer non esclude un’esplosione di dinamiche passionali e carnali nella Casa: “Io amo troppo gli uomini, che devo fà? Antonino Spinalbese, dopo Belen Rodriguez ci sono io!”. Voto: 9, per il preavviso all’ex più desiderato d’Italia.

“Sono una cittadina del lusso”, dichiara poi l’altra new-entry, “Mi definisco una donna libera anche se sono sposata con un imprenditore, Brad, mi tratta come una regina”. La giovane modella ed influencer è conosciuta per aver preso parte al reality, Ti spedisco in convento. Tuttavia sembra non stare simpatica a molti telespettatori attivi via social, che le danno della snob che ostenterebbe agiatezza. Voto alla GF VIP Sofia Giaele De Donà: 6. I soldi non fanno la popolarità.

Ginevra Lamborghini, sorella ereditiera della più nota familiare Elettra Lamborgini, riceve una diffida da parte della twerker queen insieme al Grande fratello vip. “Ho tentato un riavvicinamento, sono ferma al 2019. Sto diventando donna e noi non ci conosciamo. Natale 2022 è stato terrificante, mia mamma mi ha chiesto di andarmene da casa, alla cena non ero gradita a mia sorella”. La Gf vip divide i telespettatori: da una parte c’è chi tra gli utenti online crede che lei speculi in tv sui rapporti turbolenti con la sorella, poi c’è chi suppone che le sorelle siano d’accordo rispetto ad una strategia televisiva che le vedrebbe nemiche a fin di visibilità e chi si schiera con Ginevra e la sedicente volontà di chiarire con la sorella. Voto: 9; è un personaggio divisivo, che rende il reality dinamico con il tema dei conflitti in famiglia.

Poi, spazio a Charlie Gnocchi, che attacca Alberto De Pisis, mettendo carne a cuocere al Grande fratello vip 2022: “Comincia a tritare carote alle sette del mattino”, per la serie, “non disturbare il sonno di chi fa le ore piccole”. Voto: 9, l’attacco dello speaker radiofonico giunge nel cuore di molti, spaccando il sentiment social a metà, tra i mattinieri e i sonnambuli…

Una puntata dai voti medio-alti, con Daniele Dal Moro tra le new-entries al Grande fratello vip

Elenoire Ferruzzi, protagonista over e transgender dalle unghia chilometriche regna nella Casa con un nuovo trend: fare tapis-roulant con gli immancabili tacchi: “Io sono esteriormente quella che sono interiormente, le trans sono disumanizzate nella società che non permette un’integrazione” Voto: 9, alla femminilità irriducibile.

La new-entry Wilma Goich scalda la voce, dopo un passato da cantante ed ex moglie di Edoardo Vianello. “La speranza non costa niente” canta una vecchia canzone e lei probabilmente spera in un ritorno sulle scene . Voto: 8, di incoraggiamento.

Al Grande fratello vip debutta una storica ex Grande fratello da new-entry vippona, Carolina Marconi, reduce da una battaglia vinta contro il tumore al seno: “Mi sono detta ‘io questa guerra la combatto e questo reality rappresenta la mia rinascita”. Voto: 10, la vita è la grande occasione per antonomasia e va vissuta in pieno e sempre con positività.

Marco Bellavia torna in tv da new-entry nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, dopo i tempi di timoniere della tv per ragazzi, oggi generazione y, Bim bum bam: “Ho lavorato iniziando come modello. La new-entry al Grande fratello vip alza la media passando al voto 7 e mezzo, anche per la rivelazione di gossip: “Un grande amore è stato Paola Barale”.

L’ex tronista di Uomini e donne, Luca Salatino, diverte con le sue massime da filosofo contemporaneo, nonostante non vanti nel curriculum una laurea con il massimo dei voti. Voto: 8.

Edoardo Donnamaria, new-entry, lavora da almeno 5 anni a Forum, ispirato dalla conduttrice tv del format sui casi legali, Barbara Palombelli: che lui possa aiutare la coinquilina Ginevra nella querelle che la vede contrapporsi alla sorella Elettra? Voto al giovane dalla professione impegnata: 9.

E’ poi la volta di Daniele Dal Moro, che da new-entry vuole voltare pagina dopo il legame stretto con “la ragazza dal cuore di latta ” Martina Nasoni, al Grande fratello 15. La storia vissuta nella Casa da “nip” viene da lui rivalutata come “un non amore”: “per lei è stato amore, ma per me è una persona a cui voglio bene”. Voto: 8 per la sincerità.











