Grande Fratello vip 2022, pagelle 3a puntata e nomination/ Spinalbese “Sto bene da solo”, Pamela Prati…

La terza puntata in diretta del Grande Fratello vip 2022, in onda il 26 settembre 2022 su Canale 5, si apre con una breve parentesi sui risultati delle elezioni politiche che danno per vincente il partito Fratelli d’Italia guidato da Giorgia Meloni, con un plebiscito di voti, e delinea alcuni comportamenti chiave dei concorrenti vip su cui é possibile stilare delle pagelle generali Charlie Gnocchi: “Un risultato giusto e in linea con le aspettative”. E a fare eco é Sara Manfuso: “Giusto, indipendentemente dalla propria preferenza, c’é una donna che probabilmente sarà premier, un risultato straordinario”. Un endorsement quello del Grande Fratello vip per la leader di Fratelli d’Italia, che divide il sentiment social del pubblico tra le reazioni più disparate, perlopiù critiche oltre a quelle di consenso rispetto al successo della candidata premier. “I commenti dei concorrenti potevano essere risparmiati” é uno dei commenti aggreganti che rivendica il principio di segretezza del voto che deriva dal proprio orientamento politico, espresso all’articolo 48 della Costituzione italiana. Una scelta non proprio azzeccata, quindi, quella di parlare del voto politico in un reality show, per il sentiment social, unitamente al parere espresso dal conduttore Alfonso Signorini: “Sarà il Presidente Mattarella ad avere l’ultima voce in capitolo. Noi tutti facciamo il tifo perché una donna arrivi a Palazzo Chigi”. Voto all’incipit della puntata: Non Classificato.

Spazio poi a Luca Salatino, finito al centro dell’attenzione mediatica per aver stretto un legame con la transgender Elenoire Ferruzzi, lontano dalla scelta a Uomini e donne e sua fidanzata, Soraia Cerino. Elenoire ha tacciato Luca di nutrire un interesse nei suoi riguardi e di vivere una relazione di comodo con Soraia, e con l’ex tronista la Ferruzzi é quindi finita ai ferri corti: lui però le ha chiarito di nutrire un’amicizia con lei. Nelle ultime ore c’é stato, poi, un chiarimento, con Luca che ha porto le scuse a Elenoire per averle in qualche modo lasciato intendere di essere invaghito di lei, e la Ferruzzi che ha abbracciato l’ex tronista. A questo punto interviene Soraia, che fa visita a Luca, confortandolo, mentre lui finisce in lacrime, in preda alla tensione: “Devi essere forte, ti amano tutti. Ti amano così come sei. Mi manchi anche tu. Lo stai facendo per tutti e due. Vai da Dio”. Voto ai due Grande Fratello vip 2022: 7 e mezzo, la storia di amicizia speciale turbolenta nata nella Casa non convince del tutto il pubblico attivo in rete, tanto che una parte del web sospetta che il dualismo Luca-Elenoire sia una trovata per visibilità e business, soprattutto da parte della Ferruzzi.

Sul “triangolo” della Casa Grande Fratello vip, Sara Manfuso, che in confidenza con l’amica Elenoire Ferruzzi avrebbe tacciato nella Casa Luca Salatino di non tenere davvero alla fidanzata Soraia Ceruti e di lasciar trasparire un presunto interesse verso la transgender. Un intervento registrato alle spalle di Luca, come stigmatizzato dall’opinionista del Grande Fratello vip, Sonia Bruganelli: “Tu sei amica di Elenoire e hai sottolineato che Luca avesse un comportamento lascivo, come mai non hai colto che Luca in modo pulito avesse visto in Elenoire un’amica, invece di alimentare una storia mai esistita? Spiace per Elenoire”. Voto: 7 per Sofia, il pubblico sovrano appoggia il pensiero di Lady Paolo Bonolis: non é carino sentenziare su una persona soffermandosi solo su alcuni aspetti, comportamenti, in questo caso la carineria di Luca verso Elenoire. Ma va tuttavia apprezzata la tendenza di Sofia ad esporsi sulle dinamiche della Casa, rivelandosi divisiva anche a suo discapito.

Spazio, poi, a Ginevra Lamborghini, che si dice sofferente per la lontananza della sorella Elettra Lamborghini, che non frequenta più da tempo per il volere di lei. “É da tre anni che mi auguro di fare pace con lei”, dichiara visibilmente provata Ginevra, palesando un legame inscindibile con la twerker Queen, segno che la gieffina sia molto legata alla sua famiglia. Ginevra compie 30 anni in questi giorni e il padre le fa recapitare un videomessaggio di auguri: “Spero tu possa tornare con Elettra amiche, un augurio che vale molto di più di una torta con le candeline”. E il “mi manchi papi” di Ginevra fa da ciliegina sulla torta di un momento dolcissimo, in quanto molto emozionante per il pubblico TV, che rievoca l’importanza dell’unità familiare per il benessere del singolo, voto: 9, le due sorelle vorranno darsi una seconda chance, grazie il Grande Fratello vip 2022?

Spazio poi a Elenoire Ferruzzi e Giaele De Donà e il loro sodalizio su Ginevra Lamborghini. “Prima di entrare, un’amica in comune con Elettra mi ha detto cose non belle su Ginevra. Io non voleva ferirla”, dichiara Giaele. Ginevra ammette il suo essere esibizionista e non intende cambiare: ” ci sono cose di questo veleno, per cui ci rimango male per voi due. Okay sono esibizionista, mi piace il mio corpo e mi piace scherzare”. Lecito é farsi una propria opinione su una personalità, ma non é carino giudicare a primo acchito una persona sulla base di un aspetto, o ancora peggio di una voce pour parler. Voto all’ereditiera: 5, il soggiorno nella Casa é per il Grande Fratello vip 2022 , un programma volto ad unire e non a dividere le celebrità.

Si passa a Pamela Prati, che potrebbe rivelarsi la vincitrice annunciata del Grande Fratello vip, anche per il nuovo supposto flirt con Marco Bellavia, che potrebbe sostituire l’ultimo ex di lei mai esistito se non con un profilo fake via social, Mark Caltagirone. “mi piace vivere e lasciar vivere” dichiara Pamela Prati, parlando della conoscenza intima avviata, e di lui la showgirl dichiara senza disdegnare le attenzioni dell’ex volto di Bim, bum, bam: “é un uomo dolce e ironico, un bambinone, timido. Il corteggiamento fa sempre piacere”. E ad avvalorare il sedicente interesse di lui verso Pamela é Charlie Gnocchi. Voto alla showgirl e a Marco ad ex-aequo, per la conoscenza vip in corso: 8 e mezzo, la coppia over “BelPrati” si merita una dolce chance in amore.

Antonino Spinalbese si sta aprendo sempre di più con il resto dei Grande Fratello vip 2022. Soprattutto sulla lovestory naufragata con la madre della sua primogenita Luna Marie, Belen Rodriguez: “Ci siamo lasciati che la piccola aveva 3 mesi. Non eravamo in linea. Litigavamo e io andavo via di casa sempre. Stavo malissimo con una bambina e cercavo di tornare a casa. Alla lunga, quando succede troppo spesso, qualcosa non va bene. Io oggi sto bene da solo e con mia figlia. Io sono anche protettivo con la mamma della piccola. Desidero che mia figlia possa avere tutto. Abbiamo sbagliato a sceglierci, ma senza quello sbaglio non avrei mai figlia. “. Antonino é diventato padre a 25 anni, undici anni più giovane di Belen Rodriguez. Cosa gli resta nel cuore di Belen Rodriguez? “É la madre di mia figlia, ma grazie a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore per nulla -aggiunge lui-. É stata proprio lei a fare il primo passo per la pace e io sono stato sfuggente”. La porta di casa Belen sarà sempre aperta per Antonino, che porta ancora la fede al dito: “Non tutti mi conoscono, quando non sono con mia figlia tengo presente di essere sposato, credo di non riuscire a gestire un altro amore, perché sono invaghito di mia figlia, anche se sono giovane. Voglio vivermi momenti stupendi, che non ho fatto con mamma e papà”. La confessione intimista dell’ex hairstyler é il giusto miscuglio tra un mea culpa rispetto alle responsabilità di un amore fugace e la consapevolezza che a prescindere dalla durata un amore, seppur fugace, non sia mai un errore: un esempio quello di Antonino che induce a più di una riflessione sulle questioni sentimentali che troppo spesso vengono sottovalutate e tenute sottobanco, a discapito del benessere della persona, voto per il coraggio di esporsi, 10.

Spazio poi per Attilio Romita. L’ex mezzo-busto del Tg1 ha dato all’ex Grande Fratello vip 6, Giucas Casella, del “viscido e bavoso” per dei comportamenti a suo avviso compromettenti mostrati in una certa vicinanza alle ragazze del gioco, suscitando così la rabbia nel mago: “Sono inca**ato nero”. Sara Manfuso resta interdetta all’ascolto di Attilio. Giucas interviene nella Casa, in una visita, furibondo e in lacrime: “Ma cosa dici? Sophie, Soleil, Jessica tutti mi hanno supportato. Tu hai fatto il balletto, ti toccavi il pacchetto… Ti sei dimenticato di quello che hai fatto?”. “I commenti che ho fatto io sono la lettura generale a quella scena, dove ti ritrovavi a fare la doccia con delle ragazze, nella Casa” , é la replica di Romita, che poi conclude al Grande Fratello vip 2022, dando anche a sè lo stesso appellativo crudo: “Da vecchi bavosi, salutiamoci”.

Giaele De Doná rivela la concezione di amore libero che dichiara di condividere con il marito. Una filosofia dell’amore che -tra gli altri detrattori, Cristina Quaranta non riesce a concepire. Ognuno può concepire l’amore come meglio crede, sí, ma resta il fatto che la modella incentri spesso i discorsi nella Casa sul patrimonio e gli averi e in generale sul suo tenore di vita alto e ciò che più ha di materiale insieme al marito. Voto: 6. É amore il vincolo tra Giaele e il marito o é un interesse economico? L’interrogativo del pubblico TV é lecito.

Antonella Fiordelisi taccia Pamela Prati di sentirsi superiore. “Sei il nulla” replica Prati e Antonella ribatte: “Sei tu e la tua famiglia inesistente il nulla, visto che non esistete”. Patrizia Rossetti spezza una lancia in favore di Pamela Prati: “Non bisogna giudicare sulla base del passato”. Antonella: “Pamela non parla con me, con tutti gli altri sì”. “Pamela pretende le scuse di Antonella, che al momento non intende scusarsi. Forse Antonella, come sostiene il sentiment social del pubblico sovrano, dovrebbe spingersi a guardare aldilà dei pregiudizi generali su Pamela, che le ha dato dei consigli per rinvigorire la capigliatura facendo un piccolo passo avanti per prima. Voto di incoraggiamento : 7.











