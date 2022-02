Grande Fratello Vip 2022 pagelle 42a puntata/ Lulù in finale, scoop per Nathaly, Basciano minaccia il ritiro

Grande Fratello Vip 2021, le pagelle: Soleil chiude amicizia con Alex Belli, Manila crolla crisi di pianto

Si è conclusa la 42esima puntata del Grande Fratello Vip 2021, una puntata ricca di colpi di scena e litigi da parte di alcuni concorrenti arrivati al limite di sopportazione reciproco dopo 5 mesi di convivenza. Soleil Sorge ha provato per l’ennesima volta a chiudere ogni tipo di rapporto con Alex Belli dichiarando finita la sua amicizia con l’attore che però potrebbe non accettare questa decisione (Voto 7). Delia Duran al momento è al centro delle attenzioni di Alex Belli che gioca tutte le carte possibili per riconquistare la donna che tra momenti di dolcezza e litigi ha più volte ammesso di essere ancora innamorata di lui (Voto 6). Lulù Selassié questa sera ha conquistato la finale vincendo la nomination con Katia e Soleil (Voto 7).

Signorini smaschera Manila Nazzaro: "Bugiarda!"/ "Hai chiarito con Kabir e poi..."

Katia Ricciarelli ha accettato di buon grado l’arrivo di Lulù in finale commentando la sua seconda sconfitta in nomination dicendo: “Largo ai giovani” fingendo al suo rientro in casa di essere stata lei la vincitrice per vedere la reazione degli altri concorrenti(Voto 6). Manila Nazzaro questa sera è stata al centro di una diatriba con Kabir Bedi, con cui da diverso tempo non c’è un buon rapporto (Voto 6). Kabir Bedi già da diverso tempo ha definito Manila come una persona cattiva definendo il suo bacio prima della nomination “Bacio di Giuda” (Voto 7).

Grande Fratello Vip 2021/ Diretta: Alessandro lascia la casa? (42a puntata)

Alessandro Basciano minaccia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2021 ma…

Alessandro Basciano è stato protagonista di una violenta lite con gli altri concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2021 il pomeriggio prima della diretta infrangendo alcune regole del reality venendo punito con una nomination d’ufficio da parte della redazione. Il ragazzo non ha accettato le critiche nei suoi confronti e ha minacciato di voler abbandonare il programma, minaccia ritrattata grazie ad Alfonso Signorini che ha cercato di far ragionare il concorrente (Voto 6). Sophie Codegoni durante la puntata ha difeso il suo fidanzato nonostante i suoi comportamenti nel corso della giornata fossero indifendibili rassicurando però il conduttore di mettere in guardia Alessandro in privato (Voto 6).

Alessandro Basciano abbandona il Grande Fratello Vip?/ Valigie a fine puntata...

Come sempre, il concorrente più conteso all’interno della casa è Barù negli interessi di Jessica Selassié e a quanto pare anche di Nathaly Caldonazzo (Voto 7). Uno scoop ha travolto Nathaly Caldonazzo questa sera dopo che Jessica ha rivelato come la donna prima di entrare nella casa si fosse sentita tramite messaggi con Barù, la donna colta in fragrante ha ammesso: “Avevamo la camera d’hotel difronte durante la quarantena prima di entrare in casa” (Voto 7). Momenti di commozione per Giucas Casella che dopo averlo reclamato più volte ha ricevuto una sorpresa da parte di suo figlio James e di suo nipote Giacomo attraverso una lettera (Voto 7).



© RIPRODUZIONE RISERVATA