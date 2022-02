Grande Fratello Vip 2021 pagelle 44a puntata/ Nathaly sotto processo per frase choc, Soleil lascia?

Grande Fratello Vip, le pagelle: Soleil in crisi, Katia Ricciarelli eliminata

Si è conclusa la 44esima puntata del Grande Fratello Vip con l’eliminazione di Katia Ricciarelli che nel salutare i concorrenti ha scelto quali concorrenti salutare e quali ignorare, provocando alcune diatribe tra i concorrenti che hanno scelto di non alzarsi a salutare e Alfonso Signorini che ha voluto esprimere la sua opinione in merito al comportamento di alcuni di loro. Una puntata ricca di confronti-scontri per Soleil Sorge che fin dall’inizio della puntata ha affrontato una discussione con Katia Ricciarelli contro Manila e Miriana e anche Davide Silvestri. La puntata è proseguita per l’influencer nel peggiore dei modi con l’uscita di Katia Ricciarelli che ha provocato una crisi nell’influencer che è stata consolata dagli altri concorrenti (Voto 7).

Una bella serata per Davide Silvestri, che si è salvato dall’eliminazione e ha incontrato sua sorella e i suoi nipoti (Voto 7). Uno tra i concorrenti a consolare Soleil è stato Antonio Medugno che aveva stretto un forte rapporto con la cantante. Il tiktoker durante la sua permanenza in casa ha dimostrato carattere difendendosi anche dalle avances di Delia Duran (Voto 7). Nathaly Caldonazzo ha evitato l’eliminazione nonostante tutte le proteste scatenate sui social nei suoi confronti per quanto dichiarato alle principesse Selassié (Voto 6).

Nonostante Katia Ricciarelli prima di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip abbia scelto di salutare solo alcuni concorrenti Sophie Codegoni prima che la soprano abbandonasse la casa ha voluto alzarsi per salutare la cantante perché: “Il saluto non si nega a nessuno”(Voto 7). Un’ altra concorrente che non ha ricevuto il saluto da parte di Katia è stata Manila Nazzaro, nonostante i numerosi momenti trascorsi insieme durante i cinque mesi di permanenza in casa (Voto 7). Lulù Selassié questa sera è stata sotto i riflettori per via del suo comportamento “geloso” nei confronti di sua sorella Jessica con Barù (Voto 6). Barù non ha espresso parola sui momenti trascorsi nel letto insieme alla principessa (Voto 6).

La puntata di Miriana Trevisan non è stata esente dalle polemiche nei confronti di Katia Ricciarelli. Questa sera però la showgirl ha confermato il suo grande amore e fiducia per Biagio D’Anelli nonostante i messaggi fuorvianti che le sono arrivati tramite messaggio aereo (Voto 6). Jessica Selassié ha ammesso pubblicamente di non tentare un approccio diverso con Barù per timore di un rifiuto, nel suo rapporto con il concorrente sua sorella non è stata troppo d’aiuto imponendo al concorrente di abbandonare il letto mentre dormiva con la ragazza perché aveva voglia di riposare nel suo letto, con le sue lenzuola (Voto 7).

