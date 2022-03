Grande Fratello Vip 2022/ Pagelle 45a puntata/ Sophie disperata per Alessandro, “l’ombra” di Fabrizio Corona

Grande Fratello Vip, le pagelle: Sophie in crisi di pianto per Basciano

Si è conclusa la 45esima puntata del Grande Fratello Vip con l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano. La puntata è stata molto movimentata per Sophie Codegoni che ha visto messa sul grande schermo la sua relazione con Fabrizio Corona che durante un’intervista a Chi ha ammesso di aver avuto una relazione con la concorrente rivelando come, secondo lui, la ragazza sia ancora molto innamorata. La puntata si è conclusa nel peggiore dei modi per la ragazza che ha dovuto salutare il suo fidanzato a seguito della nomination flash (Voto 7). Miriana Trevisan, dopo essere stata accusata da molti concorrenti per il suo comportamento ritenuto “falso” ha affrontato l’esito di due nomination uscendo indenne da entrambe (Voto 7).

Grande Fratello Vip 2021/ Diretta eliminati: Nomination per Antonio Giucas Sophie e…

Delia Duran questa sera è tornata a vedere alcuni messaggi da parte di Alex Belli nei suoi confronti, Alfonso Signorini ha infatti mostrato alla donna il messaggio subacqueo pubblicato dall’attore nella giornata di ieri dedicato a lei (Voto 6). Barù è stato posto sotto i riflettori da Alfonso Signorini per la sua relazione- non relazione con Jessica (Voto 6). Jessica Selassié ha ammesso di aver apprezzato molto la versione del concorrente macho dietro la griglia confessando anche di aver sentito la “presenza” del concorrente l’altra sera nel letto (Voto 7).

Giucas Casella "La mia bandiera funziona di nuovo"/ "Grazie alle docce di Delia..."

L’ira di Katia e i problemi con “l’alzabandiera” di Giucas Casella

Manila Nazzaro questa sera ha avuto una nuova discussione con Katia Ricciarelli, nonostante la soprano sia stata eliminata durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip e la soprano ha ammesso di non avere alcun ricordo positivo dell’ex Miss Italia, nonostante i mesi e i bei momenti passati insieme (Voto 7). Giucas Casella questa sera si è dimostrato molto affettuoso nei confronti del conduttore manifestandogli più volte il suo affetto. L’illusionista è stato anche protagonista di un piccolo siparietto in cui al centro ci sono stati i suoi problemi di salute dell’ultimo periodo, confessando però di aver risolto tutti i problemi guardando Delia Duran mentre fa la doccia (Voto 6).

NATHALIE CALDONAZZO/ "Antonio Medugno è meraviglioso, lo temono in casa"

Lulù Selassiè, dopo aver ricevuto il pass per la finale ha iniziato a vivere la sua esperienza all’interno della casa con più leggerezza senza però rinunciare a esprimere le sue opinioni nei confronti di alcuni concorrenti che, secondo lei, hanno un comportamento sbagliato (Voto 7). La puntata di Davide Silvestri si è conclusa con una nomination (voto 6). Soleil Sorge, dopo aver accusato il colpo datole dall’eliminazione di Katia Ricciarelli, ha difeso la soprano durante la sua discussione a distanza con Manila e Miriana (Voto 7).

© RIPRODUZIONE RISERVATA