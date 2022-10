Grande Fratello Vip 2022, pagelle 5a puntata/ Caos sul caso Marco Bellavia: Fiordelisi la più amata, Ciacci…

Grande Fratello vip 2022, il ritiro di Marco Bellavia é un caso di bullismo: le pagelle della quinta puntata

La quinta puntata del Grande Fratello vip 2022 é una lunga riflessione sullo spinoso caso che vede Marco Bellavia. Il concorrente, come ormai noto, si è ritirato dal programma per un forte malessere e per il mancato aiuto da parte degli altri concorrenti, in casi estremi accusati anche di bullismo. Una pagina orribile della storia di questo reality, come lo stesso Signorini ha tenuto a sottolineare in apertura. Il conduttore esordisce infatti con un mea culpa a nome di tutta la produzione del Grande Fratello vip 7 per le responsabilità relative all’ingaggio di Marco Bellavia.

Emerge quindi la polemica sollevata dal web che taccia molti concorrenti vip di bullismo verso Marco. Signorini ne rende partecipi con immagini e commenti dai social anche i concorrenti in Casa, definendo l’indifferenza di molti nei confronti del concorrente “orrenda”. Sottolinea poi come ad accogliere la sofferenza di Bellavia siano stati soprattutto i più giovani della Casa, come Antonella Fiordelisi, Luca Salatino e George Ciupilan. Sono proprio loro, in questa quinta puntata del Grande Fratello Vip, a meritare un voto medio-alto alla loro condotta benevola, per il buon esempio portato in TV, ormai diventata lo specchio di una società dove la fanno da padrone l’indifferenza e la cattiveria gratuite.

Grande Fratello vip 2022: Antonella Fiordelisi premiata dal pubblico, Ciacci nella bufera!

In una confessione del dolore di Marco Bellavia, Antonella Fiordelisi si mostra a lui vicina, toccata dal suo sfogo. Dinanzi al ricordo del momento di condivisione la stessa influencer versa in diretta nuove lacrime che fanno da riflesso del dolore che il pubblico TV manifesta in un sentiment di indignazione generale in reazione al trattamento che Marco Bellavia ha ricevuto dai più nella Casa. Non a caso, lei é la vincitrice annunciata del Grande Fratello vip per il popolo del web (voto: 10).

Continuando col caso Bellavia, George Ciupilan ha rivolto una pacca sulla spalla a Marco in un suo momento buio nella Casa; Luca Salatino ha invece invitato per almeno una volta i compagni a non attaccarlo oltremodo, in un quello che sembrava un reality al massacro del tutti contro uno. Il pubblico apprezza i gesti benevoli, voto ai due coinquilini solidali: 9.

Le immagini di denuncia mostrate dalla regia poi passano alla peggiore delle esternazioni incriminate registratesi ai danni di Marco Bellavia, quella che costa a Ginevra Lamborghini la squalifica dal gioco: “Si merita di essere bullizzato”. Il bullismo non va giustificato così come é un errore l’istigazione al bullismo (Voto: non classificata). Tra i non classificati, emerge poi la compagine dei responsabili di altre dichiarazioni inqualificabili, ovvero Gegia, Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi e Giovanni Ciacci, tra i quali viene indetto il televoto flash ad eliminazione. Il pubblico avrebbe voluto fuori dalla Casa tutti i gieffini rei di esternazioni e atteggiamenti intolleranti verso Marco Bellavia ma, messi dinanzi alla scelta, sceglie di eliminare Ciacci, che é il gieffino più criticato dal sentiment social. Tra le critiche anche quella di Simona Ventura che, in un tweet, tuona: “Ciacci si é fatto riconoscere”.

Parentesi Pamela Prati. La showgirl spende lacrime prima nel gioco e poi in diretta TV per il ritiro di Marco Bellavia ma non tutti credono al sedicente sentimento di vicinanza della showgirl verso il ritirato. Lei, d’altronde, si dichiara fortemente nostalgica dell’ex Bim Bum Bam: “Non ridevo da tanto tempo così come ho fatto con lui”. Che sia il preludio di una lovestory? Voto all’arcano da svelare: 6.

Voltata la pagina buia del caso Marco Bellavia, si passa al caso Giaele De Doná, che fa discutere per una certa vicinanza mostrata verso Edoardo Donnamaria nonostante il suo matrimonio con il coniuge che l’attende fuori dalla Casa dei vip. Molti coinquilini giudicano la concezione della gieffina orientata all’amore libero e il pubblico si dichiara diviso. Voto alla gieffina: 5. È però atteso il parere del marito: che sia in atto una strategia di marketing ispirata al triangolo del Grande Fratello vip 6 con protagonisti i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran insieme a Soleil Sorge?

Spazio poi ad Antonino Spinalbese, che in collegamento con Ginevra Lamborghini ormai fuori dai giochi si dichiara disposto a rivedere la sorella di Elettra Lamborghini a reality concluso. Nel momento più buio dell’ex gieffina, l’ex di Belen Rodriguez le mostra solidarietà rischiando le contestazioni web, e i più del pubblico apprezzano il gesto: voto 6.

Infine, Sara Manfuso fa mea culpa degli attacchi che la Casa ha riservato a Marco Bellavia, minacciando così l’autopunizione, ovvero il ritiro dal reality: “Non mi sembra giusto che lui sia fuori e noi ancora in gioco”. Il sentiment generale vorrebbe che insieme a lei uscissero dalla Casa i gieffini della black-list, responsabili delle esternazioni inaccettabili rivolte a Marco, come Gegia, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti e Carolina Marconi. Voto al mea culpa: 6-, non é possibile perdonare il bullismo del gruppo con il sacrificio di un singolo.











