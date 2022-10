Grande Fratello Vip 2022, pagelle 7a puntata e nomination/ Pamela e caso Mark Caltagirone: il riscatto?

Grande Fratello VIP 2022, Pamela Prati protagonista della settima puntata: si riapre il caso Mark Caltagirone

Pamela Prati tiene in piedi da sola il Grande Fratello VIP 2022. La settima puntata vive i suoi picchi esclusivamente grazie alla soubrette del bagaglino, che ha ricostruito per filo e per segno tutta la vicenda legata a Mark Caltagirone. Un caso che ha animato a lungo il gossip e che continua a far discutere, dividere e riflettere. Indipendentemente dai dettagli inquietanti rivelati da Pamela (voto 7), a cui molti continuano a non credere, va premiato il coraggio della Prati, che si è esposta nuovamente su un caso che, mediaticamente parlando, l’ha massacrata. Forse questo Grande Fratello non basterà per ripulire la sua immagine, ma per il momento è sulla buona strada.

Da segnalare anche lo scontro rovente con Orietta Berti (voto 5,5), che non comprende come possa essere stata raggirata. A quel punto Pamela è esplosa, scagliandosi contro la cantante e la collega opinionista Sonia Bruganelli (voto 5,5). Insomma, sono volate parole grosse. E non sono stati più distesi, gli animi, nemmeno quando Pamela ha raccontato i dettagli passionali della sua storia col misterioso Mark Caltagirone.

Tra gli altri protagonisti della settima puntata del Grande Fratello VIP 2022 c’è senza ombra di dubbio Amaurys Perez (voto 6). Il pallanuotista ha ricordato la sua infanzia difficile, vissuta nella povertà. Quindi la sorpresa consolatoria con la moglie che è entrata nella casa per un tenero abbraccio.

E poi il video-messaggio di Marco Bellavia (voto 7) ai suoi vecchi compagni d’avventura. Un messaggio forte e chiaro per dire, a proposito di depressione, “esistiamo anche noi”. Non sono mancate le emozioni, quindi, così come le nomination con Gegia, Charlie, Attilio, Giale e Nikita a rischio. Chi verrà eliminato? Appuntamento fissato a giovedì prossimo, con una nuova puntata del Grande Fratello VIP.

