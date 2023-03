Grande Fratello Vip 2022, produzione a rischio?/ “Ignorato allarme della psicologa”

Grande Fratello Vip 2022: inascoltati gli appelli della psicologa?

Manca meno di un mese alla finale del Grande Fratello Vip 2022 prevista per lunedì 3 aprile. Nelle scorse settimane il reality ha subito un drastico cambio di rotta per quanto riguarda i toni a cui si aggiunge la squalifica di Edoardo Donnamaria e l’ammonimento di Edoardo Tavassi. Secondo il portale “Dagospia”, la psicologa aveva avvertito gli autori ad affrontare determinate questioni dopo aver ascoltato i confessionali di alcuni vipponi. Sembra che, come riporta il sito di Roberto D’Agostino, la psicologa del reality avrebbe lanciato l’allarme dopo alcuni atteggiamenti ritenuti aggressivi da parte di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

Avvertimenti che non sono stati ascoltati dalla produzione. “La spia dice: Quello che è accaduto è stato che ci sono stati degli atteggiamenti diciamo aggressivi di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro e la psicologa aveva più volte dato un segnale d’allarme, ma non è stato preso in considerazione. In realtà autori e produzione sono a rischio e hanno insabbiato questi comportamenti non ascoltando le reiterate indicazioni del supporto psicologico. A voi le conclusioni”, si legge sul sito.

Grande Fratello Vip 2022: Daniele Dal Moro pronto a lasciare

Edoardo Donnamaria è stato squalificato lo scorso 9 marzo per via di alcune frasi aggressive e volgari nei confronti di Antonella Fiordelisi: “Hai superato il limite che lunedì vi avevo imposto. Ti confesso che quando ho visto quella scena lì, che non i faccio vedere, te la vedrai, non avrei mai voluto vederla”, ha detto Alfonso Signorini. Per quanto riguarda Daniele Dal Moro, sui social è stata più volte chiesta la squalifica per i suoi atteggiamenti aggressivi nei confronti di Oriana Marzoli ha chiesto la sua squalifica sui social. Dopo la puntata di giovedì del Grande Fratello Vip 2022, i due hanno avuto un’accesa discussione tanto la regia ha dovuto censurare. Ma nelle ultime ore l’imprenditore veneto ha mostrato di avere profonda insofferenza per la reclusione forzata all’interno del loft di Cinecittà: “Oriana se sto più male di così mi fanno lasciare il gioco”, avrebbe confessato alla Marzoli.

