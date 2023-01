Grande Fratello Vip 2022 quando torna il doppio appuntamento?/ L’annuncio di Mediaset

Grande Fratello Vip 2022, quando andrà in onda e come: il comunicato Mediaset

Pier Silvio Berlusconi ha indetto un comunicato Mediaset, per esporre la controprogrammazione per Sanremo. Il nuovo palinsesto prevede molte e gradite novità sul Grande Fratello Vip 2022, sull’Isola dei Famosi e altre fiction: “Venerdì debutta “Fosca Innocenti” con Vanessa Incontrada a cui seguirà da febbraio la seconda stagione di “Buongiorno mamma” con Raoul Bova”.

Per quanto riguarda il Grande Fratello Vip 2022 tornerà il doppio appuntamento: “Quanto all’intrattenimento, “Grande Fratello Vip” che non si è mai interrotto nemmeno durante le feste tornerà ad avere due puntate a settimana nei venerdì in cui non saranno in onda puntate di fiction”. E ancora: “Esordiranno poi nelle prossime settimane tre show-evento: “La tv dei 100 e Uno” con Piero Chiambretti, “Michelle Impossible & Friends” con Michelle Hunziker, “Felicissima sera” con Pio e Amedeo, oltre che “Lo show dei record” con Gerry Scotti.”

In partenza i nuovi programmi #Mediaset 2023 senza interruzione sino a fine stagionehttps://t.co/QDpiZTjkDl pic.twitter.com/kNcEWYPLIi — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) January 11, 2023

Isola Dei Famosi, quando andrà in onda?

Il comunicato Mediaset ha messo in atto un palinsesto che possa contrastare la messa in onda del Festival di Sanremo, con novità succose su fiction e programmi televisivi. Dopo aver rinnovato il doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022, si è finalmente parlato anche dell’Isola Dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi andrà in onda ad aprile, anche se non si conosce ancora la data esatta.

Come si legge sul comunicato Mediaset: “Le reti Mediaset continueranno quindi la propria normale programmazione anche durante la settimana del Festival di Sanremo, l’evento di musica, costume e tv più importante in Italia: da editori riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un’alternativa di visione e assicurare ai telespettatori Mediaset tutti gli appuntamenti abituali senza pause. Lo possiamo fare perché, dal punto di vista commerciale, l’andamento positivo della raccolta pubblicitaria Mediaset durante i Mondiali di Calcio ci ha dimostrato che in questa fase di mercato gli eventi in onda sulle reti concorrenti poco incidono sui ricavi pubblicitari della nostra programmazione.”

