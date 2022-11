Grande Fratello Vip 2022 regolarmente in onda oggi/ Il covid non ferma Signorini…

Il Grande Fratello Vip 2022 in onda con la 17esima puntata

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022 è arrivato il covid. Negli scorsi giorni, infatti, è risultata positiva prima Patrizia Rossetti che ha lasciato la casa per prima con la febbre e, successivamente, anche Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini. Fuori dalla casa è risultata positiva anche Pamela Prati che è stata eliminata dal gioco giovedì scorso. I quattro casi di covid arrivati nella casa di Cinecittà hanno immediatamente scatenato un ampio dibattito sul web con il pubblico che si chiede come sia entrato il covid nella casa del Grande Fratello Vip e cosa accadrà adesso. Con i quattro positivi portati via dalla casa e trasferiti in isolamento, il web pensava ad un annullamento della puntata prevista questa sera.

Alfonso Signorini ha il Covid?/ Lo vedremo in studio al Grande Fratello Vip con la mascherina se...

In realtà, non c’è alcun cambiamento di programma. Il Grande Fratello Vip 2022 andrà regolarmente in onda questa sera, in prima serata su canale 5, con una nuova puntata ricca di colpi di scena ed emozioni. La conferma è arrivata direttamente da Federica Panicucci nel corso della puntata di Mattino 5 in onda questa mattina.

Pamela Prati positiva al Covid/ Allarme al Gf Vip: aveva baciato Alfonso Signorini

Grande Fratello Vip 2022: i positivi in collegamento con Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Orietta Berti sarà regolarmente in onda questa sera con la nuova puntata. Nel corso della serata ci saranno aggiornamenti sullo stato di salute di Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Luca Onestini. Tra i quattro, ad aver accusato immediatamente i primi sintomi con febbre è stata Patrizia Rossetti. Tutti e quattro i positivi, fortunatamente, come ha spiegato Federica Panicucci a Mattino 5.

Tutti e quattro, questa sera, saranno in collegamento con lo studio del Grande Fratello Vip 2022 e racconteranno come stanno. Nella casa, nel frattempo, tutti i concorrenti sono sott’osservazione e vendono costantemente sottoposti a tampone che, per il momento, stanno dando esito negativo.

Edoardo Donnamaria si scaglia contro Alfonso Signorini/ "Non tratta tutti allo stesso modo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA