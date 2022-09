Grande Fratello Vip 2022, strani audio durante la diretta: “Io ti ammazzo”/ Web in delirio: “Regia impazzita”

Grande Fratello Vip 2022, strani audio durante la diretta su Mediaset Extra: cos’è accaduto

Più di un telespettatore, seguendo la diretta del Grande Fratello Vip 7 ieri su Mediaset Extra, si è accorto della presenza di punto in bianco di strani audio. Le voci dei gieffini intenti a vivere nella Casa sono improvvisamente scomparsi a favore di un audio inquietante, in cui si sente chiaramente e più volte una voce che dice “Io ti ammazzo”. Facciamo però un passo indietro. Nel momento del problema audio, la regia manda in onda ciò che sta accadendo in giardino.

ATTILIO ROMITA CENSURATO AL GRANDE FRATELLO VIP 7: "REALI INGLESI? STUPRI E ORGE"/ Choc nella Casa!

Intente a fumare ci sono Patrizia Rossetti e Sara Manfuso ma le loro voci scompaio per lasciare il posto all’audio sopra detto. Un problema durato pochi secondi ma che non è passato inosservato al pubblico di Mediaset Extra che ha iniziato a domandarsi cosa stesse accadendo alla Regia del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip 2022, “regia impazzita” e web in delirio

Pochi istanti dopo tutto è tornato alla normalità ma il pubblico del Grande Fratello Vip si è scatenato sui social, commentando ironicamente l’accaduto. “Fa ridere perché tra due settimane saranno parole che si diranno veramente” ha fatto notare un utente in merito alla frase ‘Io ti ammazzo’ che si sentiva nell’audio; c’è invece chi ha creduto fosse fatto a posta ed è rimasto sbalordito quando ha capito che non era così “Ma in che senso questo video non è un edit…”. “Mi sento male, che sta succedendo?“ ha ancora chiesto un altro utente su Twitter. In pochi minuti l’imprevisto della regia – che qualcuno ha definito ‘impazzita’ – è diventato virale!

Elenoire Ferruzzi gaffe sullo sponsor del GF Vip/ Il video divide il web

Raga ma non è un edit mi sto sentendo male, è proprio la regia che è impazzita#GFvippic.twitter.com/UqfIUJAOfx — Paola. (@Iperborea_) September 20, 2022

LEGGI ANCHE:

Antonino Spinalbese coccole e giochi con Luna Marì/ Prima dell'ingresso al GF Vip…

© RIPRODUZIONE RISERVATA