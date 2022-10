Grande Fratello Vip 2022, un concorrente mostra il lato B in salotto/ Chi è e cosa è successo

GF Vip, concorrente cala i pantaloni e mostra il lato b: ecco chi potrebbe essere

Nelle ultime ore al Grande Fratello Vip sta circolando una foto che mostra un vippone che si è calato i pantaloni mostrando il lato b. A riportare la notizia Novella 2000 che riporta: “Si tratta di un’immagine in cui notiamo un vippone del GF Vip 7 con il lato B in mostra. Dietro di lui Charlie Gnocchi, il quale sembra stare ispezionando qualcosa“.

GF Vip, in arrivo un nuovo concorrente dopo Marco Bellavia?/ I rumors

Nonostante si è cercato di capire da dove derivasse questo gesto, non si riescono a captare conversazioni precedenti. Si potrebbe trattare di una scena comica visto che il tutto è accaduto in pieno salone e non in un posto più appartato della casa del Grande Fratello Vip 2022. In ogni caso non si riesce a capire chi sia che mostra il lato b. Il web ha ipotizzato potessero essere o Edoardo o Luca, ma non si hanno assolutamente certezze, si scoprirà qualcosa in puntata?

GF Vip, Sara Manfuso e Giovanni Ciacci: il video choc/ "Simuliamo violenza sess*le"

Grande Fratello Vip comunicato ufficiale degli autori su Marco Bellavia e il suo ritiro

Ciò che questi giorni sta facendo maggiormente discutere al Grande Fratello Vip è il caso del ritiro di Marco Bellavia. Gli autori hanno pubblicato a riguardo un comunicato ufficiale: “Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

A riguardo si sono espressi anche molti ex vipponi che non hanno gradito come il Grande Fratello Vip 2022 abbia trattato il delicato caso del conduttore. L’ultima a dire la sua è stata Maria Teresa Ruta che si è detta schifata dall’atteggiamento dei vipponi che hanno isolato Bellavia, e non hanno tentato di comprenderlo e aiutarlo.

Biagio D'Anelli su Marco Bellavia: "Gf Vip circo degli orrori"/ "Massa di ipocriti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA