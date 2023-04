GRANDE FRATELLO VIP 2023, FINALE/ Diretta: Nikita è la vincitrice

Diretta semifinale Grande Fratello Vip 2023: commento live 3 aprile 2023

E’ arrivato il gran finale al Grande Fratello Vip 2023. Alfonso Signorini saluta il pubblico: “siamo in ritardo, ma non è mai troppo tardi per fare dei ringraziamenti dovuti. Prima di tutto ringrazio il pubblico, è una maratona spesso bellissima, ma anche faticosa. E’ una maratona che si può condurre fino alla fine solo se animati da una grande passione e vi ringrazio perchè voi con il vostro affetto questa passione non me l’avete ancora fatta spegnere nel cuore e per questo continuo ad amare questo programma, quindi grazie grazie grazie. E questo grazie voglio estenderlo a loro che sono i miei autori”. Non solo, il conduttore chiama Giulia Salemi, Orietta Berti e Sonia Bruganelli: “siete state tre compagne straordinarie, abbiamo condiviso emozioni, qualche piccolo stress, mi siete sempre state accanto, a volte anche solo con uno sguardo. Siete tre donne straordinarie”. Intanto in studio arrivano le finaliste Nikita e Oriana.

“Avete vinto tutti e due, ma il Grande Fratello vuole una sola vincitrice. Il premio è di 100mila euro, 50mila euro devoluti in beneficenza” – dice Signorini che poi riceva la busta con il nome del vincitore. “Ragazzi siamo arrivati, Nikita, Oriana, il 19 settembre dell’anno scorso iniziava questa incredibile avventura. 197 giorni sono passati, dopo tutto quello che avete vissuto, siamo arrivati a questo momento: il pubblico ha deciso che a vincere questa edizione del Grande Fratello Vip è Nikita”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello Vip 2023, Nikita e Oriana finaliste, chi vince?

Oriana e Nikita si sfidano per la vittoria del Grande Fratello Vip 2023. Alberto De Pisis è il terzo classificato e dopo il verdetto arriva in studio: “è stata un’edizione complicata, per me è stato bellissimo. Devo ringraziare tutti quelli che lavorano a questa trasmissione, ma soprattutto te Alfonso. Siete meravigliosi”.

Intanto è arrivato il momento per le due finaliste Oriana e Nikita di spegnere le luci della casa. Spetterà a loro due abbassare la leva e spegnere le luci della casa dove hanno vissuto per lunghi sei mesi. “In giardino trovate la leva, vi siete meritata questo momento e questa emozione” – dice Signorini, mentre Nikita e Oriana si recano in giardino per spegnere le luci. Dopo aver abbassato la leve, le due finaliste percorrono insieme per l’ultima volta la casa. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello Vip 2023: Alberto terzo classificato

Nikita, Oriana e Alberto sono i tre vipponi rimasti nella casa del Grande Fratello Vip 2023. Si apre il primo televoto : il concorrente meno votato sarà eliminato. I tre vipponi fanno un appello al pubblico. Intanto in studio arriva Giaele. “E’ stato pazzesco, la serata di stasera è stat bellissima” – commenta la vippona – “la mia vittoria più grande è stata quando ho vista mia madre sorridere. Quella è stata la mia vittoria. Non sono mancati i momenti critici quando non sentivo mio marito, ma è servito anche quello”.

Il televoto flash viene chiuso con il verdetto del terzo classificato. “Chiudo ufficialmente il televoto flash” dice Signorini – “il nostro pubblico ci segue, stanno arrivando tanti tanti voti. I due più votati tra voi tre continueranno la sfida per la vittoria, il meno votato sarà eliminato e mi raggiungerà in studio. Poi abbiamo l’ultimo televoto con la proclamazione del vincitore”. E’ arrivato il momento del verdetto con Signorini che riceve la busta: “Alberto, Nikita, Oriana ad essere fuori dal gioco, a un passo dallo sprint finale è Alberto”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello Vip 2023, Giaele eliminata da Alberto

Prima di scoprire il nome del terzo finalista del Grande Fratello Vip 2023 è il momento dell’arrivo in studio di Tavassi. “E’ il programma più bello e divertente “- dice il fratello di Guendalina che nella casa ha trovato l’amore. “E’ stata la cosa più bella, è un mix di ansia terribile, ma anche divertimento, malinconia. Devi sentire quello che hai dentro che hai volte nella vita reale non ci pensi. Io ho capito che ho un grande autocontrollo, ma ti posso assicurare che sono riuscito a mantenere il controllo e ho capito quanto mi mancavano le persone fuori dalla casa e quanto è importante anche la piccola cosa”. Signorini poi domanda se ha mai pensato di vincere: “l’ho pensato una volta, quando mi hanno scelto tra i preferiti”.

Si prosegue con Alberto che in passerella incontra i suoi più cari amici e poco dopo la mamma. E’ arrivato il momento del verdetto del terzo televoto flash: chi uscirà tra Alberto e Giaele? Spetta a Signorini leggere il risultato del televoto: “il pubblico ha deciso che tra voi a dover abbandonare la casa del Grande Fratello Vip è Giaele. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello Vip 2023, Giaele rivede il marito Brad

Prosegue la corsa verso il vincitore del Grande Fratello Vip 2023. Dopo i primi due televoti che hanno visto trionfare Nikita su Micol e Oriana su Tavassi, è il momento del terzo televoto flash tra Giaele ed Alberto. Intanto in studio arriva la prima finalista eliminata Micol Incorvaia. “Ho avuto la fortuna di trovare delle persone che non mi hanno mai fatto sentire sola” – racconta Micol. Intanto la Bruganelli: “lei è stata il personaggio che ho meno capito perchè è entrata molto forte, ma poi l’ho un pochino persa” con la vip che replica “ho deciso di fare un Grande Fratello più di cuore che di gioco”. Si prosegue con la prima sorpresa a Giaele che rivedrà il marito Brad dopo 6 mesi e mezzo. “Mi aspetto che sia qui” – dice la vippone che esce in passerella.

“Congratulazioni per la finale. Sono stati momenti molto difficili per me e la mia famiglia, ma spero per te vada tutto per il meglio. So che sono stati difficili questi mesi, ma porterai tutto con te. Spero che tu vinca, ma se non dovessi vincere ricorda che quello che è importante il viaggio. Sono sicuro che quando uscirai dalla casa capirai molte cose. Ti amo più di quanto il mondo giri” dice Brad in un videomessaggio. Giaele dopo il video: “non vedo l’ora di uscire e rivederlo, quello che ho deciso un anno fa è stata la decisione migliore della mia vita”. Poi a sorpresa arriva Brad in passerella per un lungo abbraccio con la moglie. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello Vip 2023, Tavassi eliminato da Oriana

Al Grande Fratello Vip 2023 si prosegue con una sorpresa per Oriana. La reina sta per vivere una grandissima emozione; uscita in passerella sale a bordo di una macchina. “Tutta l’Italia da quando sei nella casa balla la versione de Las Divinas con i tuoi passi” dice Signorini con Oriana che balla con un gruppo di ballerini. Le emozioni per Oriana non finiscono qui, visto che in passerella rivede la mamma. “Ce l’hai fatta, sei arrivata in finale” – dice la mamma – “sono molto felice. Hai fatto un percorso bellissimo, incredibile, sei stata bravissima. Hai lottato nei momenti più duri con il tuo sorriso” con Oriana che replica “ho imparato a ricevere un no con il sorriso”. Signorini esce ad abbracciare Cristina, la mamma di Oriana.

In studio Signorini chiede agli ex vipponi chi si salverà tra Tavassi ed Oriana con la maggioranza compatta a favore di Oriana. Chi la spunterà? E’ arrivato il momento del verdetto con Alfonso Signorini che dallo studio: “Oriana, Tavassi è arrivato il momento. Il pubblico ha deciso che tra voi due la corsa verso la vittoria di questo Grande Fratello Vip si deve interrompere per Tavassi. Oriana prosegue la sua corsa per la vittoria. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello Vip 2023, Tavassi contro Oriana

Dopo la prima eliminazione al Grande Fratello Vip 2023, la finale prosegue con una bella sorpresa per i vipponi: Orietta Berti entra nella casa per cantare “Mille”. Dopo essersi scatenati sulle note della hit, i vipponi tornano in salone per il secondo televoto flash. A scontrarsi questa volta sono Oriana contro Tavassi. La prima sorpresa è per Tavassi che incontra i fratelli Federico ed Alessandro.

Poi è la volta di un’altra sorpresa per Tavassi: nella casa arriva il padre Luciano. “Allora? Quanto tempo? Tanto…che bella finale, ti devo incitare…non vedevo l’ora di vederti. E’ emozionante questa casa, non pensavo fosse così il nostro incontro. Sei forte, bello e fuori stanno tutti quanti bene, Guendalina ha fatto un tifo per te”. Una grande emozione per Edoardo che riabbraccia il padre Luciano che commenta Micol: “mi piace, una ragazza acqua e sapone. Spero che prenda il meglio di questa storia, la cosa più bella è l’amore. La ragazza ci piace molto”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello Vip 2023, Micol eliminata da Nikita

Dopo le sorprese è il momento del primo verdetto del televoto tra Nilkita e Micol al Grande Fratello Vip 2023. Alfonso Signorini domanda “chi esce?” ad entrambe: Micol è convinta di uscire lei, mentre Nikita fa il suo nome. “Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare il sogno di vincere la finale di questo Grande Fratello Vip è Micol”. Niente da fare per l’Incorvaia battuta al televoto da Nikita che prosegue la sua corsa alla finale. Dallo studio Antonella è entusiasta del verdetto. Intanto in studio è il momento di Milena Miconi accolta dagli applausi del pubblico.

“Tanto di capello, tu eri l’eleganza, il buon senso” – dice Signorini con la showgirl che aggiunge – “la pazienza”. Intanto a sorpresa ecco spuntare il compagno Mauro Graiani. Poi la showgirl parla della sua esperienza: “è stato un bel viaggio, fatto di tante cose belle, hai tanto tempo per pensare. La sera quando ti metti a letto è difficile”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello Vip 2023, Micol rivede la sorella Clizia

Nikita vs Micol nella finale del Grande Fratello Vip. Per Nikita una bellissima sorpresa: l’ingresso dei genitori Sabrina e Mauro. “Sei stata bravissima, per quanto io spero che tu non lo rifaccia, sei stata davvero brava. Penso che la cosa più bella che riuscirai un domani, adesso hai avuto quello che volevi e fuori di qui la tua vita cambierà”. Intanto dallo studio Sonia Bruganelli si confronta con Micol: “io sarei andata al televoto con Tavassi perchè avrei avuto la certezza che almeno uno dei due proseguiva nel gioco”, ma la Incorvaia replica “non ci ho proprio pensato”.

Poi è arrivato il momento di una sorpresa anche per Micol: c’è la sorella Clizia. “Sono qui per dirti che siamo davvero orgoglioso del percorso che hai fatto e di come hai vissuto questa esperienza mostrandoti per come sei, senza maschere e sovrastrutture. La tua eleganza è arrivata a tutti, sei stata una donna diversa e penso che la tua vittoria sia stata la tua lealtà. Ho imparato tanto da te, sei la nostra piccola grande guerriera, è bellissimo quello che hai fatto. Ho scoperto una sorella che non conoscevo in realtà, noi ci siamo conosciute da adulte”. Ma le emozioni per Micol non finiscono, visto che in cortiletto rivede il fratello Mattia: “doppia sorpresa, non potevo mancare. Stai facendo un percorso incredibile e la cosa più bella che il Grande Fratello ha fatto per te è che sei caduta al dardo di Cupido. Ti ho visto crescere giorno per giorno, mese dopo mese”. Poi spunta anche il padre e i tre si stringono in un lungo e forte abbraccio a cui si aggiunge anche Clizia. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello Vip 2023, Micol e Nikita al televoto

La finale del Grande Fratello Vip 2023 entra nel vivo con le sfide dirette tra i sei finalisti: Oriana, Tavassi, Nikita, Giaele, Alberto e Micol. “Ognuno di voi dovrà passare dal giudizio insindacabile del nostro pubblico” – avvisa Signorini invitando i vipponi ad entrare nella sala led. I vipponi si ritrovano dei piramidali: “ora ognuno gioca per sè perchè a vincere questo gioco sarà solo uno di voi. Di fronte a voi ci sono 12 piramidali, chi pescherà un piramidale con la base dorata avrà un vantaggio quello di scegliere chi sfidare al televoto. Se avete estratto un piramidale con la base rossa lo butterete a terra”. Il primo a pescare è Tavassi che pesca un piramidale rosso.

Poi è la volta di Alberto che pesca il piramidale dorato: il primo sfidante al televoto che può scegliere il primo vip con cui scontrarsi al televoto. “Non sono di indole vendicativa, non ho la concezione di chi è effettivamente più forte, il gioco è molto imprevedibile, ma detto questo la mia idea è quella di sfidare al televoto Giaele”. La vippona commenta la scelta: “son tutti forti, li temo un pò tutti. Sono felice di andare con Alberto, se avessi potuto scegliere avrei scelto anche io lui”. La prima coppia al televoto è Alberto contro Giaele. Prosegue la pesca del piramidale con Nikita, poi tocca ad Oriana, ma nessuna delle due pesca il piramidale oro. E’ Micol a pescare il piramidale oro e decide di sfidare Nikita al televoto: “non potrei mai andare in sfida contro Oriana e Tavassi”. Infine l’ultima coppia al televoto è Oriana contro Tavassi. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello Vip 2023: Milena Miconi eliminata

Alfonso Signorini apre la finale del Grande Fratello Vip 2023 con i primi ringraziamenti: “grazie siamo arrivati in porto, la navigazione è stata lunga e impervia. Più di 195 giorni in diretta, 45 prime serate, ma soprattutto grazie a voi amici e amiche a casa perchè mi sento davvero vicino a ciascuno di voi che non avete mai avuto un momento di stanchezza nel seguire il nostro programma e di questo non ho parole. Siete un popolo incredibile ed è una bellissima soddisfazione”. Poi il saluto è per le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli: “siete state due splendide compagne di viaggio, sempre sul pezzo e sempre appassionate di questo programma”. La Berti commenta: “è stata una bellissima esperienza, mi mancherà molto, io qui ero a teatro”. Non mancano i saluti a Giulia Salemi: “anche per te è stata una scommessa vinta, sei entrata nel cuore di tantissimi italiani”.

Poi Signorini entra nella casa per salutare i finalisti. “Tutti e sette, chi per un verso chi per un altro, vi siete guadagnati questa serata quindi godetevela perchè il pubblico vi vuole bene ed ha imparato ad apprezzarvi” – dice il conduttore ai vipponi arrivati in finale. Intanto è tempo di verdetto sul sesto finalista tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. “Tra voi il vip che deve abbandonare immediatamente la casa del Grande Fratello è Milena”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello Vip 2023: Signorini sorpresa nella casa

Ci siamo: si accendono i riflettori sulla finale del Grande Fratello Vip 2023. La voce fuori campo di Alfonso Signorini anticipa: “dopo più di 6 mesi e 197 giorni combattutissimi sono rimasti 5 vipponi: Oriana, Nikita, Tavassi, Micol e Giaele, mentre Alberto e Milena sono ancora in sfida al televoto per giocarsi l’ultimo posto disponibile in questo finale e tutto come sempre è nelle vostre mani. Attenzioni quindi perchè ancora può succedere di tutto!”.

Poi a sorpresa Alfonso Signorini inizia la puntata entrando nella casa del GF VIP per incontrare i vipponi: “ragazzi questa è la vostra sera, godetevela tutta, ve lo meritate. Siete arrivati qui dopo un lungo lungo cammino. Brillate perchè questa sera l’empirio è tutto vostro, anche se fra alti e bassi, questa sera parliamo solo delle cose belle perchè ve la siete meritata”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello Vip 2023: Milena o Alberto finalista?

Tutto pronto per la finale del Grande Fratello Vip 2023, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Dopo 8 mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia è arrivato il momento di spegnere per sempre le luci con la proclamazione del vincitore della settima edizione del reality show. Accanto al conduttore troveremo, ancora una volta, per la finale anche le due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti e Giulia Salemi pronta a raccontare il sentiment del pubblico condiviso sui social. Chi sarà il vincitore? In lizza per la vittoria finale c’è Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon che sono di gran lunga preferiti a Micol Incorvaia e Giaele De Donà.

Intanto questa sera scopriremo il sesto finalista di questa edizione. Chi tra Alberto De Pisis e Milena Miconi sarà il prescelto dal pubblico? Per scoprirlo non resta che seguire la finale del GF VIP 7! (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello Vip 2023, anticipazioni e diretta finale 3 aprile

Lunedì 3 aprile, in prima sera, canale 5 trasmessa l’attesissima finale del Grande Fratello Vip 2023. Questa sera si conclude l’edizione più lunga della storia del reality. I primi vipponi di cui gli unici superstiti sono Alberto De Pisis e Giaele De Donà sono entrati in casa il 19 e il 22 settembre. Nel corso dei mesi successivi, poi, hanno varcato la famosa porta rossa anche gli altri vipponi che, per mesi, hanno fatto compagnia ai telespettatori di canale 5 che, questa sera, decreteranno il vincitore di un’edizione in cui non sono mancate le polemiche, i provvedimenti disciplinari, ma anche le emozioni e gli amori. Al timone della finalissima ci sarà come sempre Alfonso Signorini, affiancato dalle sue opinionista Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Per l’ultima volta, poi, ci sarà anche Giulia Salemi che, con il tablet, mostrerà il sentiment del popolo di Twitter.

La serata finale del Grande Fratello Vip 2023 si aprirà con l’esito di un primo televoto. Già sicuri di contendersi la vittoria e il montepremi da 100mila euro di cui la metà da devolvere in beneficienza sono Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Ai cinque finalisti si aggiungerà un sesto nome: chi sarà,m dunque, il sesto finalista tra Alberto De Pisis e Milena Miconi?

Grande Fratello Vip 2023, anticipazioni: sorprese per tutti i finalisti

Sarà una serata di festa la finale del Grande Fratello Vip 2023 come ha annunciato Alfonso Signorini nelle anticipazioni. Tutti e sei i finalisti riceveranno delle sorprese e avranno la possibilità di rivedere anche chi non si aspettano assolutamente dopo mesi vissuti lontani dai propri aspetti. Per Giaele De Donà, dunque, arriverà il momento di rivedere dopo più di sei mesi il marito Bradford Beck che, durante tutto il reality, si è fatto vivo solo con lettere e aerei?

Per Edoardo Tavassi, invece, potrebbe arrivare una delle sue migliori amiche avendo già visto la madre e la sorella Guendalina nel corso del reality mentre per Micol Incorvaia potrebbe arrivare la mamma avendo visto la sorelle Clizia, il padre e il fratello attraverso un video. Tanta incertezza, invece, sulla sorpresa che riceverà Oriana Marzoli così come su quella organizzata per Nikita Pelizon che, dopo aver ricevuto una lettera dai genitori, potrebbe anche incontrarli fisicamente. Alberto, qualora dovesse strappare il biglietto per la finale potrebbe ricevere la visita del padre mentre Milena quella del fratello. Su tutte le sorprese, però, c’è assoluta incertezza.

Grande Fratello Vip 2023, finale: i vipponi assente in studio

Dopo aver tagliato la presenza degli ex concorrenti nello studio, questa sera, durante la finalissima del Grande Fratello Vip 2023, gli ex inquilini torneranno ad animare lo studio, ma non tutti saranno presenti. Dopo i rumors degli scorsi giorni, Elenoire Ferruzzi, tramite i social, ha confermato l’assenza dei vipponi squalificati, di coloro che hanno lasciato la casa per un televoto d’ufficio e dei concorrenti che hanno lasciato volontariamente la casa. In studio, dunque, non ci saranno gli squalificati Ginevra Lamborghini, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro; gli eliminati per un televoto d’ufficio Elenoire Ferruzzi e Giovanni Ciacci (c’è un punto interrogativo su Nicole Murgia, anche lei eliminata per un televoto d’ufficio per il Van gate ndr) e i ritirati Luca Salatino, Marco Bellavia, Sarah Manfuso e Patrizia Rossetti.

Come sempre, vi ricordiamo che la finale del Grande Fratello Vip 2023 può essere seguita in diretta televisiva subito dopo Striscia la notizia e in diretta streaming collegandovi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione.











