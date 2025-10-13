Concorrenti Grande Fratello Vip 2025, nella rosa delle celebrities che potrebbero varcare la porta rossa anche 3 ex Temptation Island 2025.

Siamo ormai abituati ai cross over tra reality e ciò che emerge nelle ultime ore è in realtà un vero e proprio classico delle ultime edizioni; siamo ancora agli albori dei preparativi per il Grande Fratello Vip 2025 ma pare che Alfonso Signorini stia già pensando a come rendere l’atmosfera quanto mai magnetica per i telespettatori. Tra rumor e indiscrezioni sui possibili concorrenti, spunta un possibile ‘triangolo’ che i fan del programma hanno già avuto modo di apprezzare in un altro reality particolarmente seguito: Temptation Island.

3 ex Temptation Island nel cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2025? Pare proprio di sì, almeno stando ai rumor delle ultime settimane. Ancora nulla di confermato dato che – come anticipato – manca ancora molto al gong del reality condotto da Alfonso Signorini. Al contempo, l’insistenza delle voci sta alimentando la curiosità degli appassionati nel merito del possibile ‘triangolo’ in arrivo nella Casa più spiata d’Italia: ma di chi si tratta?

Un ‘triangolo’ di Temptation Island pronto per un remake al Grande Fratello Vip 2025?

A rincarare la dose sulla possibilità di vedere alcuni ex Temptation Island come nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2025 – come racconta Novella 2000 – ci ha pensato Amedeo Venza. L’esperto di gossip è intervenuto con un post sui social e con una didascalia eloquente: “L’edizione del GF Vip si farà e si punta già su un triangolo direttamente da Temptation Island”. Queste le parole dell’esperto di gossip che in primis confermano i preparativi per la versione del reality dedicata alle celebrities e poi aggiunge la possibile volontà di dare spazio a un siparietto sentimentale che già ha intrattenuto non poco i fan trattandosi appunto di un triangolo.

Silenzio assordate sull’identità dei diretti interessati; il toto-nomi impazza ma data la mancanza di notizie certe risulta difficile capire chi saranno – o potrebbero essere – i protagonisti di un triangolo noto di Temptation Island a finire nel calderone del Grande Fratello Vip 2025. Non è detto infatti che si tratti dell’ultima edizione; magari gli autori potrebbero anche pescare dal passato recente puntando però su nomi ‘caldi’ dal punto di vista dell’interesse mediatico e dei fan.