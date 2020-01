Grande Fratello Vip 4/ Edizione rivoluzionaria, Signorini: “Il cast fa la differenza”

Il countdown è ufficialmente iniziato. Manca solo un giorno all’inizio della nuovissima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini per la prima volta è alla guida dello show che, per l’occasione, si rivoluziona. “Sarà un’edizione divertente, ma anche molto commuovente. Le nostre intenzioni vogliono offrire ai telespettatori emozioni e divertimento” ha anticipato Giancarlo Scheri nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi. Alfonso Signorini è al settimo cielo e si prepara ad un grande esordio: “Ho visto nascere il Grande Fratello Vip dalla mia postazione di opinionista. – ammette in conferenza – So che è un programma nelle mie corde. Certo, quel ruolo era diverso, ne sono pienamente consapevole”. Quella di quest’anno sarà un’edizione del Grande Fratello Vip rivoluzionaria anche per un altro aspetto.

Grande Fratello Vip 4, Signorini ammette “Il cast fa la differenza!”

È infatti Giancarlo Scheri a ricordare che “È un’edizione molto importante perché timbra i venti anni di questo formato.” Il Grande Fratello è “Un format che ha cambiato sostanzialmente il modo di raccontare le storie in televisione.” ammette. Ma la cosa che più ha reso felice Alfonso Signorini è il cast, completato attraverso un duro ma soddisfacente lavoro. È lo stesso conduttore ad ammettere che “Il cast di quest’anno fa la differenza soprattutto per le personalità e non solo per i nomi. Era quello che io auspicavo e che abbiamo faticosamente realizzato.” Ad incorniciare il tutto Pupo e Wanda Nara nel ruolo di opinionisti: “volevo due volti fuori dal giro, ho pensato subito a loro” ammette ancora Signorini.

