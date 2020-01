Grande Fratello Vip 4, Le donne si spogliano al burlesque/ Video, Fernanda Lessa in perizoma il top!

Si surriscalda l’atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip 4. La produzione ha deciso di accontentare le donne e dotarle di una serie di costumi e oggetti di scena per mettere in piedi uno spettacolo di burlesque. Piazzati dall’altra parte del vetro, quello che separa la camera da letto dalla zona giorno, gli uomini si sono dilettati non solo a guardare le varie esibizioni ma anche a giudicarle. La prima a fare la sua performance è stata una scatenata Fernanda Lessa, che ha sedotto gli uomini rimanendo poi in reggiseno e perizoma. Rita Rusic li ha invece stupiti in camicia bianca e sguardi ammiccanti.

Fernanda Lessa premiata dagli uomini del Grande Fratello Vip

Graditissima dal parterre maschile del Grande Fratello Vip 4 anche l’esibizione di Carlotta Maggiorana e Clizia Incorvaia. Spiritose invece Adriana Volpe e Licia Nunez. Poteva invece fare di più, secondo Antonio Zequila, Paola Di Benedetto che “non si è spogliata”, dichiara l’attore. Scatenatissima invece Antonella Elia, arrivata in camera con tanto di ali da angelo. La votazione finale degli uomini ha premiato Fernanda Lessa, cosa che ha scatenato le ire di Antonella Elia che si è poi fiondata in un forte attacco agli uomini (che potete vedere qui), ritenendo che a farla vincere sia stato il fatto che si sia spogliata del tutto, a differenza delle altre. (Clicca qui per il video delle esibizioni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA