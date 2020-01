Grande Fratello Vip 4, Sfilata in intimo degli uomini/ Video, vincono Pago e Ivan

La sfilata intima degli uomini ha fatto sorridere il Grande Fratello Vip 4. I ragazzi infatti sono stati molto simpatici, più che sensuali, e hanno preso la prova con grande ironia. Alfonso Signorini ha mandato in onda un breve video che ha riassunto quanto accaduto. Dopo aver annunciato la vittoria di Pago e Ivan ha lasciato la parola alle ragazze. Clizia Incorvaia si è fatta promotrice delle idee del gruppo, specificando: “Pago ha vinto a mani basse, perché è stato davvero molto ironico, ci ha fatto ridere. Alle donne questa cosa piace davvero molto“. Una scelta che ha trovato tutte d’accordo, ma che Ivan Gonzalez non si è potuto godere visto che ha perso il ballottaggio con Carlotta Maggiorana ed è stato dunque costretto ad abbandonare la casa.

Clicca qui per il video della sfilata

Pago e Ivan premiati dalle donne del Grande Fratello Vip

Pago e Ivan sono stati premiati dalle donne della casa del Grande Fratello Vip 2020, ma il conduttore Alfonso Signorini ha voluto sentire anche l’opinione di Wanda Nara. L’opinionista argentina ha sottolineato: “Io non capisco come non abbiate premiato Michele Cucuzza che è stato davvero molto simpatico”. Pupo prende la parola e stuzzica un altro dei protagonisti: “Mi hanno chiamato da Chi l’ha visto, chiedendomi che fine ha fatto Fabio Testi”. Se Signorini specifica che presto diventerà protagonista di una sorpresa, dall’altra parte Wanda non le manda a dire e specifica: “Pupo io avrei voluto vedere te in passerella”. Come sempre si fa molta ironia e si scherza tra l’ironico e il serio.



