Grande Fratello Vip 5/ Cast: Michela Quattrociocche in casa, la De Lellis in studio?

Alfonso Signorini è pronto a mettere insieme il Grande Fratello Vip 5 e dopo la sua prima edizione di rodaggio, in mezzo all’emergenza, con importanti ascolti, tutto lascia pensare che la prossima sarà ancora meglio con un cast stellare e i comfort del lockdown. Già in questi giorni si sta parlando del possibile cast e non solo per quel che riguarda i concorrenti ma anche per gli opinionisti che dovrebbero essere in studio al fianco di Alfonso Signorini confermatissimo conduttore, nonostante le polemiche. I papabili nomi, a parte quello di Pupo che sembra sarà confermato, sono quelli di Antonella Elia e Giulia de Lellis. La prima in versione opinionista potrebbe far sognare il pubblico di Canale5 ma anche l’ex corteggiatore è tra i sogni del conduttore che non ha fatto mistero di volerla in studio: “ma che le cose poi sono andate diversamente. Avrei voluto vederla in questa veste nuova…”. Ma chi ci sarà in casa come concorrente?

GRANDE FRATELLO VIP 5, ANTICIPAZIONI E CAST DELLA NUOVA EDIZIONE

Anche in questo caso i rumors sul cast del Grande Fratello Vip 5 non mancano. Secondo quanto riportato da 361 Magazine, sembra che i primi papabili nomi siano arrivati proprio riguardo al cast delle donne e, in particolare, a cominciare da Cristina Buccino. Finita sotto la lente per la sua possibile liason in corso con Andrea Iannone, Cristina Buccino potrebbe entrare nella casa con la sorella Maria Teresa come concorrente unico proprio come hanno fatto in passato Le Donatella o i fratelli Rodriguez. In queste ore, però, è salito agli onori della cronaca anche un altro nome, quello di Michela Quattrociocche, l’attrice tornata single dopo la fine del suo matrimonio con Aquilani annunciato proprio nei giorni scorsi.



