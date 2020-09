Grande Fratello Vip 5, il cast ufficiale/ Da Andrea Zelletta ad Adua Del Vesco

Il Grande Fratello Vip 5 sta per tornare e il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 2 settembre, svela i nomi di tutti i concorrenti che varcheranno la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Il reality show che saraà condotto per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini tornerà in onda, salvo cambiamenti dell’ultima ora, lunedì 14 settembre. Accanto a Signorini, nel ruolo di opinionisti, ci saranno Pupo e Antonella Elia. Tuttavia, i veri protagonisti saranno gli inquilini che hanno accettato di mettersi in gioco partecipando al reality show. Dopo l’annuncio ufficiale sulla presenza di Elisabetta Gregoraci, il settimanale Chi svela i nomi dei concorrenti che regaleranno grandi emozioni ai telespettatori. Il cast è formato da nomi noti al grande pubblico e che accontenteranno diverse generazioni.

GRANDE FRATELLO VIP 5, ECCO IL CAST UFFICIALE

Tra conferme e sorprese, il cast del Grande Fratello Vip 5 promette scintille. Nella casa di Cinecittà ci saranno attori, attrici, cantanti, ex tronisti e fratelli di famosi barlettani. Il cast delle donne, oltre ad Elisabetta Gregoraci, sarà formato da: Stefania Orlando, la modella e influencer Francesca Pepe, l’attrice Adua Del Vesco nonchè ex fidanzata di Gabriel Garko che ha già smentito la propria partecipazione, Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda Goria, Matilde Brandi, Dayane Mello, modella ed ex compagna di Stefano Sala e Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero. Gli uomini, invece, saranno: Francesco Oppini, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Fausto Leali, l’ex velino Pierpaolo Pretelli, il fratello di Mario Balotelli Enock Barwuah, l’attore Massimiliano Morra, l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta e lo scrittore Fulvio Abbate.





