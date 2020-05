Grande Fratello Vip 5, nuova edizione a settembre/ Signorini “Cast ancora più famoso”

Pubblicità

Di fronte al successo ottenuto dall’ultima edizione, andata in onda addirittura con un doppio appuntamento settimanale, il Grande Fratello Vip si prepara a tornare in onda prima del previsto. Dopo le indiscrezioni di pochi giorni fa, che parlavano di una quinta edizione anticipata addirittura a settembre, ora arrivano conferme proprio dal conduttore del reality. Il GFVIP 5 tornerà dopo l’estate e con un cast davvero eccezionale. Alfonso Signorini, come riportato anche da Dagospia, ha annunciato nel corso di una diretta su Instagram con Simona Ventura che “Il Grande Fratello Vip inizierà a settembre, confermate le due puntate settimanali. – il conduttore ha così aggiunto – Ho già scelto due concorrenti, il cast sarà ancora più famoso dello scorso anno.”

Grande Fratello Vip 5, Pupo torna al fianco di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini è dunque già a lavoro per la prossima edizione del Grande Fratello Vip e, stando a quando da lui stesso dichiarato, i concorrenti saranno ancora più famosi di quelli dell’ultima edizione. Confermato dunque anche il doppio appuntamento settimanale, così come la presenza di Pupo al suo fianco. D’altronde già qualche giorno fa, TvBlog aveva lanciato l’indiscrezione: “Il programma tornerebbe in onda già a settembre, sempre con la conduzione di Alfonso Signorini e la partecipazione di Pupo nel ruolo di spalla/opinionista. – si leggeva – I due si sono trovati bene insieme, quindi perché non riproporre il medesimo spirito scaturito dall’interazione di questa nuova coppia televisiva?”



