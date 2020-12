Grande Fratello Vip 5, televoto irregolare?/ Agcom “Aperta istruttoria per verifiche”

Il televoto del Grande Fratello Vip 5 è irregolare? È quello che intende chiarire l’Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. In queste ore è stata avviata infatti una istruttoria per presunte irregolarità. «In considerazione delle numerose segnalazioni ricevute e alle diffuse notizie stampa in ordine a presunte irregolarità concernenti il televoto nell’ambito dell’edizione autunno 2020 della trasmissione Grande Fratello Vip», l’Autorità intende verificare quali sono gli strumenti con cui la produzione del reality assicura la corretta applicazione di quanto stabilito dall’articolo 5, comma 1-bis, del Regolamento approvato con delibera n.33/11/CONS, con riferimento all’identificazione dell’utente votante e la tracciabilità dei voti, a garanzia del rispetto del numero massimo di voti previsto dal comma 2 dello stesso articolo, «nonché sulla possibilità di esprimere voti anche dall’estero e come questa eventuale possibilità si concili con la riserva, espressa nel Regolamento del televoto, ai soli utenti residenti in Italia della facoltà di esprimere preferenze».

TELEVOTO GRANDE FRATELLO VIP 5 IRREGOLARE? LE SEGNALAZIONI

L’Agcom ha annunciato l’apertura di un’istruttoria sul televoto del Grande Fratello Vip 5 con un comunicato ufficiale, diffuso poi anche sui social. Per il reality si tratta di una doccia gelata, ma più volte i telespettatori avevano espresso le loro perplessità sulla regolarità del televoto. Ciò è accaduto, ad esempio, in occasione del televoto che lo scorso ottobre aveva visto protagonista Adua Del Vesco, la quale si sarebbe salvata grazie ai voti arrivati dai fan spagnoli. Poi sono stati segnalati degli account fake creati appositamente per aggirare il regolamento del televoto del Grande Fratello Vip 5. Qualche giorno fa, invece, Adua Del Vesco sarebbe stata salvata, a detta delle segnalazioni dei telespettatori, dai voti arrivati dal Brasile. Mediaset finora non ha preso posizione in merito a questa vicenda, ma presto potrebbe intervenire ufficialmente per fare chiarezza. Alfonso Signorini, invece, aveva preso le difese del meccanismo in seguito alle rimostranze circolate via social.





