Grande Fratello Vip 6/ Anticipazioni: cambia la casa per Manuel Bortuzzo

Grande Fratello Vip 6, anticipazioni e news

Alfonso Signorini non cambia solo il regolamento per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma anche la casa per accogliere quello che, sicuramente, è il concorrente più atteso: Manuel Bortuzzo. Alfonso Signorini, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni che ha anche ufficializzato tutto il cast, ha svelato quelle che saranno le novità della casa. Gli ambienti sono stati modificati per permettere a Manuel Bortuzzo di muoversi liberamente tra le varie stanze.

“Prima si apriva con il living della cucina, ora con il salone che è raddoppiato di volume – ha svelato Signorini a TV Sorrisi e Canzoni – La cucina questa volta si affaccia sul giardino, mentre le docce saranno a vista tra il giardino e la cucina. Inoltre è stata riveduta e corretta per la presenza di Manuel Bortuzzo. Avere lui è il modo migliore per fare conoscere la disabilità nella sua quotidianità”, ha aggiunto il conduttore che è pronto a mostrare al pubblico le varie sfaccettature dei concorrenti.

Tutte le novità della casa del Grande Fratello Vip 6

La casa che da lunedì 13 settembre accoglierà i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 presenterà numerose novità. Come era stato già annunciato, ci sarà anche una zona simile alla Love Boat della serie televisiva degli anni ’80. Inoltre, importante sarà anche il giardino, luogo fondamentale per l’interazione dei concorrenti.

“Due luoghi chiave per il gioco e le relazioni tra i nostri Vip. Come sempre scegliamo di non dare troppi dettagli e anticipazioni sulla location e sulla Casa perché vorremmo mantenere il cosiddetto effetto sorpresa per tutti Vip che faranno il loro ingresso in Casa all’inizio di questo loro viaggio”, ha spiegato a Chi il capo progetto Andrea Palazzo. Tutto, dunque, è pronto per la nuova edizione del padre di tutti i reality. Le luci stanno per riaccendersi sulla casa più famosa d’Italia.

