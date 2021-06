Grande Fratello Vip 6/ Anticipazioni e concorrenti: 3 sorelle iraniane nel cast?

All’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip mancano ancora alcuni mesi, ma i rumors e le indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i concorrenti sono già tanti. L’ultima indiscrezioni sul cast della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata lanciata da Riccardo Signoretti. Il direttore del settimanale Nuovo, infatti, su Instagram, ha parlato del cast del Grande Fratello Vip 6 facendo riferimento a tre sorelle iraniane che potrebbero far parte dei concorrenti. “Tre ragazze, forse sorelle, forse iraniane. Pare che le voglia il gf vip, forse come un unico concorrente. Qualcuno ha altri dettagli?”, ha scritto Signoretti. Chi saranno le tre sorelle iraniane di cui ha parlato il direttore di Nuovo? Alfonso Signorini pescherà alcuni dei suoi nuovi inquilini tra le star straniere? In attesa di saperne di più, continuano le indiscrezioni sui nomi.



Quali personaggi famosi varcheranno la famosa porta rossa della casa di Cinecittà durante il Grande Fratello Vip 6? Non ci sono ancora ufficialità intorno al cast, ma i rumors sono davvero tanti. I nomi accostati finora al reality sono quelli di Mariano Catanzaro, Pamela Prati, Jede Arianna Cirrincione. Tutti nomi che, tuttavia, non dovrebbero essere presenti nella casa del Grande Fratello Vip. A smentire la presenza di Pamela Prati è stato Davide Maggio. La smentita sulla presenza della Prati, come fa sapere Biccy, sarebbe arrivata anche da Gabriele Parpiglia il quale avrebbe anche negato la presenza di Mariano Catanzaro e del fidanzato di Vera Gemma, Jeda che, invece, potrebbe partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Il cast della sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, dunque, non è stato ancora formato.

