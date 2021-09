Grande Fratello Vip 6, chi entra nella prima puntata?/ Cast diviso in due gruppi

Lunedì 13 settembre 2021 parte ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello Vip. 24 i concorrenti pronti a fare il loro ingresso nella Casa, un po’ troppi per entrare tutti nella stessa diretta; è per questo che anche quest’anno metà del cast farà il suo ingresso nella prima puntata, l’altra metà nella seconda. Ricordiamo, infatti, che Signorini ripete il doppio appuntamento settimanale, andando in onda il lunedì e il venerdì su Canale 5 in prima serata. Ma chi entrerà lunedì?

Sbirciando sui social, alcuni concorrenti hanno già iniziato l’isolamento previsto per questioni di Covid alcuni giorni fa, cosa che indica il loro imminente ingresso in Casa. Stando anche a quanto riporta Biccy, lunedì entreranno: Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria e Carmen Russo. Poi ancora Francesca Cipriani, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Soleil Sorge.

Chi entra al Grande Fratello Vip 6 venerdì 17 settembre?

Salvo colpi di scena, questi appena citati faranno il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 6 il giorno 13 settembre 2021. È previsto invece per il venerdì 17 l’ingresso di Andrea Casalino, Jo Squillo, Samy Youssef e Sophie Codegoni. Su altri, invece, non si hanno ancora notizie certe. Non si sa quando entreranno bella Casa Aldo Montano a Davide Silvestri, e ancora le tre principesse etiopi e Nicola Pisu, che al momento non hanno rilasciato aggiornamenti sui social sul loro ingresso al GF Vip. Questi punti interrogativi saranno svelati soltanto nella diretta di lunedì 13 settembre con Alfonso Signorini.

