Grande Fratello Vip 6 finale a marzo, chi abbandona?/ Gianmaria “Vado via”, Davide…

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 scopriranno questa sera che questa edizione non si conclude la prossima settimana, come ipotizzato in partenza, ma molto più avanti. Alfonso Signorini è pronto a svelare che il GF Vip 6 chiude il 14 marzo ea raccogliere tutte le reazioni dei Vipponi. Ciò che però appare certo, è che molti sono già convinti ad abbandonare la Casa la prossima settimana. Ormai è chiaro da tempo a tutti che il GF si allunga e c’è chi ha annunciato ufficialmente in queste ore che andrà via.

Tra questi c’è Aldo Montano, desideroso di tornare da sua moglie e i suoi figli e trascorrere con loro il Natale. C’è anche Katia Ricciarelli, che ha impegni di lavoro per il periodo natalizio; c’è Francesca Cipriani, che desidera trascorrere il Natale con Alessandro, il suo fidanzato e promesso marito.

Chi abbandona il Grande Fratello Vip 6? Anche Gianmaria Antinolfi pronto a lasciare

Negli ultimi giorni però a questi nomi se ne sono aggiunti degli altri. Anche Manuel Bortuzzo sembra pronto ad abbandonare il Grande Fratello Vip a breve. Il ragazzo ha dichiarato di dover ripartire con gli allenamenti e la fisioterapia e di avere dei progetti lavorativi da portare avanti. Anche Davide Silvestri è pronto ad abbandonare la Casa. L’attore vuole tornare alla sua vita reale, dagli affetti e in primis dalla sua fidanzata. A loro si è infine aggiunto anche Gianmaria Antinolfi. Dopo vari tentennamenti, e provato per l’annuncio dell’addio dell’amico Aldo, l’imprenditore ha annunciato di voler lasciare il programma prima del tempo.

