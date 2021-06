Grande Fratello Vip 6/ Francesca Cipriani concorrente con proposta di matrimonio?

Poco dopo la fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Tommaso Zorzi, sono iniziati i preparativi per la prossima edizione che sarà condotta nuovamente da Alfonso Signorini. Il conduttore ha rivelato che ci sarà un cambio di poltrona per gli opinionisti: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli prenderanno il posto di Antonella Elia e Pupo. Per quanto riguarda i concorrenti, invece, non ci sono ancora certezza e impazza il totonome. Riccardo Signoretti, direttore di “Nuovo”, nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram ha annunciato che il “papà più bello d’Italia”, Manuel Zardetto, ex di Tommaso Zorzi e padre di una bimba, potrebbe essere uno degli inquilini nella casa del Grande Fratello Vip 6. E non solo lui. Nelle ultime ore Signoretti ha puntato il dito su altri due volti noti del mondo dello spettacolo: Francesca Cipriani e Maria Monsè.

Grande Fratello Vip 6: Maria Monsè torna nella casa?

Secondo quanto riportato dal diretto di “Nuovo”, Francesca Cipriani dovrebbe ricevere la proposta di nozze in diretta dal fidanzato Alessandro. Per Maria Monsè sarebbe un ritorno nella casa del Grande Fratello Vip dopo la breve esperienza durante la terza edizione del reality: l’attrice è rimasta a Cinecittà per pochi giorni, dal 22 ottobre al 5 novembre. Senza fare nomi, Signoretti ha parlato di altri due possibili concorrenti: “una bizzarra cantante che però chiede di restare nella Casa non più di tre settimane e con l’ex di una concorrente dell’ultima edizione. Lui – un bello stagionato – ha saggiamente rifiutato di fare l’opinionista ma potrebbe entrare da concorrente”. Di chi si tratta? Tra i nomi papabili per la prossima edizione del Gf Vip spunta quello della ex naufrago Emanuela Tittocchia, ma anche di Alex Gadea, l’attore spagnolo noto per aver interpretato Tristan nella soap opera “Il segreto”.

