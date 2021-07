Grande Fratello Vip 6/ Nel cast Jessica Haile Selassie e le due sorelle?

A Colgono Monzese si inizia già a lavorare sulla sesta edizione del Grande Fratello Vip e sui possibili concorrenti. Secondo Alberto Dandolo su Oggi, il GF Vip ha messo gli occhi su tre principesse etiopi della nobile stirpe di Haile Selassie, ultimo imperatore del Paese del Corno d’Africa. Sono le tre sorelle Jessica, Lulu e Charlie, che vivono a Roma in una casa ai Parioli. La loro famiglia non ha alcun possedimento in Etiopia, dato che tutti i beni sono diventati statali con la caduta dell’imperatore nel 1974. “Io sono Jessica, sono la nipote dell’ultimo imperatore d’Etiopia e quindi sono una principessa! I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò… è molto più comodo avere un autista che ti aspetta mentre fai shopping e tra l’altro non ti fanno neanche male i piedi se indossi i tacchi… non c’è il principe però io aspetto eh…”, aveva detto durante la sua partecipazione a “Riccanza 2”.

Le principesse eredi di Haile Selassie al Grande Fratello Vip?

Nel video di presentazione di “Riccanza 2”, Jessica Haile Selassie aveva detto di aver ereditato dal suo antenato “La nobiltà nell’animo e nei modi”. Durante la sua partecipazione al reality show di Mtv Jessica aveva conosciuto Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Farid Shirvani. Classe 1996, Jessica e le sorelle Lulu e Charlie non solo hanno un autista personale ma anche un maggiordomo, una parrucchiera e make up artist a domicilio. Ai tempi di “Riccanza 2” Jessica aveva un blog personale di moda, “Exceptional Elegance”, in cui apriva il suo guardaroba strabordante di abiti, mini dress, scarpe e borse. Oggi su Instagram è seguita da oltre 11 mila follower.

