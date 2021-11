Grande Fratello Vip 6 quando termina? Finale a Marzo 2022/ Chi abbandona e chi rimane

La notizia era nell’aria e oggi ne è arrivata la conferma ufficiale: il Grande Fratello Vip 2021 si allunga. Ad annunciarlo un comunicato stampa di Mediaset firmato dal direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, che recita: “Il Grande Fratello Vip sarà in onda fino a marzo 2022”. Altro che Natale: il programma andrà ben oltre, prolungandosi di circa 3 mesi e concludendosi dunque dopo quasi 7 mesi. Questo fa dell’edizione attuale la più lunga in assoluto del programma.

“Grazie agli ottimi risultati ottenuti, la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si allungherà diventando così l’edizione più lunga di sempre. Grande merito di questo successo va alla conduzione di Alfonso Signorini, il cui stile detta il ritmo delle serate regalando al pubblico leggerezza, emozioni, divertimento e ironia”, si legge nel comunicato.

Il Grande Fratello Vip 6 si allunga: chi potrebbe abbandonare?

Il prolungamento del Grande Fratello Vip 6 ci pone però di fronte ad una domanda: chi deciderà di rimanere fino alla fine e chi, invece, abbandonerà la Casa al limite prestabilito? Ricordiamo che lo stesso problema si verificò lo scorso anno, portando alcuni come Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci a lasciare la Casa volontariamente. Chi potrebbe seguire le loro orme? Probabilmente Francesca Cipriani, che ha già fatto cenno alla volontà di trascorrere il Natale con la sua famiglia e il suo fidanzato. Stessa cosa per Carmen Russo, che non vede l’ora di riabbracciare sua figlia Maria. Discorso che potrebbe valere anche per Miriana Trevisan, qualora rimanesse questa sera, e Manila Nazzaro.

