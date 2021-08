Grande Fratello Vip 6, video promo con Alfonso Signorini/ I concorrenti (quasi) certi

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è ormai alle porte. Alfonso Signorini lo ufficializza nel primo promo in cui veste i panni di uno che di porte se ne intende: Gigio Donnarumma. Nel promo della prossima edizione del reality, Signorini omaggia la vittoria agli Europei dell’Italia e conclude indicando la famosa porta rossa e dichiarando che “Da questa porta non passa nessuno. almeno per ora”. Bisognerà infatti aspettare settembre, quindi solo un mese, prima di vedere i nuovi Vip concorrenti fare il loro ingresso nella Casa di Cinecittà. Signorini, d’altronde, sta ultimando gli ultimi casting che serviranno a mettere in piedi un gruppo eterogeneo e ricco di personalità interessanti e pronte a mettersi in gioco. Ma quali sono, ad oggi, i nomi quasi certi del cast?

Grande Fratello Vip 6, chi saranno i concorrenti?

Le ultime indiscrezioni danno ormai per certo l’ingresso nella casa di Tommaso Eletti, ex fidanzato di Valentina nell’ultima edizione di Temptation Island. Ci sarà Soleil Sorge, nota per la sua schiettezza e il suo caratterino, e ancora il figlio di Patrizia Mirigliani. Stando alle anticipazioni di DavideMaggio.it, ci saranno anche le principesse Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié. In trattativa anche le due showgirl Manila Nazzaro e Maria Monsè. Anche Davide Silvestri e Carmen Russo sarebbero in trattativa per entrare nella Casa più spiata di Italia. Al momento, però, nessuna conferma da parte dei canali ufficiali del Grande Fratello Vip 6.

Quale VIPPONE riuscirà a fare goal? Il nostro Alfonso è più agguerrito che mai! ⚽️ #GFVIP is coming 💣

Da Settembre su #Canale5! pic.twitter.com/xA3hpRb9ys — Grande Fratello (@GrandeFratello) August 8, 2021

