Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi è fidanzata?/ Scoppia un nuovo ‘caso Raffaella Fico’ , i rumor…

I nomi dei possibili futuri concorrenti del Grande Fratello Vip si rincorrono ormai da mesi e, tra rumors e indiscrezioni, il cast è ancora in fase di costruzione. La prima grande certezza è arrivata nelle ultime ore, con l’annuncio sulle pagine social del reality del primo concorrente ufficiale della prossima edizione: Giovanni Ciacci. Ma tra i papabili nuovi Vipponi spicca anche il nome di Antonella Fiordelisi, della quale si è vociferato ormai da settimane.

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ed ex volto di Temptation Island potrebbe varcare la fatidica Porta Rossa. Nell’attesa, però, su di lei è scoppiato un piccolo caso evidenziato dalla pagina Instagram The Pipol Gossip. Il portale rivela infatti come la papabile futura concorrente del reality sia fidanzata, quando in realtà sino a pochi mesi fa si dichiarava single. A corredo del post, una foto emblematica della possibile frequentazione in corso tra l’influencer e un misterioso ragazzo, foto condivisa dall’esperta di gossip Deianira Marzano sul proprio profilo.

The Pipol Gossip pone l’attenzione sulla contraddizione tra la foto ‘incriminata’ e quanto dichiarato da Antonella Fiordelisi sino a pochi mesi fa, ovvero il fatto di essere single. La pagina, a quel punto, fa un parallelismo con una ex gieffina che avrebbe fatto più o meno la stessa cosa, Raffaella Fico: “Ci troviamo di fronte a un secondo ‘caso Raffaella Fico’? Quest’ultima ai casting si dichiarò single per poi, una volta entrata in casa, cambiare versione dichiarandosi fidanzatissima e innamoratissima. Lo stesso farà la Fiordelisi?“.

Insomma, l’indiscrezione rilanciata dal portale lascia intendere come la Fiordelisi sia fidanzata sebbene abbia più volte ribadito il contrario. E, in attesa di riscontri ufficiali sulla sua ipotetica partecipazione al Grande Fratello Vip, il mistero attorno alla giovane influencer si infittisce. Dopo l’esperienza a Temptation Island e la fine della relazione con Francesco Chiofalo, per lei l’esperienza a Cinecittà potrebbe rivelarsi un’occasione di rilancio. In attesa di aggiornamenti anche su questi ultimi, succosi rumors.

