Grande Fratello Vip 7, cast/ Lista concorrenti: da Carolina Marconi a Luca Salatino

Grande Fratello Vip 7: il cast ufficiale del reality

Tra meno di una settimana, lunedì 19 settembre, inizia la settimana edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli (confermata dopo il debutto dello scorso anno) e Orietta Berti (che ha preso il posto di Adriana Volpe). Grande attesa per il cast ufficiale: in questi mesi sono stati anticipati alcuni nomi dei concorrenti che varcheranno la porta rossa, ma fino all’ultimo e anche dopo tutto può cambiare. Nel corso della diretta di lunedì sera, Alfonso Sinognrini presenterà i 24 concorrenti vip, anche se molto probabilmente i loro ingressi saranno scaglionati in più puntate. Al momento sono quasi certi 21 nomi e ne mancherebbero solo 3 nomi per “chiudere” il cast del GF Vip 7, che dovrebbe andare avanti fino a marzo, come la sesta stagione, se non di più. In queste ore Blog Tivvu ha divulgato la lista quasi ufficiale dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

La lista dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7: 21 nomi e…

Ecco i nomi dei 21 concorrenti che dovrebbero entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7. Si inizia con Carolina Marconi, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello che da più di un anno lotta contro il tumore al seno; la cantante Wilma Goich, ex moglie di Edoardo Vianello che nel 2020 ha perso la figlia Susanna; la conduttrice Patrizia Rossetti; Ginevra Lamborghini, sorella maggiore di Elettra Lamboghini; Elenoire Ferruzzi; Pamela Prati, che ha già partecipato alla prima edizione del reality; l’influencer Sofia Giaele De Dona; l’ex spadaccina Antonella Fiordelisi; Nikita Pelizon, ex concorrente a Pechino Express 2022 e di Ex on the Beach; Sara Manfuso, moglie di Andrea Romano; la comica Gegia e Cristina Quaranta, ex velina di Striscia la notizia. Nel casta anche questi altri nomi maschili: Giovanni Ciacci; Edoardo Donnamaria direttamente da Forum; Charlie Gnocchi, fratello di Gene Gnocchi; Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez; George Ciupilan, influencer celebre per aver partecipato ai reality Il Collegio e La Caserma; il giornalista Attilio Romita; Amaurys Perez, ex pallanuotista ed ex concorrente di Ballando con le stelle, Pechino Express e Isola dei famosi; l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino; Alberto De Pisis, esperto in comunicazione e dichiaratamente gay, noto per la sua storia con Taylor Mega.

