Grande Fratello Vip 7, cast nuovi concorrenti/ “Antonino Spinalbese, Pamela Prati e…”

Grande Fratello Vip 7, si delinea il cast: da Antonino Spinalbese a Pamela Prati

Sale la febbre da Grande Fratello Vip 7, in partenza da settembre con una nuova edizione, anche quest’anno condotta da Alfonso Signorini. Il cast è ancora in fase di costruzione e non tutte le scelte del conduttore sono ancora state ben delineate. Unico sicuro di un posto a Cinecittà, al momento, è Giovanni Ciacci: è lui il primo concorrente ufficiale. Tantissimi poi i nomi spesso accostati al reality, ma a fare un po’ più di chiarezza è Dagospia, che riporta i nomi di alcuni papabili concorrenti che presto varcheranno la fatidica Porta Rossa della Casa di Cinecittà.

Il sito, fra le sue pillole di gossip, riporta infatti alcuni nomi potenzialmente presenti nel nuovo cast: “I concorrenti (quasi) sicuri del Grande Fratello Vip: Giovanni Ciacci (sicurissimo), Antonino Spinalbese, Gegia, Carolina Marconi, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Pamela Prati, George Ciupilan, Edoardo Donnamaria, Elenoire Ferruzzi“. E, in aggiunta, un nome d’eccezione: “E perché non far entrare Edoardo Vianello, ex marito di Wilma Goich? La casa potrebbe essere una nuova Casa Vianello come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello“.

Grande Fratello Vip 7, quanti nomi accostati al reality

Tutti nomi ovviamente più ufficiosi che ufficiali: il cast al completo verrà infatti annunciato dalla produzione in vista del debutto del Grande Fratello Vip 7, previsto per metà settembre. I nomi stilati da Dagospia sono quelli che, più di tutti, sono circolati negli ultimi mesi e che tuttavia non hanno ancora trovato un riscontro effettivo. Edoardo Donnamaria e Charlie Gnocchi sono solo gli ultimi rumors, cui si sono aggiunti di recente anche Franco Oppini e Carolina Marconi, oltre all’hairstylist ed ex fidanzato di Belén Rodriguez Antonino Spinalbese.

La certezza è una sola: Alfonso Signorini ha tutta l’intenzione di costruire un cast all’altezza delle aspettative, una commistione di giovani promesse e volti più noti della tv e dello spettacolo. In vista di un’edizione che il conduttore spera possa essere competitiva e replicare l’ottimo successo della precedente.











