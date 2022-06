Grande Fratello Vip 7, chi sono i concorrenti?/ Da Antonino Razzi a Vera Gemma e Jeda

Grande Fratello Vip 7, chi cono i probabili concorrenti

Il 19 settembre, salvo cambiamenti dell’ultima ora, in prima serata su canale 5, Alfonso Signorini condurrà la prima puntata del Grande Fratello Vip 7. Dopo la sesta edizione che è stata la più lunga in assoluto e che, dopo sei mesi ha portato alla vittoria di Jessica Selassiè, altri concorrenti vip sono pronti a varcare la famosa porta rossa di Cinecittà. Sono tanti i rumors sui probabili concorrenti della settima edizione del reality, ma chi accetterà di mettersi a nudo davanti alle telecamere per settimane se non per mesi? Il nome più caldo e che scatenerebbe l curiosità del pubblico è sicuramente quello di Antonino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez sarebbe pronto a varcare la porta rossa del bunker di Cinecittà, ma per ora si tratta di un’indiscrezione non confermata.

Secondo quanto fa sapere Biccy, inoltre, tra i concorrenti potrebbe esserci anche Antonio Razzi che, dopo l’esperienza sulla pista di Ballando con le stelle, sarebbe pronto a fare anche quella del GF Vip. Tra gli altri nomi accostati al reality, poi, spiccano anche quelli di Gigliola Cinquetti, Alvaro Vitali e Manuela Arcuri.

Tutti gli altri probabili concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Tra i nomi che, da settimane, vengono accostati al Grande Fratello Vip 7 c’è anche quello di Pamela Prati che, dopo la prima esperienza, sarebbe pronta a tornare nel bunker di Cinecittà. Spiccano, poi, i nomi di Federico Fashion Style che è stato recentemente concorrente di Ballando con le stelle e ha ricoperto il ruolo di giudice a La pupa e il secchione show 2022. Tra gli alti nomi, poi, ci sono quelli dell’influencer Asia Gianese; dell’attore a luci rosse Max Felicitas (attore a luci rosse); di Patrizia Groppelli e dell’attrice de Il mondo di Patty Brenda Asnicar oltre a quello di Evelina Sgarbi, una delle tante figlie di Vittorio Sgarbi.

Inoltre, come accaduto nelle precedenti edizioni, potrebbero esserci coppie o gruppi di concorrenti. Nella sesta edizione, inizialmente, le sorelle Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè hanno partecipato come unico concorrente prima di essere separate. Nella settima edizione, invece, a formare un unico concorrente potrebbero essere Vera Gemma e Jeda.











