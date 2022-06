Grande Fratello Vip 7, chi sono i concorrenti?/ Da Francesco Chiofalo alla Fiordelisi

Grande Fratello Vip 7: i nomi dei primi concorrenti

Il Grande Fratello Vip 7 andrà in onda, in prima serata su canale 5, a settembre, probabilmente dal 19 settembre. Per scoprire i nomi dei concorrenti sarà necessario aspettare, probabilmente, la fine di agosto, ma sul web, stanno già circolando i primi nomi. Dopo i nomi di Asia Gianese e Alvaro Vitali, è spuntato anche il nome di Antonino Spinalbese. Come ha fatto sapere il portale “The Pipol Tv”, l’ex di Belen Rodriguez sarebbe propenso a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Tuttavia, sempre secondo The Pipol Tv, quello di Spinalbese non sarebbe l’unico nome certo per il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Nel cast della nuova edizione del reality show, Alfonso Signorini avrebbe deciso d’inserire alcuni volti noti del piccolo schermo, con un carattere forte e legati in passato da un sentimento. Chi potrebbero essere, dunque, i nuovi inquilini della casa di cinecittà?

Grande Fratello Vip 7: Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi inquilini?

Secondo “The Pipol Tv”, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7, tra i nome quasi certi, ci sarebbero quelli di Francesco Chiofalo, reduce dall’esperienza come pupo ne “La pupa e il secchione show 2022” e Antonella Fiordelisi. Due nomi che garantirebbero numerose dinamiche. I due, infatti, hanno avuto una storia d’amore per poi dirsi definitivamente addio.

Gli altri nomi vip che potrebbero varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà sono quelli di Gigliola Cinquetti, Patrizia Groppelli, opinionista di Pomeriggio 5, Asia Gianese e l’attore a luci rosse Max Felicitas. Ancora incerti, invece, i nomi degli opinionisti.

