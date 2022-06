Grande Fratello Vip 7, chi sono i concorrenti?/ Spazio ai nip tra suite e tugurio

Grande Fratello Vip 7, chi sono i concorrenti

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda a settembre con la settima edizione. La prima puntata del reality show dovrebbe andare in onda lunedì 19 settembre. Al timone del GF Vip ci sarà ancora Alfonso Signorini che, insieme alla squadra degli autori, sta scegliendo i concorrenti. I nomi dei nuovi inquilini della casa più famosa d’Italia sono ancora top secret. Tuttavia, secondo le prime indiscrezioni, pare che la produzione abbia deciso di puntare su concorrenti single per provare a dare vita a nuove storie d’amore. Tuttavia, la novità principale dovrebbe riguardare soprattutto il meccanismo.

Secondo un’indiscrezione pubblicate tra le storie di Instagram da Amedeo Venza e riportata da Blog Tivvu, pare che tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 ci saranno sia personaggi famosi che nip. Inoltre, anche la casa subirà dei cambiamenti che permetteranno ai concorrenti di convivere in diverse zone.

Suite e tugurio per il Grande Fratello Vip 7

“Concorrenti nip e vip divisi tra tugurio, suite ed altre situazioni che coinvolgeranno al 100% i nuovi protagonisti della prossima edizione”, ha scritto Amedeo Venza tra le sue Instagram Stories. Chi saranno, dunque, i concorrenti che parteciperanno alla nuova edizione del reality show? L’ufficialità ancora non c’è, ma sono tanti i rumors che vorrebbero, tra gli inquilini del bunker di Cinecittà, Antonino Spinalbese, l’ex compagno di Belen Rodriguez nonchè padre di sua figlia.

Tra gli altri nomi spiccano quelli di Gigliola Cinquetti, Asia Gianese, Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo che si ritroverebbero a convivere dopo la fine della loro relazione, Patrizia Groppelli e Jeda, il fidanzato di Vera Gemma.

